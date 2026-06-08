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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Almanya, 2026 Dünya Kupası eşleşme tablosu: Grup aşamasından sonra DFB takımının olası rakipleri ve finale giden yol

Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nda Alman milli takımının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kimmich, Woltemade ve diğer oyuncuların grup aşamasından sonra kimlerle karşılaşabilecekleri ve finale giden yolun nasıl olabileceği konusunda SPOX size bilgi veriyor.

DFB takımı, 2026 Dünya Kupası’nda ABD, Meksika ve Kanada’da Curacao, Fildişi Sahili ve Curacao ile eşleşerek kolay bir kura çekmiş oldu. Peki grup aşamasından sonra yol nasıl devam edebilir?

SPOX, sizin için turnuva şemasını ve olası sonraki rakipleri inceliyor.

  • Almanya, 2026 Dünya Kupası eşleşme tablosu: Grup aşamasından sonra DFB takımının olası rakipleri ve finale giden yol

    Bu Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacağı için, sadece tüm grup birincileri ve ikincileri değil, aynı zamanda en iyi sekiz grup üçüncüsü de eleme turlarına yükselecek. Sırf bu nedenle, Alman milli takımının 2018 ve 2022'de olduğu gibi yine grup aşamasında elenme riski önemli ölçüde azalıyor.

    Almanya grup aşamasını birinci bitirirse, son 16 turunda A, B, C, D veya F gruplarından üçüncü sırayı alan takımlardan biri ile karşılaşacak. DFB takımı ilk eleme turunu geçerse, çeyrek finalde I grubunun galibi, yani muhtemelen Fransa veya Norveç ile karşılaşacak. Ardından, favoriler galip gelirse, Almanya Hollanda veya Fas ile karşılaşır. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımı 2026 Dünya Kupası'nda en iyi dört takım arasına girmeyi başarırsa, potansiyel olarak İspanya ile final bileti için mücadele eder. 

    Buna karşılık, DFB takımı sadece ikinci olursa, güçlü takımların yer aldığı Grup I'in ikincisiyle, yani Fransa, Senegal, Norveç veya Irak ile karşılaşır. 

    Bundan sonra Almanya, Dünya Kupası'nda Brezilya ile çeyrek finalde bir başka zorlu rakiple karşılaşabilir. Çeyrek finalde de işler kolaylaşmayacak: Almanya, burada teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile karşılaşabilir. DFB takımı Dünya Kupası yarı finaline ulaşırsa, Portekiz veya son şampiyon Arjantin ile bir düelloya girebilir.

    Grup aşamasından sonra oynanabilecek tüm maçların özeti aşağıda yer almaktadır:

    TarihGrupMaçYer
    28.06.SF1A İkincisi – B İkincisiLos Angeles
    29 HaziranSF2Birinci E – Üçüncü A/B/C/D/FBoston
    29.06.SF3Birinci F – İkinci CMonterrey
    29.06.SF4Birinci C – İkinci FHouston
    30 HaziranSF5Birinci I – Üçüncü C/D/F/G/HNew Jersey
    30.06.SF6İkinci E – İkinci IDallas
    30 HaziranSF7Birinci A – Üçüncü C/E/F/H/IMeksiko
    01.07.SF8Birinci L – Üçüncü E/H/I/J/KAtlanta
    01.07.SF9Birinci D – Üçüncü B/E/F/I/JSan Francisco
    01.07.SF10Birinci G – Üçüncü A/E/H/I/JSeattle
    02.07.SF11İkinci K – İkinci LToronto
    02.07.SF12Birinci H – İkinci JLos Angeles
    02.07.SF13Birinci B – Üçüncü E/F/G/I/JVancouver
    03.07.SF14Birinci J – İkinci HMiami
    03.07.SF15Birinci K – Üçüncü D/E/I/J/LKansas City
    03.07.SF16İkinci D – İkinci GDallas
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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026 Dünya Kupası: Takvim

    TarihTur
    11 - 27 HaziranGrup aşaması
    28 Haziran - 3 TemmuzSon 32
    4 - 7 TemmuzSon 16
    9-11 TemmuzÇeyrek finaller
    14-15 TemmuzYarı final
    18 Temmuz3.lük maçı
    19 TemmuzFinal
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Almanya, 2026 Dünya Kupası eşleşme tablosu: Grup aşamasından sonra DFB takımının olası rakipleri ve finale giden yol - Almanya'nın Dünya Kupası grup maçlarının TV ve canlı yayın izleme bilgileri

    TarihMaçÜcretsiz TV'de yayınÜcretli TV'de yayın
    14 Haziran Pazar (19:00)Almanya - CuracaoARDMagentaTV
    20 Haziran Cumartesi (22:00)Almanya - Fildişi SahiliZDFMagentaTV
    25 Haziran Perşembe (22:00)Almanya - EkvadorARDMagentaTV

  • 2026 Dünya Kupası: Tüm gruplara genel bakış

    A Grubu

    Meksika
    Güney Afrika
    Güney Kore
    Çek Cumhuriyeti

    B Grubu

    Kanada
    Bosna-Hersek
    Katar
    İsviçre

    C Grubu

    Brezilya
    Fas
    Haiti
    İskoçya

    D Grubu

    ABD
    Paraguay
    Avustralya
    Türkiye

    E Grubu

    Almanya
    Curacao
    Fildişi Sahili
    Ekvador

    F Grubu

    Hollanda
    Japonya
    İsveç
    Tunus

    G Grubu

    Belçika
    Mısır
    İran
    Yeni Zelanda

    H Grubu

    İspanya
    Yeşil Burun Adaları
    Suudi Arabistan
    Uruguay

    Grup I

    Fransa
    Senegal
    Irak
    Norveç

    Grup J

    Arjantin
    Cezayir
    Avusturya
    Ürdün

    K Grubu

    Portekiz
    Kongo Demokratik Cumhuriyeti
    Özbekistan
    Kolombiya

    Grup L

    İngiltere
    Hırvatistan
    Gana
    Panama