Almanya, 2026 Dünya Kupası eşleşme tablosu: Grup aşamasından sonra DFB takımının olası rakipleri ve finale giden yol

Bu Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacağı için, sadece tüm grup birincileri ve ikincileri değil, aynı zamanda en iyi sekiz grup üçüncüsü de eleme turlarına yükselecek. Sırf bu nedenle, Alman milli takımının 2018 ve 2022'de olduğu gibi yine grup aşamasında elenme riski önemli ölçüde azalıyor.

Almanya grup aşamasını birinci bitirirse, son 16 turunda A, B, C, D veya F gruplarından üçüncü sırayı alan takımlardan biri ile karşılaşacak. DFB takımı ilk eleme turunu geçerse, çeyrek finalde I grubunun galibi, yani muhtemelen Fransa veya Norveç ile karşılaşacak. Ardından, favoriler galip gelirse, Almanya Hollanda veya Fas ile karşılaşır. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımı 2026 Dünya Kupası'nda en iyi dört takım arasına girmeyi başarırsa, potansiyel olarak İspanya ile final bileti için mücadele eder.

Buna karşılık, DFB takımı sadece ikinci olursa, güçlü takımların yer aldığı Grup I'in ikincisiyle, yani Fransa, Senegal, Norveç veya Irak ile karşılaşır.

Bundan sonra Almanya, Dünya Kupası'nda Brezilya ile çeyrek finalde bir başka zorlu rakiple karşılaşabilir. Çeyrek finalde de işler kolaylaşmayacak: Almanya, burada teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile karşılaşabilir. DFB takımı Dünya Kupası yarı finaline ulaşırsa, Portekiz veya son şampiyon Arjantin ile bir düelloya girebilir.

Grup aşamasından sonra oynanabilecek tüm maçların özeti aşağıda yer almaktadır: