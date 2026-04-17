Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile yapılan "Auf eine weiß-blaue Tasse" adlı podcast'te Hoeneß, İngiltere'nin şu anki milli takım teknik direktörünün Josip Stanisic'in Almanca bildiğini bilmediğini iddia etti.
"Almanca biliyor mu diye sordu": Uli Hoeneß, FC Bayern'de Thomas Tuchel ile ilgili inanılmaz hikayeleri anlatıyor
"Stanisic'e bir keresinde Almanca biliyor mu diye sordu, oysa o burada doğmuş," diye anlattı kulüp başkanı ve şunları vurguladı: "Bunların hepsi kabul edilemez şeyler. İşte büyük fark da bu."
Bu hikayeyi bu kadar inanılmaz kılan nedir? Stanisic, Hırvatistan milli takımında oynuyor olsa da Münih'te dünyaya geldi. Çok yönlü savunma oyuncusu bu sayede Alman milli takımında da oynama şansına sahipti. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, ailesinin kökeninin bulunduğu ülkenin renklerini giymeyi bilinçli olarak tercih etti.
Stanisic, gençlik yıllarını Münih'teki diğer kulüplerde geçirdikten sonra 2017'den beri FC Bayern ile sözleşmeli. Tuchel yönetiminde, şu anki durumunun aksine, Alman rekortmeninde önemli bir rol oynamadı ve bu nedenle 2023 yazında Bayer Leverkusen'e kiralandı. İlginç bir nokta: Werkself ile şampiyon oldu ve böylece asıl kulübünün on bir yıldır süren şampiyonluk serisini bozdu.
Stanisic daha sonra geri döndü, Tuchel ise Vincent Kompany ile değiştirildi. En geç bu sezondan beri Belçikalı teknik adamın takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Önceki teknik direktörlerle arasındaki fark sorulduğunda Hoeneß şöyle dedi: "İki şey önemli. Bu teknik direktör her oyuncuyu daha iyi hale getiriyor. Ve onun bir basın toplantısında, Tuchel'in yaptığı gibi, 'Sol bek lazım, sağ bek lazım' dediğini hiç görmedim."
Hoeneß, Tuchel'i transfer isteklerini kamuoyuna açıklaması nedeniyle eleştirdi
Hoeneß, Tuchel'in kamuoyu önündeki performanslarını hala çok iyi hatırlıyor. "Maçlar iyi gitmediğinde, asla kendini sorgulamazdı, her zaman suçlu takımdı: 'Sağ bekle bu iş olmaz, Kimmich de o kadar iyi bir oyuncu değil' derdi," diyen 74 yaşındaki Hoeneß, sözlerine şöyle devam etti: "Ve şu anda Liverpool'da oynayan (Ryan) Gravenberch için de: 'Onu hiç kullanamam.'"
Tuchel, diğer şeylerin yanı sıra, kadrosunda bir "Holding Six" eksikliğini defalarca dile getirmişti. İstediği oyuncu Joao Palhinha'ydı, ancak o ancak Tuchel'in Münih'teki görevinin sona ermesiyle ortaya çıktı. Bir yıl önceki transfer, o zamanki kulübü FC Fulham'ın uygun bir yedek bulamaması nedeniyle son anda başarısız olmuştu. Ancak Kompany yönetiminde Portekizli oyuncu hiçbir zaman yedek rolünün ötesine geçemedi ve bu nedenle Tottenham Hotspur'a kiralandı. Spurs'un satın alma opsiyonunu kullanıp Tuchel'in miras bıraktığı bu oyuncuyu Bayern'den devralıp devralmayacağı henüz belli değil.
Tuchel, Mart 2023'te Julian Nagelsmann'ın yerine görevi devralmış, ancak FCB'nin teknik direktörü olarak geçirdiği ilk tam sezonun ardından bu dönem çoktan sona ermişti. Ardından uzun bir halef arayışı başladı ve bu nedenle yönetim kadrosunda Tuchel konusunda kısa süreli bir fikir değişikliği yaşandı. Sonunda kalmayı reddedenin kendisi oldu. Birkaç reddedilmenin ardından, spor direktörü Max Eberl Kompany'yi göreve getirdi ve bu kararın, bilindiği gibi, çok isabetli olduğu ortaya çıktı.
Hoeneß, Tuchel'e ilk kez saldırmıyor
Bu arada, Hoeneß'in Tuchel'e sataşması ilk kez olmuyor. Hoeneß, örneğin t-online'a verdiği röportajda, "Özel hayatımızda ilişkilerimiz sonuna kadar gayet iyiydi. Ancak birçok konuda, bir takımı nasıl yöneteceğine dair tamamen farklı bir görüşü var" dedi.
Ayrıca Hoeneß, Tuchel'in "nispeten çok sayıda transfer" yapılmasından yana olduğunu belirterek, Söder ile yaptığı görüşmede de benzer bir tavır sergiledi: "Buna karşılık biz, orta vadede daha fazla kendi oyuncumuzla çalışmayı denemek istedik. Orada ne kadar pahalı oyuncuların sürekli talep edildiğini düşününce... Her sakatlandığımızda yeni oyuncular isteniyordu. Bu, oyuncularla ilgili sürekli bir tartışmaydı." Kompany'den bu tür talepler "hiç duymadığını" belirtti.