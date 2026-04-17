"Almanca biliyor mu diye sordu": Uli Hoeneß, FC Bayern'de Thomas Tuchel ile ilgili inanılmaz hikayeleri anlatıyor

"Stanisic'e bir keresinde Almanca biliyor mu diye sordu, oysa o burada doğmuş," diye anlattı kulüp başkanı ve şunları vurguladı: "Bunların hepsi kabul edilemez şeyler. İşte büyük fark da bu."

Bu hikayeyi bu kadar inanılmaz kılan nedir? Stanisic, Hırvatistan milli takımında oynuyor olsa da Münih'te dünyaya geldi. Çok yönlü savunma oyuncusu bu sayede Alman milli takımında da oynama şansına sahipti. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, ailesinin kökeninin bulunduğu ülkenin renklerini giymeyi bilinçli olarak tercih etti.

Stanisic, gençlik yıllarını Münih'teki diğer kulüplerde geçirdikten sonra 2017'den beri FC Bayern ile sözleşmeli. Tuchel yönetiminde, şu anki durumunun aksine, Alman rekortmeninde önemli bir rol oynamadı ve bu nedenle 2023 yazında Bayer Leverkusen'e kiralandı. İlginç bir nokta: Werkself ile şampiyon oldu ve böylece asıl kulübünün on bir yıldır süren şampiyonluk serisini bozdu.

Stanisic daha sonra geri döndü, Tuchel ise Vincent Kompany ile değiştirildi. En geç bu sezondan beri Belçikalı teknik adamın takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Önceki teknik direktörlerle arasındaki fark sorulduğunda Hoeneß şöyle dedi: "İki şey önemli. Bu teknik direktör her oyuncuyu daha iyi hale getiriyor. Ve onun bir basın toplantısında, Tuchel'in yaptığı gibi, 'Sol bek lazım, sağ bek lazım' dediğini hiç görmedim."