Sky'ın haberine göre, BVB, Nicolo Tresoldi'yi kadrosuna katmak istediğini açıkladı. Birkaç gün önce de bu ücretli TV kanalı, 21 yaşındaki oyuncunun kariyerinde bir sonraki adımı planladığını ve yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olmak istediğini ortaya çıkarmıştı.
Alman yıldız adayı, Guirassy'nin halefi mi olacak? BVB, görünüşe göre büyük bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor
Buna göre, şu anda Club Brugge'de forma giyen Tresoldi'nin menajer ekibi, İspanya, İtalya ve Almanya'dan kulüplerle kapalı kapılar ardında görüşmeler yürütüyor. O zamanlar somut kulüp isimleri açıklanmamıştı, ancak şimdi durum farklı.
BVB'nin yanı sıra, Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği söyleniyor, ancak bu ilgi ancak Christian Kofane'nin ayrılması durumunda somutlaşacak. Premier League'den Arsenal ve Tottenham, Tresoldi ile anılıyor.
Sky'a göre, Alman U21 milli takım oyuncusu 25 ila 30 milyon euro arasında bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir. Serhou Guirassy yaz aylarında kulüpten ayrılırsa, bu rakam BVB için kesinlikle gerçekleştirilebilir bir rakam olur. Çünkü o zaman BVB, bu üst düzey forvetin ayrılmasıyla en az 35 milyon euro gelir elde eder.
BVB: Serhou Guirassy yaz aylarında takımdan ayrılacak mı?
Bild gazetesi'nin verdiği bilgilere göre, Gine'li oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesi bu rakam civarında olduğu belirtiliyor; ancak bu maddenin yalnızca Avrupa'nın en büyük kulüpleri olan Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool için geçerli olacağı söyleniyor.
Bu kulüplerin ilgisi konusunda şu ana kadar bir bilgi yok, ancak AC Milan ve Tottenham'ın 30 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istediğini belirtmiş olduğu söyleniyor. Ayrıca Guirassy'nin kardeşi ve menajeri, Guirassy'nin kariyerindeki son büyük sözleşmeyi imzalayabilmesi için yaz aylarında onu Suudi Arabistan'daki zengin kulüplere aktif olarak teklif etmiş.
Söz konusu durumlarda, Guirassy'nin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan BVB, transfer ücreti konusunda serbestçe pazarlık yapabilir ve forvetin transfer isteği olması durumunda inisiyatif elinde olur. Bild'in haberine göre Guirassy, geleceği hakkında bir kararını sezon sonundan sonra, yani en erken Mayıs ayı sonunda vermek istiyor.
Tresoldi kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor – ama DFB milli takımında hiç forma giyemeyecek mi?
Tresoldi ise henüz genç olan kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Yaz aylarında Hannover 96'dan Brugge'ye transfer olan oyuncu, burada 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve takıma hemen uyum sağladı. 48 resmi maçta şu anda 14 gol ve 5 asistle oynuyor, ayrıca ilk kez Şampiyonlar Ligi havasını tattı ve orada da yeteneğini kanıtladı (10 maçta 3 gol).
Performansı sadece uluslararası çapta kulüplerin değil, diğer büyük milli takımların da ilgisini çekti. Tresoldi, U19'dan bu yana tüm Alman genç milli takımlarında forma giymiş olsa da, henüz A milli takımda forma giymedi. Bu nedenle, söylentilere göre Arjantin ve İtalya futbol federasyonları onu kadrolarına katmak istiyor. Tresoldi Cagliari'de doğdu, annesi Arjantinli. Ancak Tresoldi için öncelik, her zamanki gibi Almanya milli takımında oynamak.
Antonio Di Salvo'nun U21 kadrosu için Tresoldi adeta bir hayat sigortası gibidir. Devam eden Avrupa Şampiyonası elemelerinde altı maçta altı gol attı. En son Kuzey İrlanda'ya karşı iki gol attı; Salı günü Yunanistan ile Avrupa Şampiyonası bileti için zirve mücadelesi ve erken final maçı oynanacak.
Nicolo Tresoldi: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asist Hannover 96 80 14 6 Club Brugge 48 17 5