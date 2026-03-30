Alman yıldız adayı, Guirassy'nin halefi mi olacak? BVB, görünüşe göre büyük bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor

Buna göre, şu anda Club Brugge'de forma giyen Tresoldi'nin menajer ekibi, İspanya, İtalya ve Almanya'dan kulüplerle kapalı kapılar ardında görüşmeler yürütüyor. O zamanlar somut kulüp isimleri açıklanmamıştı, ancak şimdi durum farklı.

BVB'nin yanı sıra, Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği söyleniyor, ancak bu ilgi ancak Christian Kofane'nin ayrılması durumunda somutlaşacak. Premier League'den Arsenal ve Tottenham, Tresoldi ile anılıyor.

Sky'a göre, Alman U21 milli takım oyuncusu 25 ila 30 milyon euro arasında bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir. Serhou Guirassy yaz aylarında kulüpten ayrılırsa, bu rakam BVB için kesinlikle gerçekleştirilebilir bir rakam olur. Çünkü o zaman BVB, bu üst düzey forvetin ayrılmasıyla en az 35 milyon euro gelir elde eder.