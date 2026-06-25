Alman milli forvet için küçük bir transfer ücreti mi? Köklü kulüp, görünüşe göre Niclas Füllkrug’u değerlendiriyor

Habere göre, forvet Roberto Piccoli bu yaz Floransa’dan ayrılırsa, Füllkrug geçen sezon Serie A’da 15. sırada yer alan takım için ciddi bir seçenek haline gelebilir. 25 yaşındaki oyuncu geçen yıl 25 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadroya katılmıştı, ancak şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.

Füllkrug ise Floransa için oldukça uygun bir transfer olurdu. 33 yaşındaki oyuncunun West Ham’dan ayrılması, 2028’e kadar geçerli olan sözleşmesine rağmen, Londra ekibinin Championship’e düşmesinin ardından kesin olarak görülüyor. 2024 yılında Borussia Dortmund’a 27 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Füllkrug için West Ham’ın, duyumlara göre yaklaşık üç milyon euro daha almayı isteyeceği belirtiliyor.