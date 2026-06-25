İtalyan gazetesi Il Tirreno’nun haberine göre, AC Floransa, West Ham United’ın forvet oyuncusunu kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.
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Alman milli forvet için küçük bir transfer ücreti mi? Köklü kulüp, görünüşe göre Niclas Füllkrug’u değerlendiriyor
Habere göre, forvet Roberto Piccoli bu yaz Floransa’dan ayrılırsa, Füllkrug geçen sezon Serie A’da 15. sırada yer alan takım için ciddi bir seçenek haline gelebilir. 25 yaşındaki oyuncu geçen yıl 25 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadroya katılmıştı, ancak şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.
Füllkrug ise Floransa için oldukça uygun bir transfer olurdu. 33 yaşındaki oyuncunun West Ham’dan ayrılması, 2028’e kadar geçerli olan sözleşmesine rağmen, Londra ekibinin Championship’e düşmesinin ardından kesin olarak görülüyor. 2024 yılında Borussia Dortmund’a 27 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Füllkrug için West Ham’ın, duyumlara göre yaklaşık üç milyon euro daha almayı isteyeceği belirtiliyor.
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Niclas Füllkrug: Werder Bremen de ilgileniyor mu?
Bir buçuk yıl süren, zayıf performanslarla ve sık sık sakatlıklarla geçen bir dönemin ardından Füllkrug, yılın başında AC Milan’a kiralanmıştı. Ancak eski Bremen oyuncusu için İtalyan ekibinde işler hiç de iyiye gitmedi; Füllkrug, Milan formasıyla çıktığı 20 maçta sadece bir gol atabildi. Rossoneri, sonunda satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Füllkrug, 2026 Dünya Kupası için Alman milli takım kadrosunda yer almayı da başaramadı. Son iki turnuvada (2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası) kadroda yer alan ve 24 kez milli formayı giyen (14 gol) Füllkrug, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Kuzey Amerika'ya götürülmedi.
Son zamanlarda FC Venedik de Füllkrug ile anılan bir başka İtalyan kulübü oldu; Kuzey İtalya ekibi, bir yıllık aradan sonra Serie A’ya geri döndü. Füllkrug’un eski kulübü Werder Bremen’in de forvet oyuncusuyla görüşme yaptığı söyleniyor.