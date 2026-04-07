Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

"Alman Mezarlığı"... İspanyolların erken provokasyonu Bayern Münih'i öfkelendirdi

Fırtınadan önce gelen sözler

Santiago Bernabéu Stadyumu, Avrupa kıtasının en heyecan verici karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid, bu Salı akşamı 2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Bavyera ekibi, çeyrek finalde Atalanta'yı eleyerek bu tura yükselirken, Real Madrid ise zorlu bir mücadelede Manchester City'yi eleyerek Avrupa macerasına devam etti. Bu maç, Kraliyet ekibinin büyük gecelerdeki karakterini ve kıtadaki büyük maçları kazanma konusundaki kalıcı yeteneğini bir kez daha teyit etti.

Dünya çapındaki futbolseverlerin gözleri, geniş medya ilgisiyle takip edilecek bu heyecan verici karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bu maç, Avrupa sezonunun en önemli maçlarından biri olacak.

    İspanya'nın erken provokasyonu ortamı kızıştırdı

    Maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce İspanyol basını, Bavyera devi karşısında psikolojik provokasyon yöntemine başvurarak karşılaşmanın atmosferini erkenden kızıştırdı. "AS" gazetesi haberine şu çarpıcı başlığı attı: "Bernabéu... Alman mezarlığı" başlığını attı ve Real Madrid'in kendi sahasında Alman kulüpleri karşısında sergilediği güçlü performansa açıkça işaret etti.

    Bu tanımlama boşuna değil, zira rakamlar Kraliyet Takımı'nın kendi sahasındaki üstünlüğünü teyit ediyor. Takım, son 21 iç saha maçında Alman ligi takımlarına karşı sadece bir kez mağlup oldu; bu mağlubiyet, 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Schalke'ye 4-3 yenildikleri maçtı.

    Görünüşe göre Real Madrid, son yıllarda Bayern Münih için gerçek bir baş belası haline geldi. Bavyera devi, yaklaşık 14 yıldır eleme turlarında İspanyol takımını geçemedi.

    Bayern'in peşini bırakmayan Madrid kompleksi

    Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, Bayern, 2013-2014 sezonundaki yarı finalden başlayarak, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki çeyrek finalleri geçip, 2023-2024 sezonundaki yarı finale kadar Real Madrid'e karşı üst üste dört eleme maçı kaybetti.

    İki takım arasındaki son karşılaşma, Real Madrid'in yedek oyuncu Joselu sayesinde durumu tersine çevirip finale yükselmeyi garantilemesi ve ardından Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyonluğa doğru yoluna devam etmesiyle akıllarda yerini koruyor.

    Unutulmaz bir anı, umut verir

    Bu tarihsel engele rağmen, Bayern Münih'in Real Madrid karşısında 2011-2012 sezonuna ait parlak bir anısı var. O sezon, teknik direktör Jupp Heynckes yönetimindeki Alman ekibi, turnuvanın tarihindeki en heyecan verici karşılaşmalardan birinde penaltı atışlarında 4-3'lük skorla "Kraliyet Kulübü"nü elemeyi başarmıştı.

    Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, o gece Manuel Neuer'in muhteşem performansı ve Sergio Ramos'un penaltıyı üst direğin çok üstünden dışarıya atmasıyla ünlü an yaşandı.

    İlginç bir tesadüf ise, Bayern'in yükselen yıldızı Linart Karl'ın o zamanlar sadece dört yaşında olması, Real Madrid'in şu anki teknik direktörü Álvaro Arbeloa'nın ise o maçta takımın kadrosunda yer almasıydı.

    Tahrik edilmesine rağmen övgü

    Buna karşılık, İspanyol basını da hayranlık dolu bir üslup sergiledi; "Marca" gazetesi, Bayern Münih'in hücumunu, takımın bu sezon sergilediği muazzam hücum gücüne atıfta bulunarak "ölümcül bir makine" olarak nitelendirdi.

    Kışkırtma ve övgü arasında, tek kesin gerçek bu geceki maçın tüm heyecan unsurlarını barındırdığıdır. Peki Bayern, Madrid'in büyüsünü bozmayı başarabilecek mi? Yoksa Real Madrid, Avrupa'daki kalesinde hakimiyetini sürdürecek mi?

