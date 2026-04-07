"Alman Mezarlığı"... İspanyolların erken provokasyonu Bayern Münih'i öfkelendirdi

Santiago Bernabéu Stadyumu, Avrupa kıtasının en heyecan verici karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid, bu Salı akşamı 2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Bavyera ekibi, çeyrek finalde Atalanta'yı eleyerek bu tura yükselirken, Real Madrid ise zorlu bir mücadelede Manchester City'yi eleyerek Avrupa macerasına devam etti. Bu maç, Kraliyet ekibinin büyük gecelerdeki karakterini ve kıtadaki büyük maçları kazanma konusundaki kalıcı yeteneğini bir kez daha teyit etti.

Dünya çapındaki futbolseverlerin gözleri, geniş medya ilgisiyle takip edilecek bu heyecan verici karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bu maç, Avrupa sezonunun en önemli maçlarından biri olacak.

Fas ve Senegali'deki krizin ardından... Afrika sonsuza dek değişiyor

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Arbeloa'yı Bayern Münih karşısında zor durumda bırakan iki ölümcül soru

Felaketin ardından... İtalyan milli takımının başına geçecek sürpriz isim