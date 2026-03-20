Alman kalecinin hiçbir topu kurtaramamasına rağmen tüm penaltılar kaçırıldı! Eski BVB teknik direktörünün takımında Avrupa Ligi'nde yaşanan dram

Tullberg, Danimarka kanalı TV2'ye verdiği röportajda hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Bazı oyuncular penaltı atmak istemedi, bu yüzden diğerleri sorumluluk üstlendi. Atışlar iyi değildi, ama durum bu. Eleme olmamızın suçu onlara değil. Ve ilk 50 dakikadaki performansla elenmektense, bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Orada bariz bir seviye farkı vardı."

Acı bir elenmeye rağmen Tullberg yine de şaka yapma havasındaydı. "Duncan'a (yardımcı antrenör Rasmussen; editörün notu) soruyorum: 'Neden penaltı çalışması yaptık ki?' Hiç de öyle görünmüyordu."

Midtjylland, Avrupa Ligi grup aşamasını muhteşem bir şekilde üçüncü sırada tamamlamıştı, ancak geçen kış ve yaz aylarında transferlere 300 milyon avrodan fazla harcayan Premier Lig kulübüyle oynadığı maça yine de underdog olarak çıkmıştı - gelirleri ise 200 milyon avronun biraz üzerindeydi. Danimarkalıların ancak hayal edebileceği rakamlar.

Ligde ise Midtjylland, krizde olan FC Kopenhag'ın aksine şampiyonluk turunda yer alıyor. Ancak hafta sonu oynanan açılış maçında lig ikincisi, FC Nordsjælland'a 0-1 yenildi ve bu nedenle lider Aarhus GF ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı.