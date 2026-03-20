Nottingham Forest ile oynanan penaltı atışlarında, Mike Tullberg'in çalıştırdığı FC Midtjylland'ın penaltı atıcıları, üç denemelerinin hiçbirini ağlara gönderememe gibi acı bir başarıya imza attılar.
Alman kalecinin hiçbir topu kurtaramamasına rağmen tüm penaltılar kaçırıldı! Eski BVB teknik direktörünün takımında Avrupa Ligi'nde yaşanan dram
İlginç bir detay: Nottingham kalecisi Stefan Ortega, üç penaltının hiçbirinde müdahale etmek zorunda kalmadı. Gue-Sung Cho ve Aral Simsir, penaltılarını sol direğe çarptırdı. Skor 0-3 iken Edward Chilufya da sinirlerine yenik düştü; dayanak ayağı kaydı ve geriye düşerken topu kalenin üstünden dışarı attı. Böylece üç penaltı atışının ardından maçın kaderi belli oldu.
Geçen hafta oynanan ilk maçta Midtjylland 1-0 galip gelmişti, ancak kendi sahasında baskı çok fazla oldu. Nottingham 90 dakika sonunda 2-1 öndeydiler, uzatmalarda ise başka bir şey olmadı.
Tullberg şaka yapıyor: "Neden penaltı çalışması yaptık ki?"
Tullberg, Danimarka kanalı TV2'ye verdiği röportajda hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Bazı oyuncular penaltı atmak istemedi, bu yüzden diğerleri sorumluluk üstlendi. Atışlar iyi değildi, ama durum bu. Eleme olmamızın suçu onlara değil. Ve ilk 50 dakikadaki performansla elenmektense, bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Orada bariz bir seviye farkı vardı."
Acı bir elenmeye rağmen Tullberg yine de şaka yapma havasındaydı. "Duncan'a (yardımcı antrenör Rasmussen; editörün notu) soruyorum: 'Neden penaltı çalışması yaptık ki?' Hiç de öyle görünmüyordu."
Midtjylland, Avrupa Ligi grup aşamasını muhteşem bir şekilde üçüncü sırada tamamlamıştı, ancak geçen kış ve yaz aylarında transferlere 300 milyon avrodan fazla harcayan Premier Lig kulübüyle oynadığı maça yine de underdog olarak çıkmıştı - gelirleri ise 200 milyon avronun biraz üzerindeydi. Danimarkalıların ancak hayal edebileceği rakamlar.
Ligde ise Midtjylland, krizde olan FC Kopenhag'ın aksine şampiyonluk turunda yer alıyor. Ancak hafta sonu oynanan açılış maçında lig ikincisi, FC Nordsjælland'a 0-1 yenildi ve bu nedenle lider Aarhus GF ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı.
Tullberg, BVB'de altı yıl geçirdi - Ortega yine DFB kadrosunda yer almadı
Tullberg, daha önce altı yıl boyunca Borussia Dortmund'un altyapısında çalıştıktan sonra, geçen yılın Eylül ayından bu yana Midtjylland'ın teknik direktörlüğünü yürütüyor. 40 yaşındaki teknik adam, 2025 yılının başında üç maçlık bir süre için geçici teknik direktörlük görevini üstlendi ve BVB'yi iki galibiyet ve bir beraberliğe taşıdı. Onun yerine Niko Kovac geçti.
Ortega ve Nottingham'ı çeyrek finalde, sekizinci finalde VfB Stuttgart'ı eleyen FC Porto bekliyor. 33 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna seçilme şansını korumak için de kışın Manchester City'den bu köklü kulübe transfer olmuştu. Ancak eski Bielefeld oyuncusu, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Mart ayı kadrosunda yer almıyor. En son yaklaşık bir yıl önce Nations League çeyrek finalinde DFB kadrosunda yer almıştı, ancak sahaya çıkmamıştı.
Mike Tullberg: Teknik direktörlük kariyeri ve istatistikleri
İstasyon Dönem Maçlar Puan ortalaması BVB II 2019 - 2020 25 1,36 BVB U19 Gençlik Ligi 2020-2024 31 1,55 BVB U19 2020 - 2025 103 2,44 BVB (Geçici teknik direktör) 2025 (22 Ocak - 2 Şubat) 3 2,33 BVB U19 2025 (3 Şubat - 30 Haziran) 11 1,73 BVB II 2025 (5 Mayıs - 1 Eylül) 8 1,00 FC Midtjylland 2025'ten günümüze 30 2,00