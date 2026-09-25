Tartışmalı olayı anlatan Dumfries, Almanya'nın sol kanat oyuncusunun Joshua Kimmich'e pas verip golle sonuçlanan atağı başlatmadan önce durmuş gibi yaptığını ayrıntılarıyla anlattı. 30 yaşındaki oyuncu, bu hareketin ahlaki açıdan yanlış hissettirdiğini kabul ederken, bunun Hollanda kadrosunun öğrenmesi gereken acımasız bir tarafı da ortaya koyduğunu söyledi.

Dumfries, Virgil van Dijk ve Mexx Meerdink'in Hollanda adına attığı iki gol iptal edilse de, bu şekilde gol yemenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"O sol kanat oyuncusu bana sanki duracakmış gibi baktı, sonra da topu Kimmich'e oynadı" diyen Dumfries, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimmich'i tanıyoruz, dünya çapında bir oyuncu ama onun hilelerini biliyorsunuz, oyuna devam ediyor. Gidip onlarla yüzleştim, evet. Sonunda bunun doğru olmadığı hissine kapılıyorsunuz ama farkı yaratan da tam olarak bu."