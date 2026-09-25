Jan Huebner
Çeviri:
Alman hilesi! Öfkeli Dumfries, rakipler Brobbey'nin korkunç sakatlığında oyunu sürdürünce Kimmich'le yüzleşti
Dumfries, Brobbey'nin sakatlığı sonrası Almanya'nın gol atmasına öfkelendi
Hollanda ikinci kaptanı Denzel Dumfries, perşembe akşamı Johan Cruyff Arena'da Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Uluslar Ligi maçının ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Inter'in sağ beki, Alman oyuncular Brian Brobbey çimlerde arka adalesini tutarken oyunu sürdürünce şaşkına döndü ve bunun sonucunda Felix Nmecha açılış golünü attı.
Dumfries, maç sonrası ESPN NL'ye verdiği röportajda bir puandan memnun olmadığını söyledi ve Hollanda gibi üst düzey bir futbol ülkesinin galibiyet talep etmesi gerektiğini vurguladı.
Kendisi de sahada yaşanan sportmenlik dışı pozisyon nedeniyle Alman oyuncularla bizzat yüzleştiğini doğruladı.
- Beautiful Sports International
Savunmacı, açılış maçında Kimmich'i ve Almanya'nın oyunbazlığını sert sözlerle eleştirdi
Tartışmalı olayı anlatan Dumfries, Almanya'nın sol kanat oyuncusunun Joshua Kimmich'e pas verip golle sonuçlanan atağı başlatmadan önce durmuş gibi yaptığını ayrıntılarıyla anlattı. 30 yaşındaki oyuncu, bu hareketin ahlaki açıdan yanlış hissettirdiğini kabul ederken, bunun Hollanda kadrosunun öğrenmesi gereken acımasız bir tarafı da ortaya koyduğunu söyledi.
Dumfries, Virgil van Dijk ve Mexx Meerdink'in Hollanda adına attığı iki gol iptal edilse de, bu şekilde gol yemenin kabul edilemez olduğunu belirtti.
"O sol kanat oyuncusu bana sanki duracakmış gibi baktı, sonra da topu Kimmich'e oynadı" diyen Dumfries, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimmich'i tanıyoruz, dünya çapında bir oyuncu ama onun hilelerini biliyorsunuz, oyuna devam ediyor. Gidip onlarla yüzleştim, evet. Sonunda bunun doğru olmadığı hissine kapılıyorsunuz ama farkı yaratan da tam olarak bu."
Sağ bek, Xavi'nin yüksek tempolu presini ve vizyonunu övdü
Dikkatini yeni teknik direktör Xavi Hernandez yönetimindeki taktik gelişime çeviren Dumfries, hocanın net ve yüksek risk içeren talimatlarını övdü. Takımın, bire bir baskıyı ve hatlar arasındaki dinamik pozisyon almayı öğrenmek için Zeist'te uzun ve yoğun antrenmanlar yaptığını açıkladı.
Defans oyuncusu, takımın ikinci yarıdaki baskın tepkisinin Xavi'nin stratejik yöntemlerini doğruladığını vurguladı.
"Çok sıkı, çok yoğun çalıştık ve Xavi'nin ne istediği çok açık" diyen Dumfries, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baskıda daha fazla cesaret, daha fazla bire bir ve topa sahip olmada daha fazla dinamizm. Bize güven verdi ve 'Çocuklar, alın, yapın gitsin' dedi. Bunu yaptığımızda çok tehlikeli oluyoruz."
- Box to Box Pictures
Dumfries, Uluslar Ligi arasını galibiyet serisiyle geçirmeyi hedefliyor
Sırbistan ve Yunanistan'la oynanacak yaklaşan maçlara değinen Dumfries, Xavi'nin yoğun antrenman seanslarının fiziksel yorgunluk yarattığı yönündeki endişeleri reddetti. Brobbey'nin arka adale sakatlığının iş yükünün bir sonucu değil, maç içinde yaşanan münferit bir olay olduğunu açıkladı.
Hollanda, pazar günü Sırbistan'la oynayacağı karşılaşma için Belgrad'a gitmeden önce maç sonrası toparlanma sürecini tamamlayacak.
Dumfries, takım arkadaşlarına maksimum puanı almak için ikinci yarıdaki momentumu sürdürmeleri çağrısında bulundu.
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