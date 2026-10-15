AFP
Çeviri:
Alman hassasiyeti! Woltemade, vole golüyle Juventus'a beraberliği getirdi, ardından galibiyet golünü atan Kolo Muani ile uyumunu övdü
Woltemade'nin vole vuruşu, Juventus'un İspanya'daki geri dönüşünü başlattı
Alman forvet Nick Woltemade, Juventus'un Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yu ikinci yarıda geri dönerek 2-1 yendiği maçta başrolü oynadı. Woltemade, 58. dakikada sağ ayağıyla yaptığı müthiş voleyle topu kalenin alt köşesine göndererek Hugo Alvarez'in açılış golüne karşılık verdi.
Galisya'da zor bir ilk yarı geçiren Juventus, Woltemade'nin sekerek gelen Teun Koopmeiners ortasını gole çevirmesiyle eşitliği sağladı.
Randal Kolo Muani, uzatma dakikalarında kafayla attığı golle Luciano Spalletti'nin takımına geri dönüş galibiyetini getirdi.
- SportPix UK
Forvet, daha fazlası için çabalarken özgüveninin arttığını kabul etti
Maçın ardından Movistar+'a konuşan Woltemade, son bölümde gelen galibiyetin takımın morali açısından önemini vurguladı. Woltemade, "Özellikle maçın sonunda gol attığınızda bu önemli bir galibiyet oluyor. Takım ve özgüvenimiz için çok önemli," dedi.
"Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu akşam iyi işler yaptım ama elbette daha iyisini yapabilirim."
"Gol attığım için mutluyum. Bu kesinlikle bir forvete özgüven veren bir şey. Takıma daha fazla yardımcı olmak için gelişmeye devam etmek istiyorum."
Woltemade, Kolo Muani ile giderek gelişen uyumlarını övdü
Woltemade, birlikte attıkları gollerle öne çıktığı Kolo Muani adına da sevindiğini belirterek ikisinin fiziksel varlığının rakip savunmalar için büyük taktik sorunlar yarattığını söyledi. Woltemade, “Kolo Muani ile birlikte oynamaktan keyif alıyorum,” dedi.
“Ceza sahasında birlikte olduğumuzda rakibin savunma yapması zorlaşıyor. Onun golüne de çok sevindim.”
İkilinin hücumdaki uyumu, Juventus'un maçın son bölümünde Celta'nın altıpasına sürekli baskı kurmasıyla belirleyici oldu.
- AFP
Avrupa’da yaklaşan zorluklara bakış
Juventus formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü etkileyici bir vuruşla atan Woltemade, yakaladığı bireysel çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.
Juventus, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Rennes'i ağırlarken galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Celta Vigo ise grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için Celtic deplasmanına giderken yeniden maçlara odaklanmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun