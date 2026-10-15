Maçın ardından Movistar+'a konuşan Woltemade, son bölümde gelen galibiyetin takımın morali açısından önemini vurguladı. Woltemade, "Özellikle maçın sonunda gol attığınızda bu önemli bir galibiyet oluyor. Takım ve özgüvenimiz için çok önemli," dedi.

"Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu akşam iyi işler yaptım ama elbette daha iyisini yapabilirim."

"Gol attığım için mutluyum. Bu kesinlikle bir forvete özgüven veren bir şey. Takıma daha fazla yardımcı olmak için gelişmeye devam etmek istiyorum."