Alman grubu giderek büyüyor: Real Madrid, bir sonraki DFB yıldızını kadrosuna katıyor

Senß, Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer oldu ve burada 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusunun Frankfurt'tan ayrılacağı, Mayıs ortasından beri biliniyordu. Basında yer alan haberlere göre Real Madrid, 200.000 avroluk bir çıkış maddesini kullandı.