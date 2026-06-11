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Elisa SenßGetty Images

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Alman grubu giderek büyüyor: Real Madrid, bir sonraki DFB yıldızını kadrosuna katıyor

Bundesliga
Women's football
Real Madrid Femenino
Eintracht Frankfurt
Liga F
E. Senss

Elisa Senß (28) Bundesliga'dan ayrılıyor ve Real Madrid'e katılıyor. İspanyol dev kulübü bunu Perşembe günü duyurdu.

Senß, Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer oldu ve burada 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusunun Frankfurt'tan ayrılacağı, Mayıs ortasından beri biliniyordu. Basında yer alan haberlere göre Real Madrid, 200.000 avroluk bir çıkış maddesini kullandı.

  • Madrid'de 28 yaşındaki oyuncu Alman kadrosunu genişletiyor; kaleci Merle Frohms ve orta saha oyuncusu Sara Däbritz ise geçen yıldan beri Real'de forma giyiyor.

    Senß için bu, kariyerinde yurtdışına attığı ilk adım. SV Meppen ve SGS Essen'de forma giydikten sonra 2022'de Bayer Leverkusen'e katılmış, iki yıl sonra da Frankfurt'a transfer olmuştu.

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