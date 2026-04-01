Alman futbolunda daha önce böyle bir şey hiç görülmemişti! Geleneksel kulüp, RB Leipzig'e karşı ilginç bir karar aldı

Bundesliga
RB Leipzig
Hallescher FC
Regionalliga

Hallesche FC, RB Leipzig'e karşı Alman futbolunda daha önce hiç görülmemiş bir hamle ile gündeme oturdu.

Saksonya-Anhalt Bölgesel Ligi'nde yer alan bu köklü kulüp, üyelerin kararıyla Bundesliga takımından tamamen ayrılma kararı aldı.

  • Tutanakta belirtildiği üzere, RB Leipzig ile ilişkilerin bilinçli olarak kesilmesi kararı Pazar günü yapılan ilgili genel kurul toplantısında "büyük alkışlar eşliğinde" alınmıştı. Bu karar, hazırlık maçları, davetli turnuvalar veya ortak antrenmanlar gibi sportif işbirliklerinden de vazgeçilmesini içeriyor. 

    Böylece Halleschen FC'nin bağımsız kimliği korunacak. Bu ayrımın resmi maçların ötesine geçip geçmeyeceği ise kesin olarak bilinmiyor. 

  • Arminia Bielefeld v Hallescher FC - 3. LigaGetty Images Sport

    Halle, kısa bir süre önce Leipzig'in antrenman sahalarını kullanıyordu

    Leipzig, Alman Basın Ajansı'nın (dpa) talebi üzerine, Alman futbolunda benzeri görülmemiş bir karar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bölgesel lig takımının, gazlı içecek üreticisi Red Bull tarafından finanse edilen kulübe karşı beslediği kin hiç de yeni değil. Taraftar camiasında RBL, gelenekleri gölgede bırakan ticarileşme nedeniyle ülke çapında nefret ediliyor. 

    Oysa HFC ile RB Leipzig arasında kesinlikle bağlantılar vardı. Daha kışın Halle, soğuk hava koşulları nedeniyle kendi tesislerindeki kötü şartlar yüzünden Leipzig'deki ısıtmalı sahaları antrenman için kullanıp kullanamayacağını sormuş ve olumlu yanıt almıştı. Ayrıca bazı oyuncular, kiralık olarak da olsa, iki kulüp arasında transfer olmuştu.

    Bu arada yerel rakip BSG Chemie Leipzig bu gelişmeye katılmıyor. Kulüp, dpa'ya yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili bir karar alınması için herhangi bir girişim planlanmadığını bildirdi. Rot-Weiß Erfurt ve Lok Leipzig gibi, bu Regionalliga takımı da kışın gelmesiyle birlikte RB'nin çok daha iyi antrenman koşullarından yararlandı.

