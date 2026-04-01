Alman futbolunda daha önce böyle bir şey hiç görülmemişti! Geleneksel kulüp, RB Leipzig'e karşı ilginç bir karar aldı

Leipzig, Alman Basın Ajansı'nın (dpa) talebi üzerine, Alman futbolunda benzeri görülmemiş bir karar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bölgesel lig takımının, gazlı içecek üreticisi Red Bull tarafından finanse edilen kulübe karşı beslediği kin hiç de yeni değil. Taraftar camiasında RBL, gelenekleri gölgede bırakan ticarileşme nedeniyle ülke çapında nefret ediliyor.

Oysa HFC ile RB Leipzig arasında kesinlikle bağlantılar vardı. Daha kışın Halle, soğuk hava koşulları nedeniyle kendi tesislerindeki kötü şartlar yüzünden Leipzig'deki ısıtmalı sahaları antrenman için kullanıp kullanamayacağını sormuş ve olumlu yanıt almıştı. Ayrıca bazı oyuncular, kiralık olarak da olsa, iki kulüp arasında transfer olmuştu.

Bu arada yerel rakip BSG Chemie Leipzig bu gelişmeye katılmıyor. Kulüp, dpa'ya yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili bir karar alınması için herhangi bir girişim planlanmadığını bildirdi. Rot-Weiß Erfurt ve Lok Leipzig gibi, bu Regionalliga takımı da kışın gelmesiyle birlikte RB'nin çok daha iyi antrenman koşullarından yararlandı.