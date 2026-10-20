Konate, Madrid'deki ilk aylarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulübün dünya çapındaki konumuna, 19 yaşındaki Yan Diomande ile kurduğu ortaklığa ve teknik direktör Jose Mourinho'nun etkileyici duruşuna dikkat çekti. Konate, “Beklediğimden fazlası. Medya da dahil her şey çok daha fazla büyütülüyor. Bana göre dünyanın en iyi takımı” dedi.

Eski Leipzig takım arkadaşı Diomande'yi öven Konate, “Çok yetenekli... Her gün çok çalışıyor ve gelecekte bu takımda neden başarılı olamayacağını düşünemiyorum” diye ekledi.

Mourinho'nun etkisine de değinen Konate, “Her teknik direktörde olmayan etkileyici bir aurası var. Elbette konuştuğunda soyunma odasındaki herkes onu dinliyor ve ona saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.