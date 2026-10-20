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Alman buluşması! Eski Leipzig ikilisi Konate ve Diomande, Mourinho kusursuzluğu hedeflerken eski kulüplerine zor anlar yaşatmaya hazırlanıyor
Konate, Santiago Bernabeu'da duygusal bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor
Real Madrid savunmacısı Ibrahima Konate, RB Leipzig ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde salı günü Ciudad Real Madrid'de takım adına basın karşısına çıktı. Jose Mourinho'nun ekibi, Inter Milan ve Roma karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Avrupa'daki yüzde 100'lük galibiyet oranını korumak için 3. maç haftasına çıkacak.
Bu karşılaşma, İspanya'ya gelmeden önce 2017 ile 2021 yılları arasında Leipzig formasıyla 66 maça çıkan Konate için büyük kişisel önem taşıyor.
Konate, "Yarın benim için çok özel bir maç çünkü eski kulübüme karşı oynayacağım. Eski takım arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluyum. Yarın kazanıp ilk sekiz içinde iyi bir konumda olmak istiyoruz" dedi.
- ZUMA Press Wire
Savunma oyuncusu, Real Madrid'deki yaşamı, Diomande ve Mourinho'nun aurası hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Konate, Madrid'deki ilk aylarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulübün dünya çapındaki konumuna, 19 yaşındaki Yan Diomande ile kurduğu ortaklığa ve teknik direktör Jose Mourinho'nun etkileyici duruşuna dikkat çekti. Konate, “Beklediğimden fazlası. Medya da dahil her şey çok daha fazla büyütülüyor. Bana göre dünyanın en iyi takımı” dedi.
Eski Leipzig takım arkadaşı Diomande'yi öven Konate, “Çok yetenekli... Her gün çok çalışıyor ve gelecekte bu takımda neden başarılı olamayacağını düşünemiyorum” diye ekledi.
Mourinho'nun etkisine de değinen Konate, “Her teknik direktörde olmayan etkileyici bir aurası var. Elbette konuştuğunda soyunma odasındaki herkes onu dinliyor ve ona saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.
Konate, El Clasico'nun dikkatini dağıtmasına izin vermiyor ve Fransız takım arkadaşlarını övüyor
Barcelona ile oynayacakları önemli yerel karşılaşma yaklaşırken Konate, Real Madrid'in Avrupa'daki maçlarına odaklanmayı bırakma lüksü olmadığını vurguladı. Konate, "Yalnızca bir sonraki maça odaklanmak çok önemli. Yarın kazanırsak bu, El Clasico'da daha iyi oynamamıza yardımcı olur. Ama sadece El Clasico'ya odaklanırsak yarınki maça hazır olmayız" dedi.
Konate, takıma uyum sağlamasının hızlanmasında Madrid'deki Fransız oyuncular Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe ve Ferland Mendy'nin de payı olduğunu belirtti.
"Tchouameni ve Mbappe ile birlikte olma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım" diye açıkladı. "Bana kulüp hakkında zaten pek çok şey anlattılar... Buradaki tek hayalim başarıya ulaşmak."
- LaPresse
Real Madrid, Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor
Santiago Bernabeu'da oynadığı son 44 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında gol atarak olağanüstü bir iç saha serisi yakalayan Madrid, ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Rakibi Leipzig, hafta sonu Bayern Münih'e ligde 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ve Avrupa kupalarındaki son altı deplasman maçını kaybetmesinin ardından Martin Demichelis yönetiminde kendini affettirmek için İspanya'ya gidiyor.
Konate, Diomande ve Real Madrid, El Clasico'ya odaklanmadan önce kritik üç puanı almak için çarşamba gecesi Alman ekibini ağırlayacak.
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