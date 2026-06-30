Massimiliano Allegri, Napoli'nin teknik direktörlüğündeki macerasına başlamaya hazır. Dün saat 15 civarında, dolaylı bir teyit niteliğinde olan son görüşme gerçekleşti; bugün resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Milan’da iki yüzlü, tatmin edici olmayan ve bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamadan sona eren bir sezonun ardından, Livorno doğumlu teknik direktör, Antonio Conte dönemini kapatan Azzurri ile yeniden yola çıkmayı tercih etti.
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Allegri tazminatından vazgeçti, Milan tasarruf etti
ALLEGRI, ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Allegri bugün, sezon başına 4,5 milyon avro net maaş artı primlerden oluşan üç yıllık bir sözleşme imzalayacak ve kadroyu büyük ölçüde değiştirmeden, transfer piyasasında hedefli yatırımlar yaparak Napoli’yi şampiyonluk mücadelesine sokmak ve Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme kaydetmesini sağlamakla görevlendirilecek. Teknik direktör, önceki yönetim tarafından gözden düşürülen Lang, Lucca, Rafa Marin ve Marianucci’yi değerlendirmek ve mümkünse yeniden canlandırmakla görevli olacak. De Laurentiis için Allegri her zaman ilk tercih olmuştur; Vincenzo Italiano ile birden fazla görüşme yapılmış olsa da, Italiano daha sonra Bologna’dan ayrılıp Beşiktaş’a transfer olmuştur.
MILAN NE KADAR TASARRUF EDİYOR?
Allegri’nin Napoli’ye transferi, Milan için de iyi bir haber; zira Repubblica’nın yazdığına göre, sözleşmenin feshi kulübün mali yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor. Anlaşma, Max’a ve onunla birlikte ayrılan teknik kadro üyelerine (Maurizio Trombetta ve Aldo Dolcetti hariç) Haziran ayına ait son maaşın ödenmesiyle sonuçlandı. Taraflar arasındaki son arabuluculuk görüşmesinde, teknik direktöre tazminat ödenmesi ihtimali gündeme gelmemişti. 25 Mayıs’ta görevden alınan Allegri’nin, Rossoneri ile 2027 yılına kadar süren ve net 5 milyon euro, brüt 9 milyon euro maaş öngören bir sözleşmesi vardı.