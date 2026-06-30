Allegri tazminatından vazgeçti, Milan tasarruf etti

Allegri bugün, sezon başına 4,5 milyon avro net maaş artı primlerden oluşan üç yıllık bir sözleşme imzalayacak ve kadroyu büyük ölçüde değiştirmeden, transfer piyasasında hedefli yatırımlar yaparak Napoli’yi şampiyonluk mücadelesine sokmak ve Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme kaydetmesini sağlamakla görevlendirilecek. Teknik direktör, önceki yönetim tarafından gözden düşürülen Lang, Lucca, Rafa Marin ve Marianucci’yi değerlendirmek ve mümkünse yeniden canlandırmakla görevli olacak. De Laurentiis için Allegri her zaman ilk tercih olmuştur; Vincenzo Italiano ile birden fazla görüşme yapılmış olsa da, Italiano daha sonra Bologna’dan ayrılıp Beşiktaş’a transfer olmuştur.