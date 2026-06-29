Nihayet o an geldi. Sky Sport’a göre, Massimiliano Allegri bugün öğleden sonra Milan yönetimi ile bir araya gelerek, 30 Haziran 2027’ye kadar kendisiyle kulüp arasında devam eden sözleşmeyi kesin ve resmi olarak feshetmesi bekleniyor. Son haftalarda taraflar arasında sık sık yapılan görüşmeler, RedBird tarafından 25 Mayıs’ta resmileştirilen ve birkaç gün sonra PEC yoluyla bildirilen görevden alınmanın ardından, sözleşmenin erken feshedilme koşulları ve Livorno’lu teknik direktöre ödenecek tazminat tutarı konusunda genel bir mutabakata varılmasına yol açtı.
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Allegri Napoli’ye gidiyor, geri sayım başladı: Bugün Milan ile olan sözleşmesinin feshi gerçekleşebilir
ALLEGRI'NİN EKİBİ
Allegri’nin durumunun yanı sıra, önümüzdeki saatler içinde, Milan’ın başına geçtiği son dönemde onunla birlikte çalışan teknik kadro üyelerinin durumu da netleşecek. Bu kadrodan, Fiorentina’nın teklifini kabul eden kaleci antrenörü Claudio Filippi ile Sampdoria’nın yeni teknik direktörü olarak resmi olarak atanan Bernardo Corradi, birkaç gün önce ayrılmıştı. Bu nedenle, bugün Milan ile sözleşmelerini feshedecek olan Allegri’nin yardımcıları listesinde, uzun süredir görev yapan yardımcısı Marco Landucci, teknik yardımcılar Aldo Dolcetti, Francesco Magnanelli ve Maurizio Trombetta, kondisyon antrenörü Simone Folletti, diğer kaleci antrenörü Daniele Borri ile iki scout Roberto Bosco ve Emilio Doveri’nin yer alması bekleniyor.
MILAN’DAKİ PERFORMANS
Allegri’nin en az 5 milyon avroluk tazminat talebi ve Milan’ın patronu Gerry Cardinale’den gelen oldukça soğuk yanıtın da etkisiyle haftalarca süren gerginliğin ardından, yaz transfer döneminin resmi olarak başladığı ilk günde bu meselenin çözüme kavuşturulması bekleniyor. Son şampiyonluk yarışını hayal kırıklığı yaratan beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmasının ardından, halefi Rubén Amorim'e yer açmak üzere görevinden alınan Livorno doğumlu teknik direktör, Serie A'da 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle, Coppa Italia'da son 16 turunda elenme ve İtalyan Süper Kupası yarı finalinde Napoli'ye yenilmeyle takımdan ayrılıyor.
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Milan ile olan sözleşmesinin tüm ayrıntıları netleştikten sonra, Massimiliano Allegri, geçtiğimiz haftalarda Napoli ile vardığı anlaşma uyarınca, sezon başına yaklaşık 5 milyon avro maaşlı üç yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazır olacak. Bu konuda her zaman azami gizlilik sergileyen başkan Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte’nin halefinin seçimini resmileştirmeye hazırlanıyor.