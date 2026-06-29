Allegri Napoli’ye gidiyor, geri sayım başladı: Bugün Milan ile olan sözleşmesinin feshi gerçekleşebilir

Allegri’nin durumunun yanı sıra, önümüzdeki saatler içinde, Milan’ın başına geçtiği son dönemde onunla birlikte çalışan teknik kadro üyelerinin durumu da netleşecek. Bu kadrodan, Fiorentina’nın teklifini kabul eden kaleci antrenörü Claudio Filippi ile Sampdoria’nın yeni teknik direktörü olarak resmi olarak atanan Bernardo Corradi, birkaç gün önce ayrılmıştı. Bu nedenle, bugün Milan ile sözleşmelerini feshedecek olan Allegri’nin yardımcıları listesinde, uzun süredir görev yapan yardımcısı Marco Landucci, teknik yardımcılar Aldo Dolcetti, Francesco Magnanelli ve Maurizio Trombetta, kondisyon antrenörü Simone Folletti, diğer kaleci antrenörü Daniele Borri ile iki scout Roberto Bosco ve Emilio Doveri’nin yer alması bekleniyor.