Allegri, Napoli’nin yeni teknik direktörü oldu: Milan ile sözleşmesinin feshedilmesi resmiyet kazandı

Bu haber günlerdir ortalıkta dolaşıyordu, şimdi de resmi olarak açıklandı: Massimiliano Allegri, Milan ile olan sözleşmesini feshetti ve Napoli’nin yeni teknik direktörü olmaya hazır. Geriye sadece bu son adım kalmıştı; yani, bir yıl sonra (30 Haziran 2027’de) sona erecek olan Rossoneri ile mevcut sözleşmesinin feshi, bugün akşam saatlerinde gerçekleşti (29 Haziran Pazartesi) gerçekleşti. Gerisi bilinen bir hikaye: Napoli kulübü ile Livorno doğumlu teknik direktör arasında anlaşma uzun süre önce (2029'a kadar) sağlanmıştı; Allegri ise haftalardır çalışmaya başlamış ve transfer piyasası ile takımın kurgulanması konusunda sportif direktör Manna ile işbirliği içindeydi.









Gerekli tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’ten merakla beklenen duyuru gelecek.





Allegri, iki sezonun ardından Napoli’den ayrılan Antonio Conte’nin bayrağını devralmaya hazır. Conte, 2024/25 sezonunda dördüncü şampiyonluğu ve geçen Aralık ayında Riyad’da kazanılan, kulüp tarihindeki üçüncü İtalyan Süper Kupası’nı kazanarak Napoli’ye veda etmişti.