Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Allegri-Napoli, anlaşma sağlandı: Scaroni ve Branchini arasında görüşmeler iyi gidiyor; Max Çarşamba gününe kadar Milan'dan ayrılacak

SSC Napoli
Transfers
AC Milan
M. Allegri

Napoli için Allegri'yi Milan ile olan sözleşmesinden kurtarmaya yönelik karmaşık süreç olumlu bir sonuca doğru ilerliyor

Allegri-Napoli, anlaşma sağlandı. Il Corriere della Sera gazetesi bugün manşetinde bu haberi vererek, Massimiliano Allegri'nin kısa süre içinde Milan'dan kesin olarak ayrılıp Napoli'ye transfer olacağı karmaşık sürecin yakında sonuçlanacağını duyurdu.


Gazetede, zamanın Napoli lehine işlediği belirtiliyor; 16 Haziran'a kadar Milan, Allegri'ye (son) maaşını ödemek zorunda ve bu, şampiyonaya kayıt için de kaçınılmaz bir şart. Bu, sezon sonunda Gerry Cardinale tarafından görevden alınan ve Furlani, Tare ve Moncada'nın da ayrılmasına yol açan kulüp devriminin bir parçası olan Toskanalı teknik direktörün, Çarşamba gününe kadar sözleşmesinin feshi konusunda nihai bir anlaşmaya varması gerektiği anlamına geliyor.


  • Görüşmeler iyi bir şekilde ilerliyor: AC Milan Başkanı Paolo Scaroni ile Allegri'nin menajeri Giovanni Branchini halihazırda bir araya geldi. Ancak Rossoneri yöneticisi imza yetkisine sahip, karar verme yetkisi yok. Kendisi, özellikle Livorno'lu teknik direktörün ekibiyle ilgili son ayrıntıları netleştirmeye hazır, ancak yetki Gerry'nin sağ kolu Calvelli'de. Corriere della Sera, önümüzdeki hafta başında tekrar bir araya geleceklerini belirtiyor.


    • Reklam