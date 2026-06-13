Allegri-Napoli, anlaşma sağlandı. Il Corriere della Sera gazetesi bugün manşetinde bu haberi vererek, Massimiliano Allegri'nin kısa süre içinde Milan'dan kesin olarak ayrılıp Napoli'ye transfer olacağı karmaşık sürecin yakında sonuçlanacağını duyurdu.





Gazetede, zamanın Napoli lehine işlediği belirtiliyor; 16 Haziran'a kadar Milan, Allegri'ye (son) maaşını ödemek zorunda ve bu, şampiyonaya kayıt için de kaçınılmaz bir şart. Bu, sezon sonunda Gerry Cardinale tarafından görevden alınan ve Furlani, Tare ve Moncada'nın da ayrılmasına yol açan kulüp devriminin bir parçası olan Toskanalı teknik direktörün, Çarşamba gününe kadar sözleşmesinin feshi konusunda nihai bir anlaşmaya varması gerektiği anlamına geliyor.



