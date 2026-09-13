89' - Yine çok etkili olan Favasuli, sağdan ilerleyip çapraz vuruşunu deniyor: Pessina kurtarıyor.





86' - Bologna beraberlik için yükleniyor: Libra, Mbangula'yı topla buluşturuyor, eski Juventuslu'nun şutu ise merkezden geliyor.





70' - Napoli için ikinci gol fırsatı: Pessina, Lobotka'nın asistinde çok iyi kaçan Hojlund'un aşırtma vuruşunu çok iyi çıkarıyor.





66' - NAPOLI KİLİDİ AÇTI, LOBOTKA! Favasuli'nin sağdan yaptığı harika ortada Slovak oyuncu tek vuruşla Libra'dan sıyrılıp Pessina'yı mağlup ediyor ve skoru 1-0'a getiriyor.





51' - Favasuli sağdan müthiş geliyor, ortasını yapıyor ve Heggem son anda Hojlund'dan önce davranarak, onun tap-in yapmasına izin vermiyor.





46' - Oyuna yeni giren Lang hemen deniyor: sert bir sağ ayak vuruşu, top auta gidiyor.





39' - Bernardeschi serbest vuruşu sürpriz şekilde kullanıyor, Milinkovic-Savic topu kurtarmayı başarıyor.





18' - Napoli öne geçmeye çok yaklaşıyor: Politano'nun sağdan sol ayağıyla yaptığı ortada Pessina hatalı çıkıyor, Hojlund kafayla ondan önce topa dokunuyor ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gidiyor.





14' - Napoli yine tehlikeli: De Bruyne'den uzak mesafeden çok sert bir şut, top üstten auta gidiyor.





8' - Bologna'nın öne geçme golü iptal edildi! Ferguson'un orta sahaya yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta sol ayağıyla yaptığı ortada Theate ceza sahası içinde bomboş kafayı vuruyor ve Milinkovic-Savic'i geçiyor. VAR, hakemi çağırıyor ve Belçikalı savunmacının başlangıç pozisyonundaki ofsaytı nedeniyle, yalnızca birkaç santimetreyle gol iptal ediliyor.





3' - Napoli için büyük fırsat! De Bruyne sağdan ortalıyor, Vergara Holm'dan önce kafayı vuruyor ve topu direğin az farkla üstünden dışarı gönderiyor.