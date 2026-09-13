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Lobotka Napoli Bologna Getty

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Allegri kısa farkla kazandı ve hayaletleri kovdu: Napoli, Bologna'yı 1-0 mağlup etti

SSC Napoli - Bologna
SSC Napoli
Bologna
Serie A

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Serie A'da 4. hafta

Napoli-Bologna 1-0

Goller: 66. dakikada Lobotka (N)



Kısa farkla gelen üç puan. Massimiliano Allegri'nin Napoli'sinin alternatifi yoktu; ligde Como ve Inter'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal'e karşı üst üste gelen üç yenilginin ve ilk haftada Genoa'ya karşı alınan tek, zorlu galibiyetin ardından, saat 18.00'de Maradona'da Bologna'yı Favasuli'nin asistinde Lobotka'nın attığı golle 1-0 mağlup etti; maçın en iyisi de Favasuli oldu. Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna ise Sassuolo karşısında son anda aldığı beraberliğin ardından, Serie A'nın 4. haftasında oynanan bu maçta üçüncü yenilgisini aldı. Napoli 6 puana yükseldi.




  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    Goller ve öne çıkan anlar

    89' - Yine çok etkili olan Favasuli, sağdan ilerleyip çapraz vuruşunu deniyor: Pessina kurtarıyor.


    86' - Bologna beraberlik için yükleniyor: Libra, Mbangula'yı topla buluşturuyor, eski Juventuslu'nun şutu ise merkezden geliyor.


    70' - Napoli için ikinci gol fırsatı: Pessina, Lobotka'nın asistinde çok iyi kaçan Hojlund'un aşırtma vuruşunu çok iyi çıkarıyor.


    66' - NAPOLI KİLİDİ AÇTI, LOBOTKA! Favasuli'nin sağdan yaptığı harika ortada Slovak oyuncu tek vuruşla Libra'dan sıyrılıp Pessina'yı mağlup ediyor ve skoru 1-0'a getiriyor.


    51' - Favasuli sağdan müthiş geliyor, ortasını yapıyor ve Heggem son anda Hojlund'dan önce davranarak, onun tap-in yapmasına izin vermiyor.


    46' - Oyuna yeni giren Lang hemen deniyor: sert bir sağ ayak vuruşu, top auta gidiyor.


    39' - Bernardeschi serbest vuruşu sürpriz şekilde kullanıyor, Milinkovic-Savic topu kurtarmayı başarıyor.


    18' - Napoli öne geçmeye çok yaklaşıyor: Politano'nun sağdan sol ayağıyla yaptığı ortada Pessina hatalı çıkıyor, Hojlund kafayla ondan önce topa dokunuyor ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gidiyor.


    14' - Napoli yine tehlikeli: De Bruyne'den uzak mesafeden çok sert bir şut, top üstten auta gidiyor.


    8' - Bologna'nın öne geçme golü iptal edildi! Ferguson'un orta sahaya yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta sol ayağıyla yaptığı ortada Theate ceza sahası içinde bomboş kafayı vuruyor ve Milinkovic-Savic'i geçiyor. VAR, hakemi çağırıyor ve Belçikalı savunmacının başlangıç pozisyonundaki ofsaytı nedeniyle, yalnızca birkaç santimetreyle gol iptal ediliyor.


    3' - Napoli için büyük fırsat! De Bruyne sağdan ortalıyor, Vergara Holm'dan önce kafayı vuruyor ve topu direğin az farkla üstünden dışarı gönderiyor.

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  • MAÇ RAPORU

    Napoli-Bologna 1-0

    Goller: 66' Lobotka (N)


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne (88'den itibaren Olivera); Politano (46'dan itibaren Favasuli), Hojlund (75'ten itibaren Lucca), Vergara (46'dan itibaren Lang). Tek. dir. Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega (46'dan itibaren Libra), Ferguson, Amondarain (66'dan itibaren Moro); Bernardeschi (82'den itibaren Mbangula), Piccoli (58'den itibaren Odgaard), Cambiaghi (82'den itibaren Enem). Tek. dir. Tedesco


    Sarı kartlar: Amondarain (B)

    Kırmızı kartlar: -

    Asist: Favasuli (N)

    Hakem: Bonacina

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