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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Allegri'den De Bruyne'yi şaşırtan sözler: Dört forvetle oynayacağım, çeyrek asrın ardından hata yapma hakkım var

SSC Napoli - Roma
SSC Napoli
Roma
Serie A
M. Allegri
İtalya

Napoli'nin felsefesinde değişim: Roma beraberliği sonrası büyük öfke

Napoli'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri, Roma karşısında alınan heyecan dolu beraberliğin ardından öfkeyle patladı. Maç sırasında kırmızı kart görmesine itiraz eden Allegri, taktiksel yaklaşımını değiştireceğini ve önümüzdeki dönemde daha hücumcu bir oyun anlayışına yaslanma isteğini dile getirdi. 

Napoli galibiyeti iki kez elinden kaçırdı; 2-0 öne geçtikten sonra Roma beraberliği yakaladı, ardından Napoli 3-2 öne geçti, ancak Roma yeniden devreye girerek iki takımı da sekteye uğratan acı bir beraberliği dayattı.

8 maçın ardından Roma 18 puanla üçüncü sırada yer alırken, Napoli 11. puanını toplayarak geçici olarak dokuzuncu sıraya yerleşti.

  • Hakeme öfke: "Hiçbir şey söylemedim".

    İtalyan teknik direktör, dördüncü hakemin müdahale edip kendisinin kırmızı kart görmesine işaret etmesinin ardından hakem Andrea Colombo'nun kararına duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Tuttosport gazetesinin aktardığı DAZN'e verdiği açıklamalarda şunları söyledi: "Dördüncü hakem, saha hakemini çağırdı ve beni oyundan attı. Hiçbir şey söylemedim. Artık her şey bitti, bu çok üzücü."

    Allegri sözlerine şöyle devam etti: "Bir dahaki sefere yedek kulübesinde oturacağım ve kıpırdamayacağım. Ne zaman hareket etsem atılıyorum. Geçen yıl 80 bin euro ceza ödedim. Belki de artık yedek kulübesine gitmeyi tamamen bırakmam gerekiyor."

    İtalyan teknik direktör, teknik direktörlere yönelik muamelede bir farklılık olarak gördüğü şeye işaret ederek eleştirilerini sürdürdü: "Başkalarının hareket ettiğini ve bundan çok daha fazlasını yaptığını görüyorum. O yüzden Sako'ya teşekkür ediyorum... Sakani, adı neydi? Sakani'ye teşekkür ediyorum" dedi; ardından kastettiği kişinin yardımcı hakem Saki olduğunu açıkladı ve maça ilişkin sözlerini oyuncularını selamlayarak noktaladı.

  • Allegri taktik yaklaşımını değiştiriyor ve De Bruyne'yi şoke ediyor

    Kırmızı kart görmesine duyduğu öfkeye rağmen Napoli'nin teknik direktörü takımının performansını övdü ve güçlü bir rakip karşısında savunma anlamında bile iyi bir maç ortaya koyduklarını belirtti.

    Şöyle konuştu: "Takım, güçlü Roma karşısında savunmada bile iyi bir maç çıkardı. Bu ruhla oynamaya devam edersek puan tablosunda yükseliriz."

    Takımın Allegri'nin alışılmış tarzından uzaklaşmasıyla ilgili bir soru üzerine teknik direktör yeni bir yönelim olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: "Artık herkesin hücum anlayışıyla oynamasını istiyorum. Yöntemimi değiştirdim. Sezon başında durum farklıydı, ancak bundan sonra mümkünse dört forvetle de oynayacağım."

    Allegri, Kevin De Bruyne'nin oyun kurmadaki rolüne de değindi ve Stanislav Lobotka ile Billy Gilmour gibi seçeneklerin de bulunduğu bir ortamda De Bruyne'nin tüm maçları oynayamayacağını ifade etti.

    Sözlerine şöyle devam etti: "İki puan daha kaybetmemiz çok üzücü. Sonu yüzünden öfkeliyim ve belki de maçı analiz edecek kadar sakin değilim. Özür dilerim, 25 yıllık çalışmanın ardından ben de hata yapabilirim."

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  • Højlund'a övgü, sakatlık endişesi

    Rasmus Hojlund'un performansıyla ilgili olarak Allegri şunları söyledi: "Üç net fırsat yakaladı ve takım için iyi çalıştı. Goller gelecek, onun sakin kalması gerekiyor."

    Bastoni'nin sakatlığına da değinen Allegri şu açıklamayı yaptı: "Maalesef bir sakatlık yaşadı, önümüzdeki 48 saat içinde durumunu değerlendireceğiz."

    Sözlerinin sonunda Allegri'ye Roma karşısında alınan beraberliği olumlu mu yoksa olumsuz bir sonuç olarak mı gördüğü soruldu. Allegri şöyle yanıt verdi: "Bunu siz bana söyleyin. 25 yıl sonra, maçla ilgili açıklama yapacak durumda değilim. Size teşekkür eder, iyi akşamlar dilerim."

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