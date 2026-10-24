İtalyan teknik direktör, dördüncü hakemin müdahale edip kendisinin kırmızı kart görmesine işaret etmesinin ardından hakem Andrea Colombo'nun kararına duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Tuttosport gazetesinin aktardığı DAZN'e verdiği açıklamalarda şunları söyledi: "Dördüncü hakem, saha hakemini çağırdı ve beni oyundan attı. Hiçbir şey söylemedim. Artık her şey bitti, bu çok üzücü."

Allegri sözlerine şöyle devam etti: "Bir dahaki sefere yedek kulübesinde oturacağım ve kıpırdamayacağım. Ne zaman hareket etsem atılıyorum. Geçen yıl 80 bin euro ceza ödedim. Belki de artık yedek kulübesine gitmeyi tamamen bırakmam gerekiyor."

İtalyan teknik direktör, teknik direktörlere yönelik muamelede bir farklılık olarak gördüğü şeye işaret ederek eleştirilerini sürdürdü: "Başkalarının hareket ettiğini ve bundan çok daha fazlasını yaptığını görüyorum. O yüzden Sako'ya teşekkür ediyorum... Sakani, adı neydi? Sakani'ye teşekkür ediyorum" dedi; ardından kastettiği kişinin yardımcı hakem Saki olduğunu açıkladı ve maça ilişkin sözlerini oyuncularını selamlayarak noktaladı.