Napoli'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri, Roma karşısında alınan heyecan dolu beraberliğin ardından öfkeyle patladı. Maç sırasında kırmızı kart görmesine itiraz eden Allegri, taktiksel yaklaşımını değiştireceğini ve önümüzdeki dönemde daha hücumcu bir oyun anlayışına yaslanma isteğini dile getirdi.
Napoli galibiyeti iki kez elinden kaçırdı; 2-0 öne geçtikten sonra Roma beraberliği yakaladı, ardından Napoli 3-2 öne geçti, ancak Roma yeniden devreye girerek iki takımı da sekteye uğratan acı bir beraberliği dayattı.
8 maçın ardından Roma 18 puanla üçüncü sırada yer alırken, Napoli 11. puanını toplayarak geçici olarak dokuzuncu sıraya yerleşti.