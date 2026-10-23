"De Bruyne oyun kurucu olarak mı? Bu oyuncular, sahip oldukları nitelikler ve özellikler sayesinde savunmanın önünde veya çift ön liberolu düzende rahatlıkla oynayabilir. Sanırım Frosinone karşısında da bunu yapmıştı.

Sonra onu oraya koydum ve orada oynadı, en önemli şey de bu. Gerçi o bölgede Lobotka ve Gilmour gibi önemli oyuncularımız da var. Lobotka, yıl başından bu yana millî takım maçları da dahil olmak üzere çok sayıda maç oynadı.

Oyuncuları nasıl kullandığınız da çok önemli. Kısa aralıklarla maç oynadığınızda herkese ihtiyaç duyarsınız. Bugün son antrenmanımız var, ardından karar vereceğim."