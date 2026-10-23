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cm allegri napoli
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Allegri: "De Bruyne'nin oyun kurucu olarak oynayıp oynamayacağı belirsiz. McTominay geride kalmış durumda, Rrhamani'nin ateşi var. Napoli-Roma maçı çok önemli, şimdiden 8. haftadayız..."

SSC Napoli
M. Allegri
Roma
Serie A
SSC Napoli - Roma

Livornolu teknik direktör, Roma ile oynanacak kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu yeniden rayına oturtan ve Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlük koltuğu üzerindeki baskıyı azaltan Bodo/Glimt galibiyetini geride bırakan Napoli, Roma ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasındaki en önemli büyük maç olan mücadele, yarın, 24 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

Basın toplantısında konuşan Livornolu teknik direktör, Gasperini'ye karşı sahaya süreceği kadroya ilişkin kararsız kaldığı noktaları açıklayarak maçı değerlendirdi ve sakat oyuncularla ilgili de önemli bilgiler verdi.

  • De Bruyne oyun kurucu rolünde

    "De Bruyne oyun kurucu olarak mı? Bu oyuncular, sahip oldukları nitelikler ve özellikler sayesinde savunmanın önünde veya çift ön liberolu düzende rahatlıkla oynayabilir. Sanırım Frosinone karşısında da bunu yapmıştı.

    Sonra onu oraya koydum ve orada oynadı, en önemli şey de bu. Gerçi o bölgede Lobotka ve Gilmour gibi önemli oyuncularımız da var. Lobotka, yıl başından bu yana millî takım maçları da dahil olmak üzere çok sayıda maç oynadı.

    Oyuncuları nasıl kullandığınız da çok önemli. Kısa aralıklarla maç oynadığınızda herkese ihtiyaç duyarsınız. Bugün son antrenmanımız var, ardından karar vereceğim."

  • ROMA MAÇI NE KADAR ÖNEMLİ?

    "Çok şey ifade ediyor, önemli bir maç. Sonuçta bu bir Napoli-Roma maçı. Roma geçen yıldan beri iyi gidiyor, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve liderin hemen arkasında. Gasperini çok iyi iş çıkarıyor. Roma, heyecanlı ve teknik kapasitesi yüksek bir takım. Bu yüzden maç zorlu geçecek.


    Bu maç önemli çünkü iki galibiyet ve bir beraberlik aldığımız üç maçın ardından Venedik'te tökezledik ve kolay olmayacağını bilsek de ligde yeniden yolumuza devam etmek güzel olur. Bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağımızı ya da şampiyon olup olmayacağımızı belirleyen sezonun son maçı değil. Ama sekizinci haftadayız ve sahada en çok eksik kaldığımız alanlarda gelişmeliyiz."

  • Düzeltilmesi gereken hatalar

    "En büyük sorun ne? Top bizde değilken rakipler fazla içimize sokuluyor. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Sonra da sonuçlarda istikrar sağlamalıyız; ancak bir seri yakalarsak yeniden arayı kapatabiliriz.

    Gasperini'nin takımları adam adama markaj yaptıkları için seni oynamaya zorlar. Çok fazla boş alan olur. Sonuç alırsan güzel ve keyifli maçlar da çıkabilir ama alamazsan bu bir sorun olur... Üst düzey teknik beceri gerekiyor, çok fazla enerji harcanacak."

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  • Rrhamani'nin durumu belirsiz ve sakat oyuncular

    "Tercihler mi? Savunmaya bakacağız. Ateşi olan Rrahmani dışında herkes iyi durumda; Rrahmani'nin bugün nasıl olacağını göreceğiz. Hedefimiz bütün oyuncuları yeniden hazır hâle getirmek. İki ay sahalardan uzak kalan McTominay yeniden aramızda ama attığı iki gole rağmen hâlâ geride. Anguissa 60 dakika oynadı; onu oynatıp oynatmayacağımıza bakacağız. Çünkü tekrar ediyorum, geçen yıl 13 maç oynadı. Bir makineyi çalıştırıp kaldığınız yerden devam etmek gibi değil bu. Oyuncuları maçlarda oynatarak hazırlarken bir yandan da sonuç almak için hem iyi hem de şanslı olmak gerekiyor.

    Bugün Vergara'yı yedek kulübesine alıp almayacağımızı da değerlendireceğiz. Badiashile'e üst üste 3 maçın ardından dinlenme fırsatı verdim. Herkes yeniden iyi bir forma kavuşuyor; bazılarının ise fizikselden çok zihinsel olarak toparlanmaya ihtiyacı var."

  • HÜCUM

    "Hojlund milli takıma gittiğinde 4-5 maçta 2 gol atmıştı. Milli takımda da gol attı. Sezon başından beri, Venedik'te bir devre dışında, Napoli ve milli takımın bütün maçlarına ilk 11'de başladı. Yaptıklarından memnunum. Sakin kalmalı. Önemli olan takımın gol atması. Hojlund daha az gol atar ama takım kazanırsa buna kızmayız...

    Giovane iyi iş çıkarıyor. Lucca yetenekleri olan bir oyuncu. Napoli'nin oyuncusu; destekleniyor ve kendisine yardım ediliyor. Futbolun güzelliği de burada: Bir top, kötü giden dönemi iyiye çevirebilir".

  • SONUÇLAR VE MORAL

    "Asıl önemli olan, top bizde değilken, özellikle de kendi yarı sahamızdayken daha güçlü olduğumuz izlenimini vermemiz. Sonra gelişimi sonuçlarla göstermemiz gerekiyor. İyi maçlar oynadığımız söylenebilir ama her zaman dediğim gibi, sonuç nihayetinde değerlendirmeyi etkiliyor

    Takımın morali sonuçlara bağlı. Sonuç alırsan kendini iyi hissedersin ve sonraki günlerde maçlara daha rahat hazırlanırsın. Maça gelince, kesinlikle şanslıyız. Üç gün içinde aynı şekilde oynayan iki takımla karşılaşacağız. Roma maçına hazırlanırken dolayısıyla Monza maçına da hazırlanmış olacağız. Şanslıyız"

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NAP

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