Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu yeniden rayına oturtan ve Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlük koltuğu üzerindeki baskıyı azaltan Bodo/Glimt galibiyetini geride bırakan Napoli, Roma ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasındaki en önemli büyük maç olan mücadele, yarın, 24 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.
Basın toplantısında konuşan Livornolu teknik direktör, Gasperini'ye karşı sahaya süreceği kadroya ilişkin kararsız kaldığı noktaları açıklayarak maçı değerlendirdi ve sakat oyuncularla ilgili de önemli bilgiler verdi.