Türk Haberler sitesinde yayınlanan habere göre Şinocak, sözlerine Trabzon şehrinin dini ve ilmi konumunu vurgulayarak başladı ve şunları söyledi: "Trabzon nedir? Alimler diyarıdır, değil mi?

Şehrin bir evladı sıfatıyla konuşan Şinocak sözlerine şöyle devam etti: "İzzetini İslam'dan ve imandan alan Trabzon'da on binlerce insan nasıl olur da 'Allah Allah, Muhammed Salah' diye tezahürat yapabilir? Bunu nereden çıkardınız?"