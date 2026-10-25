Türk İslam bilimleri araştırmacısı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı yıldız Mohamed Salah için attığı tezahüratı eleştirerek, bunun derhal durdurulmasını istedi ve yeniden söylenmemesi konusunda uyardı.
Şenocak'ın bu tavrı, Trabzonspor taraftarlarının Salah'ın gollerinin ardından onun adına attığı tezahürat üzerine geldi. Taraftarlar "Allah Allah, Mohamed Salah" diye tezahürat yapıyor; araştırmacı bunu, dini anlam taşıyan ifadelerin tribünlerde uygunsuz bir şekilde kullanılması olarak değerlendirdi.