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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

"Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz": Muhammed Salah Türkiye'de dini bir tartışmanın merkezinde

Rizespor - Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Trabzon taraftarının Mısırlı yıldıza yönelik tezahüratı tartışma yarattı

Türk İslam bilimleri araştırmacısı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı yıldız Mohamed Salah için attığı tezahüratı eleştirerek, bunun derhal durdurulmasını istedi ve yeniden söylenmemesi konusunda uyardı.

Şenocak'ın bu tavrı, Trabzonspor taraftarlarının Salah'ın gollerinin ardından onun adına attığı tezahürat üzerine geldi. Taraftarlar "Allah Allah, Mohamed Salah" diye tezahürat yapıyor; araştırmacı bunu, dini anlam taşıyan ifadelerin tribünlerde uygunsuz bir şekilde kullanılması olarak değerlendirdi.

  • "Bunu nereden çıkardınız?"

    Türk Haberler sitesinde yayınlanan habere göre Şinocak, sözlerine Trabzon şehrinin dini ve ilmi konumunu vurgulayarak başladı ve şunları söyledi: "Trabzon nedir? Alimler diyarıdır, değil mi?

    Şehrin bir evladı sıfatıyla konuşan Şinocak sözlerine şöyle devam etti: "İzzetini İslam'dan ve imandan alan Trabzon'da on binlerce insan nasıl olur da 'Allah Allah, Muhammed Salah' diye tezahürat yapabilir? Bunu nereden çıkardınız?"

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  • "Başımıza felaketler gelecek"

    Şinocak, Trabzonspor taraftarlarına tezahüratı söylemeyi bırakmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Buna hemen son verin. Başımıza Allah'ın gazabını getireceksiniz. Başımıza felaketler ve belalar gelecek."

    Şinocak'ın açıklamaları son dönemde sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir tartışmaya ve ihtilafa yol açtı.

    Salah, geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer olmuş ve bu transfer Türkiye'de her düzeyde büyük yankı uyandırmıştı.

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