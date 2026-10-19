Savunmadaki partneri Dean Huijsen, Militao'nun sahalara dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken soyunma odasındaki kişiliğine de dikkat çekti. Huijsen, "Onun nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Tribünler onu alkışlıyorsa bunun bir sebebi var," dedi.

"Geri dönmesinden mutluyuz. O hem harika bir insan hem de harika bir oyuncu."

"Önümüzdeki dönemde bize çok katkı sağlayacak."