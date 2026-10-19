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“Alkışların bir nedeni var!” Real Madrid’in yıldızları, Eder Militao’nun duygusal geri dönüşünü kutladı
Militao, altı aylık aranın ardından sahalara döndü
Real Madrid savunmacısı Eder Militao, pazar günü Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin 85. dakikasında uzun süredir beklenen resmî maçlara dönüşünü yaptı. Brezilyalı stoper, ciddi bir sakatlık nedeniyle 21 Nisan'dan bu yana sahalardan uzak kalmıştı.
Militao, takım arkadaşının yerine oyuna girmek için sahaya adım attığında Santiago Bernabeu'daki taraftarlar ayağa kalkarak onu alkışladı.
Militao'nun dönüşü, zorlu maç takvimi öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun elini önemli ölçüde güçlendirdi.
- PS Images
Huijsen, “harika bir insan” dediği Militao’ya övgüde bulundu
Savunmadaki partneri Dean Huijsen, Militao'nun sahalara dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken soyunma odasındaki kişiliğine de dikkat çekti. Huijsen, "Onun nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Tribünler onu alkışlıyorsa bunun bir sebebi var," dedi.
"Geri dönmesinden mutluyuz. O hem harika bir insan hem de harika bir oyuncu."
"Önümüzdeki dönemde bize çok katkı sağlayacak."
Cucurella, Militao'nun kişiliğini ve soyunma odasındaki etkisini övdü
Marc Cucurella, Huijsen'in sözlerine katılarak Militao'nun iyileşme sürecinde saha dışında yaydığı pozitif enerjiye dikkat çekti. Cucurella maçın ardından, "O, güçlü bir kişiliğe sahip harika bir oyuncu," dedi.
"Soyunma odasına da çok katkı sağlıyor. Çok neşeli biri ve geri dönmesine çok sevindim."
"Önemli olan herkesin oynayabilecek durumda olması. Ne kadar çok oyuncumuz olursa o kadar iyi."
- PsnewZ
Militao, belirleyici hafta için Madrid'in seçeneklerini artırıyor
Real Madrid'in hem ligde hem de Avrupa'da maç takvimi yoğunlaşırken Militao'nun dönüşü, takımın sezonunda kritik bir döneme denk geliyor.
Brezilyalı oyuncu, Valdebebas'taki yaklaşan antrenmanlarda maç kondisyonunu kademeli olarak artıracak.
Mourinho, Madrid'in RB Leipzig ve Barcelona'ya karşı oynayacağı kritik maçlarda Militao'nun deneyiminden yararlanmayı umuyor.
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