Getty Images Sport
Çeviri:
Alisson, PSG maçında forma giyemeyecek; Arne Slot, Liverpool kalecisinin sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını belirtti
Alisson sezonun son maçlarında forma giyemeyecek
33 yaşındaki Alisson’un inişli çıkışlı sezonu, kulüp için kritik bir dönemde yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle daha da kötüye gitti. Brezilyalı oyuncu, antrenman sahasında yaşadığı bir sorun nedeniyle ilk olarak Galatasaray deplasmanında forma giyememiş, ancak Tottenham ile oynanan Premier League maçında ve ardından Türk ekibiyle oynanan rövanş maçında sahalara dönmüştü. Ancak sorunun tekrarlaması nedeniyle, Manchester City ile oynanacak FA Cup maçı ve Avrupa Ligi çeyrek finalinin her iki ayağında da forma giyemeyecek.
- Getty Images Sport
Slot, uzun süren yokluğunu doğruladı
City ile oynanacak kritik maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Slot, önümüzdeki haftalarda birinci kalecisinin sahalara dönüp dönemeyeceğine dair karamsar bir değerlendirme yaptı. Hollandalı teknik adam, sakatlığın ilk başta tahmin edilenden daha ciddi olduğunu belirterek, oyuncunun ancak Premier Lig sezonunun son aşamalarında sahalara dönebileceğini ima etti.
Kaleci konusunda yaşanan aksiliklere rağmen Slot, son dönemde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Salah'ın oynamaya hazır olduğunu doğruladı. Liverpool teknik direktörü şunları söyledi: "[Alisson] PSG maçında da forma giyemeyecek, [o] biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Sezonun sonlarına doğru forma giyebileceğini umuyoruz. [Salah] oynayabilir durumda, dün bizimle antrenman yaptı, bugün de bizimle antrenman yapacak ve yarın forma giyebilir."
Isak, işten çıkarılmasının ardından geri dönüyor
Alisson'un sakatlığı savunma açısından büyük bir endişe kaynağı olsa da, Isak'ın tam antrenmanlara dönmesi Liverpool'un hücum seçeneklerine önemli bir katkı sağlıyor. İsveçli forvet, bacağının kırılması nedeniyle Aralık ayından beri sahalardan uzak kalmıştı ve kulübün sağlık ekibi şu anda dikkatli bir şekilde sahalara dönüş sürecine odaklanmış durumda.
Salah'ın da yaz transfer döneminde ayrılacağını açıklamasının ardından Anfield'daki son aylarına girmesiyle birlikte, Slot, geri dönen yıldızlar ve uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncular arasında karmaşık bir denge kurmaya çalışıyor. Slot, "Isak'ın ilk 11'de yer almasını beklemek için henüz çok erken, dün 101 gün aradan sonra ilk kez antrenmana çıktı. Ona fazla süre vermek biraz zaman alacak, ancak onu hazırlamak için doğru şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Onu antrenman sahasında görmek güzel, sahaya çıkarmak ise daha da güzel."
- AFP
Şampiyonlar Ligi'nde hayati önem taşıyan sınav
Liverpool, 8 Nisan'da Parc des Princes'e konuk olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile karşılaşacak ve bu maçta Alisson'un tecrübesinden yoksun kalacak. Kırmızılar'ın savunma hattı, sadece altı gün sonra Anfield'da oynanacak ve her şeyin belirleneceği rövanş maçı öncesinde, PSG'nin güçlü hücumunu yoğun bir baskı altında tutmak zorunda.