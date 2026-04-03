Alisson, PSG maçında forma giyemeyecek; Arne Slot, Liverpool kalecisinin sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını belirtti

City ile oynanacak kritik maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Slot, önümüzdeki haftalarda birinci kalecisinin sahalara dönüp dönemeyeceğine dair karamsar bir değerlendirme yaptı. Hollandalı teknik adam, sakatlığın ilk başta tahmin edilenden daha ciddi olduğunu belirterek, oyuncunun ancak Premier Lig sezonunun son aşamalarında sahalara dönebileceğini ima etti.

Kaleci konusunda yaşanan aksiliklere rağmen Slot, son dönemde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Salah'ın oynamaya hazır olduğunu doğruladı. Liverpool teknik direktörü şunları söyledi: "[Alisson] PSG maçında da forma giyemeyecek, [o] biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Sezonun sonlarına doğru forma giyebileceğini umuyoruz. [Salah] oynayabilir durumda, dün bizimle antrenman yaptı, bugün de bizimle antrenman yapacak ve yarın forma giyebilir."