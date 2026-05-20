Alisson, Juventus'a yeşil ışık yaktı; Liverpool kalecisi, Serie A'ya dönmek için Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmaya hazır

La Gazzetta dello Sport'a göre Alisson, yaz transferi konusunda Juventus'a yeşil ışık yaktı. Serie A ekibi, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde zorlu bir sezon geçiriyor. Fiorentina'ya karşı alınan son mağlubiyetin ardından Juventus, ligde altıncı sırada yer alıyor ve Avrupa'nın en prestijli kulüpler turnuvasına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya; Bianconeri'nin bu turnuvaya katılabilmesi için AC Milan, Roma ve Como'nun sezonun son haftasında puan kaybetmesi gerekiyor.

Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamamak, kulübe 60 milyon avroya kadar gelir kaybına mal olabilir. Ancak Brezilyalı oyuncu, projeye olan inancını koruyor ve menajerleri, ligdeki son sıralamaya bakılmaksızın Torino'ya transfer olma konusundaki güçlü isteğini yineliyor.