Alisson, Juventus'a yeşil ışık yaktı; Liverpool kalecisi, Serie A'ya dönmek için Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmaya hazır
Alisson'un uzlaşma isteği
La Gazzetta dello Sport'a göre Alisson, yaz transferi konusunda Juventus'a yeşil ışık yaktı. Serie A ekibi, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde zorlu bir sezon geçiriyor. Fiorentina'ya karşı alınan son mağlubiyetin ardından Juventus, ligde altıncı sırada yer alıyor ve Avrupa'nın en prestijli kulüpler turnuvasına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya; Bianconeri'nin bu turnuvaya katılabilmesi için AC Milan, Roma ve Como'nun sezonun son haftasında puan kaybetmesi gerekiyor.
Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamamak, kulübe 60 milyon avroya kadar gelir kaybına mal olabilir. Ancak Brezilyalı oyuncu, projeye olan inancını koruyor ve menajerleri, ligdeki son sıralamaya bakılmaksızın Torino'ya transfer olma konusundaki güçlü isteğini yineliyor.
Anfield'a veda
Deneyimli kaleci, Pazar günü Liverpool'un Brentford'u ağırlayacağı maçta duygusal bir veda için hazırlanıyor. Teknik direktör Arne Slot'un Brezilyalı oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmesi ve onun sekiz unutulmaz sezonun ardından taraftarlara layıkıyla veda etmesine olanak sağlaması bekleniyor. Merseyside'daki başarılı kariyeri boyunca Alisson, kulübün iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Carabao Kupası, bir Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanmasına katkıda bulundu.
300'ün üzerinde maça çıkmasına ve bu sezon da kilit bir figür olmaya devam etmesine rağmen, sakatlık sorunları ve Giorgi Mamardashvili'nin hızlı gelişimi, garantili ilk 11 pozisyonunu giderek tehdit etmeye başladı. Bu iç rekabet, eski Roma yıldızını bu yaz, İtalya'nın en üst ligindeki tanıdık ortamına kalıcı olarak dönmeyi aktif olarak aramaya itti.
Dostane bir çözüm bulmak
Oyuncu niyetini açıkça ortaya koymuş olsa da, İngiltere'den ayrılışının düzenlenmesi dikkatli bir müzakere sürecini gerektiriyor. Alisson'un Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmesi var; bu da Juventus'un Premier Lig ekibiyle mali bir anlaşmaya varması gerektiği anlamına geliyor. İlgili tüm taraflar, özellikle de kalecinin kendisi, onun efsanevi statüsüne yakışır, saygılı bir ayrılışın sağlanmasına kararlı. Torino ekibi, son iki yılda yolunu kaybetmesinin ardından liderlik ve kaliteye acil ihtiyaç duyuyor. Takım, tecrübeli milli oyuncuyu gerekli yeniden yapılanma sürecinin önemli bir ayağı olarak görüyor ve onun Avrupa'nın en üst düzey futbolundan vazgeçmeye hazır olması, bu karmaşık anlaşmayı sonuçlandırma kararlılıklarını daha da güçlendirdi.
Şimdi ne olacak?
Alisson'un yaklaşan Dünya Kupası için Brezilya milli takımına katılmasıyla birlikte, menajeri önümüzdeki üç hafta içinde görüşmeleri hızlandırmaya hazırlanıyor. Açık hedef, uluslararası turnuva başlamadan önce transfer anlaşmasını sonuçlandırmak. Bu sayede kaleci, İtalya'daki kulüpteki uzun vadeli geleceğini güvence altına alırken, tamamen milli takım görevlerine odaklanabilecek.