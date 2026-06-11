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Alisson, Carlo Ancelotti'nin 'çok zorlu bir dönem'in ardından Brezilya milli takımını nasıl 'dönüştürdüğünü' anlatıyor
Ancelotti yönetiminde yeni bir sükûnet dönemi
Ancelotti, bu Cumartesi Brezilya'yı Dünya Kupası'na taşıyan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor ve atamasına yönelik kulüp içindeki tepkiler son derece olumlu. 2025 yılının Mayıs ayında Selecao'nun başına geçen Ancelotti, bu görevle tam zamanlı bir teknik direktör olarak ilk uluslararası deneyimini yaşıyor. Takımın Basking Ridge'deki antrenman tesisinden konuşan Alisson, İtalyan teknik adamın gelişinden bu yana yaşanan psikolojik değişime dikkat çekti.
"Son dönemin biz oyuncular için çok zor geçtiği yadsınamaz. Çeşitli faktörler nedeniyle yaşadığımız zorlukları ilk elden hissettik. Ancelotti'nin gelişinden bu yana ortam tamamen değişti. Kendisi güçlü bir karizmaya sahip ve bize tartışmalardan uzak, işe odaklanmış bir ortamın huzurunu yaşatıyor," dedi Liverpool kalecisi gazetecilere.
- AFP
Yönetim ve Selecao'nun yarattığı baskı
Deneyimli teknik direktör, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı alışılmadık bir şekilde sallantıda göründüğü bir dönemde görevi devraldı. Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu'nda yer alan Brezilya'nın tartışmasız bir numaralı kalecisi olarak üst üste üçüncü Dünya Kupası'na hazırlanan Alisson, Ancelotti'nin alçakgönüllülük ile üst düzey taktik bilgisinin benzersiz birleşiminin, takımın son dönemdeki toparlanmasının itici gücü olduğuna inanıyor.
"O dirençli, alçakgönüllü ve doğru zamanda doğru kelimeleri seçme konusunda zeki. Harika bir teknik direktör. Futbol hakkında net bir fikri var ve bu da oyun tarzımızı kolaylaştırıyor. Bu özelliklerin birleşimi takıma fayda sağlıyor. Seleção'nun teknik direktörü olmaktan duyduğu sevinci ve minnettarlığı görebiliyorum," diye ekledi Alisson. Hatta bu rolü siyasi bir görevle karşılaştırmaya kadar gitti: "O çok sayıda şampiyonluk kazanmış bir isim, ama bunu gösteriyor. Bunu fark edebilirsiniz. Biz de fark ediyoruz. Futbolda her şeyi kazanmış ve burada sevinç ve coşkuyla bulunuyor. Konumu, belki de bir ülkenin cumhurbaşkanı olmaktan daha fazla baskı gerektiriyor."
- AFP
Efsanevi bir akıl hocasının etkisi
Ancelotti genel felsefeyi belirlerken, Alisson da uzun süredir birlikte çalıştığı kaleci antrenörü ve çocukluk kahramanı Claudio Taffarel'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 1994 Dünya Kupası şampiyonu, hem milli takımda hem de Anfield'da birlikte geçirdikleri süre boyunca Alisson'un kariyerinde her zaman yanında yer aldı ve Brezilya'nın başarılı geçmişiyle arasında hayati bir bağ oluşturdu.
"Altı yaşındayken en canlı anılarımdan biri, [1998'de] Hollanda ile oynadığımız yarı final maçıdır. Taffarel penaltıyı kurtardığında babam bir şaka yaptı. Bir pasta aldı ve kendi yüzüne sürdü. Sanırım bu yüzden o an hafızamda bu kadar net kaldı," diye hatırladı Alisson. "Kaleci olmak isteyen pek çok Brezilyalı için bir idol, ilham kaynağı ve referans olan Taffarel ile çalışmak bir ayrıcalık. Çocukluğumda hep 'Taffareeel...' derdik. Zor anlarda bize destek oluyor, oyuncu olarak yaptıklarının ötesinde bir miras bıraktı. Belki de insanlar Taffarel'in kaleci antrenörü olarak önemini pek görmüyorlar. Onun gibi nitelikli bir antrenörüm olduğu için bu kadar uzun süre yüksek seviyemi koruyabildim."
- AFP
Brezilya altıncı yıldızı hedefliyor
Brezilya, soğukkanlı kalecinin bahsettiği "zor dönem"in ardından turnuvaya yenilenmiş bir azimle giriyor. Son iki Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen ve 2002'den beri kupa kazanamayan Selecao, son dönemdeki kötü gidişatı kırmak için can atıyor. Takım, bu Cumartesi günü grup açılış maçında Fas ile karşılaşacak, ardından Haiti ve İskoçya ile oynayacağı maçlarda rekorunu genişleterek altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.