Ancelotti, bu Cumartesi Brezilya'yı Dünya Kupası'na taşıyan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor ve atamasına yönelik kulüp içindeki tepkiler son derece olumlu. 2025 yılının Mayıs ayında Selecao'nun başına geçen Ancelotti, bu görevle tam zamanlı bir teknik direktör olarak ilk uluslararası deneyimini yaşıyor. Takımın Basking Ridge'deki antrenman tesisinden konuşan Alisson, İtalyan teknik adamın gelişinden bu yana yaşanan psikolojik değişime dikkat çekti.

"Son dönemin biz oyuncular için çok zor geçtiği yadsınamaz. Çeşitli faktörler nedeniyle yaşadığımız zorlukları ilk elden hissettik. Ancelotti'nin gelişinden bu yana ortam tamamen değişti. Kendisi güçlü bir karizmaya sahip ve bize tartışmalardan uzak, işe odaklanmış bir ortamın huzurunu yaşatıyor," dedi Liverpool kalecisi gazetecilere.