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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Alisson Becker, Liverpool ve Brezilya'nın Mohamed Salah ve Neymar olmadan “yola devam ettiğini” vurguladı: Kaleci, ikiliyi “her zaman özleyeceğini” itiraf etti

A. Becker
M. Salah
Neymar
Liverpool
Premier Lig
Trabzonspor
Süper Lig
Santos FC
Serie A
Brezilya

Liverpool kalecisi Alisson Becker, Mohamed Salah ve Neymar'ın ayrılıklarının ardından hem kulübünün hem de millî takımının yoluna devam edeceğini vurguladı. Brezilyalı kaleci, eski takım arkadaşlarına derin bir özlem duyduğunu itiraf etse de yeni hücum transferlerinin ve kadrolardaki yenilenmenin gerçek başarı getireceğine inanıyor.

  • Anfield kalecisi değişen dönemi benimsiyor

    Kulüp ve milli takım düzeyinde iki efsane ismi aynı dönemde kaybetmek, Alisson'ın geleceğe dair iyimserliğini hiç azaltmadı. Salah, yazın Anfield'daki dokuz yıllık unutulmaz dönemine resmen nokta koydu. Bu süreçte 255 gol atmıştı; Neymar ise 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladı. Böylesine önemli isimlerin ayrılığı inkâr edilemez bir boşluk bıraksa da devam eden kadro yapılanması, yeni bir döneme geçiş için gerekli görülüyor.

  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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    Her iki ayrılık da Alisson'ı, kazanılan kupalar ve bireysel başarılarla dolu bir döneme damga vuran takım arkadaşlarından mahrum bıraktı. Salah, Liverpool'da sekiz büyük kupa kazanırken Neymar, 80 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.

    Uzun yıllardır birlikte oynadığı iki isim olmadan başlayacak döneme ilişkin ESPN Brasil'e konuşan Alisson, şunları söyledi: “Elbette bu oyuncuların hepsi, kulüplerinde ya da millî takımlarında oynadıklarında büyük katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Oynadıkları sürece de her zaman katkı sağlayacaklar. Ama hayat devam ediyor. Brezilya da Liverpool da yoluna devam ediyor.”

    Kadro değişikliklerine rağmen her iki takımın da başarılı olabileceğine inanan Alisson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liverpool büyük bir takım. Yeni oyuncular transfer ettik ve burada şimdiden çok iyi bir kadromuz var. Brezilya da yenilenmeye devam ediyor. Dolayısıyla hayat devam ediyor.”

  • İçten övgüler ve geleceğe dair iyimserlik bir arada

    Salah, Trabzonspor'da yedi gol ve üç asistle hızlı bir başlangıç yaparken Liverpool, yenilenen hücum hattı konusunda Bradley Barcola'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hat-trick'i ile LASK karşısında aldığı 6-3'lük galibiyet ve Victor Munoz'un Osasuna'dan gelişi sayesinde umutlandı.

    Takımdan ayrılan yıldızlarla yaşanan güzel günlere özlem duymanın doğal olduğunu kabul eden Alisson, şunları söyledi: “Elbette nostaljik bir yanımız var. Futbolu sevenlerin nostaljik bir yanı vardır; bu yüzden o oyuncuların taraftarlarına yaşattığı güzel anlara her zaman dönüp bakacaklar. Biz de onları hep özleyecek ve o anları yeniden yaşamak isteyeceğiz.”

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  • imago-sport-1084542088.jpgBranislav Racko

    Merseyside devleri zorlu sonbaharla başa çıkıyor

    Premier League puan tablosunda dokuzuncu sırada bulunan Andoni Iraola'nın oyuncularının önündeki temel zorluk, Salah'ın belirleyici katkıları olmadan istikrar yakalamak. Barcola'nın bitiriciliği ve Munoz'un keskinliği, yurt içi ve kıta turnuvalarındaki sıkışık maç takviminde ciddi biçimde sınanacak. Bu arada Brezilya, millî takım tarihinin en golcü oyuncusundan yoksun çıkacağı yaklaşan maçlarda direncini koruduğunu kanıtlamak zorunda.