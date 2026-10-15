Getty Images Sport
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Alisson Becker, Liverpool ve Brezilya'nın Mohamed Salah ve Neymar olmadan “yola devam ettiğini” vurguladı: Kaleci, ikiliyi “her zaman özleyeceğini” itiraf etti
Anfield kalecisi değişen dönemi benimsiyor
Kulüp ve milli takım düzeyinde iki efsane ismi aynı dönemde kaybetmek, Alisson'ın geleceğe dair iyimserliğini hiç azaltmadı. Salah, yazın Anfield'daki dokuz yıllık unutulmaz dönemine resmen nokta koydu. Bu süreçte 255 gol atmıştı; Neymar ise 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladı. Böylesine önemli isimlerin ayrılığı inkâr edilemez bir boşluk bıraksa da devam eden kadro yapılanması, yeni bir döneme geçiş için gerekli görülüyor.
- Getty Images Sport
Kilit isim soyunma odası hakkında konuştu
Her iki ayrılık da Alisson'ı, kazanılan kupalar ve bireysel başarılarla dolu bir döneme damga vuran takım arkadaşlarından mahrum bıraktı. Salah, Liverpool'da sekiz büyük kupa kazanırken Neymar, 80 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.
Uzun yıllardır birlikte oynadığı iki isim olmadan başlayacak döneme ilişkin ESPN Brasil'e konuşan Alisson, şunları söyledi: “Elbette bu oyuncuların hepsi, kulüplerinde ya da millî takımlarında oynadıklarında büyük katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Oynadıkları sürece de her zaman katkı sağlayacaklar. Ama hayat devam ediyor. Brezilya da Liverpool da yoluna devam ediyor.”
Kadro değişikliklerine rağmen her iki takımın da başarılı olabileceğine inanan Alisson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liverpool büyük bir takım. Yeni oyuncular transfer ettik ve burada şimdiden çok iyi bir kadromuz var. Brezilya da yenilenmeye devam ediyor. Dolayısıyla hayat devam ediyor.”
İçten övgüler ve geleceğe dair iyimserlik bir arada
Salah, Trabzonspor'da yedi gol ve üç asistle hızlı bir başlangıç yaparken Liverpool, yenilenen hücum hattı konusunda Bradley Barcola'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hat-trick'i ile LASK karşısında aldığı 6-3'lük galibiyet ve Victor Munoz'un Osasuna'dan gelişi sayesinde umutlandı.
Takımdan ayrılan yıldızlarla yaşanan güzel günlere özlem duymanın doğal olduğunu kabul eden Alisson, şunları söyledi: “Elbette nostaljik bir yanımız var. Futbolu sevenlerin nostaljik bir yanı vardır; bu yüzden o oyuncuların taraftarlarına yaşattığı güzel anlara her zaman dönüp bakacaklar. Biz de onları hep özleyecek ve o anları yeniden yaşamak isteyeceğiz.”
- Branislav Racko
Merseyside devleri zorlu sonbaharla başa çıkıyor
Premier League puan tablosunda dokuzuncu sırada bulunan Andoni Iraola'nın oyuncularının önündeki temel zorluk, Salah'ın belirleyici katkıları olmadan istikrar yakalamak. Barcola'nın bitiriciliği ve Munoz'un keskinliği, yurt içi ve kıta turnuvalarındaki sıkışık maç takviminde ciddi biçimde sınanacak. Bu arada Brezilya, millî takım tarihinin en golcü oyuncusundan yoksun çıkacağı yaklaşan maçlarda direncini koruduğunu kanıtlamak zorunda.
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