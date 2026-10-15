Her iki ayrılık da Alisson'ı, kazanılan kupalar ve bireysel başarılarla dolu bir döneme damga vuran takım arkadaşlarından mahrum bıraktı. Salah, Liverpool'da sekiz büyük kupa kazanırken Neymar, 80 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.

Uzun yıllardır birlikte oynadığı iki isim olmadan başlayacak döneme ilişkin ESPN Brasil'e konuşan Alisson, şunları söyledi: “Elbette bu oyuncuların hepsi, kulüplerinde ya da millî takımlarında oynadıklarında büyük katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Oynadıkları sürece de her zaman katkı sağlayacaklar. Ama hayat devam ediyor. Brezilya da Liverpool da yoluna devam ediyor.”

Kadro değişikliklerine rağmen her iki takımın da başarılı olabileceğine inanan Alisson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liverpool büyük bir takım. Yeni oyuncular transfer ettik ve burada şimdiden çok iyi bir kadromuz var. Brezilya da yenilenmeye devam ediyor. Dolayısıyla hayat devam ediyor.”