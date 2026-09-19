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Alışılmadık bir klasiko: Marsilya ve Paris Saint-Germain'i kuşatan şok edici rakamlar

FEATURES
Luis Enrique
B. Genesio
M. Akliouche
Marseille - Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
1. Lig
İspanya
Fransa
Fas

Şampiyonluk unvanını elinde bulunduranı sarsan alarm zili

Fransız futbol taraftarlarının gözü yarın pazar günü Velodrome Stadı'na çevrilecek. Bu stat, ligin beşinci hafta müsabakaları kapsamında, merakla beklenen Fransa klasikosunda Marsilya ile konuğu Paris Saint-Germain'i karşı karşıya getirecek ateşli mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Beklenen bu karşılaşma, birçok dikkat çekici rakamı da beraberinde getiriyor. Marsilya'nın tökezleyen bir başlangıç yapmasına karşılık Paris Saint-Germain, Katarlı "Qatar Sports Investments"in Paris kulübünü satın almasından bu yana nadir görülen bir tabloda, maça negatif averajla çıkacak; bu da alışılmadık bir durum.

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    Paris kompleksi ve son galibiyetin hatıraları

    İstatistik ağı "Opta"ya göre Marsilya, yirmi birinci yüzyılda tüm kulvarlarda Paris Saint-Germain karşısında 38 maç kaybetti; buna karşılık 13 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Bu, herhangi bir rakibine karşı aldığı mağlubiyet sayısından 15 maç daha fazla bir yenilgi tablosu anlamına geliyor.

    Kendi sahasında ise Marsilya, Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısındaki son 13 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet aldı; buna karşılık 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ancak bu tek galibiyet, iki takım arasında Vélodrome sahasında oynanan son karşılaşmada geldi; Marsilya 22 Eylül 2025 günü konuk ettiği rakibini 1-0 mağlup ederek ev sahibi ekibe yeni Klasiko öncesinde moral desteği sağladı.

    Marsilya bu sezon son derece zorlu bir başlangıç yaşıyor; Fransa Ligi'ndeki ilk dört maçından üçünü kaybetti, buna karşılık yalnızca 1 galibiyet aldı. Takım, birinci lig tarihinde ilk kez ilk beş maçında dört yenilgi alma tehlikesiyle karşı karşıya.

    Ayrıca Marsilya, müsabakada üst üste üç mağlubiyetin ardından bu maça çıkıyor; bu, Nisan 2015'ten bu yana daha uzun sürede tekrarlanmamış bir seri. O dönemde takım, teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiminde üst üste dört maç kaybetmiş, bunlardan biri de kendi sahasında Paris Saint-Germain'e karşı 3-2'lik mağlubiyet olmuştu.

    Marsilya'nın olumsuz rakamları yalnızca sonuçlarla sınırlı kalmıyor; takım 2026 yılında Fransa Ligi'nde 36 gol yedi ve bu, müsabakada kalesinde en fazla gol gören ekip oranı; beşinci hafta başlamadan önce aynı sayıda gol yiyen Nice ile eşit durumda. Takım, Paris kulübünün de sezona her zamanki görüntüsüyle başlamamış olmasına rağmen, Saint-Germain'in hücumu karşısında bu savunma kanamasını durdurmayı umuyor.

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    Paris Saint-Germain: nadir bir rekor

    Paris Saint-Germain, bu sezon Fransa Ligi'ndeki ilk dört maçının ardından sıfır gol averajına sahip; zira 6 gol atarken aynı sayıda gol de yedi. Bu, kulübün "Qatar Sports Investments" tarafından satın alındığı 2011-2012 sezonundan bu yana takımın sezonun bu erken aşamasında pozitif gol averajına sahip olmadığı ilk kez.

    Buna rağmen, şampiyon unvanının sahibi deplasmanda iyi bir sicile sahip; Fransa Ligi'nde son 8 deplasman maçında yalnızca bir kez mağlup olurken 5 galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Tek yenilgi, geçen sezonun son haftasında Paris FC karşısında 2-1'lik skorla gelirken, Paris Saint-Germain'in bundan önce Fransa başkenti dışındaki son mağlubiyeti 13 Şubat'ta Rennes'e karşı 2-1'lik skorla olmuştu.

    Marsilya ise bu maça, Fransa Ligi'nde kendi sahasında oynadığı son maçta Paris FC'ye 3-2 yenilmesinin ardından çıkıyor. Takım, Ekim ve Kasım 2024'ten bu yana Ligue 1'de kendi sahasında üst üste iki yenilgi almamıştı; o dönemde Paris Saint-Germain'e 3-0 kaybetmiş, ardından Auxerre'e 3-1 mağlup olmuştu.

    Bu sezon, Paris Saint-Germain için istisnai bir rakam taşıyor; zira takım, 21. yüzyılda tek bir sezon içinde Fransa Ligi'ndeki ilk beş maçının dördünü deplasmanda oynayan yalnızca ikinci takım oldu; bundan önce bunu 2022-2023 sezonunda Lorient yapmıştı. Bu istatistik, Marsilya'ya konuk olduğunda deplasmandaki iyi sonuçlarını sürdürmesi gerekecek olan şampiyon unvanının sahibi için alışılmadık bir fikstürü ortaya koyuyor.

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    Marsilya'nın filelerine giden yolu bilen Parisli koz

    Üstünlük yalnızca sonuçlar ve tarihi rakamlarla sınırlı değil; iki takım bu sezon Fransa Ligi'nde en fazla topa sahip olan kulüpler listesinin de başında yer alıyor. Paris Saint-Germain yüzde 67,4'lük topa sahip olma oranıyla zirvede bulunuyor, onu yüzde 60,8 ile Marsilya izliyor.

    Ayrıca iki takım, her top sahipliği serisindeki en yüksek pas ortalamasına sahip takımlar listesinin de başında geliyor; Paris Saint-Germain 5,5 pas ile, Marsilya ise 5,2 pas ile. Bu durum, iki takımın da oyun kurma, topa sahip olma ve oyunun temposunu kontrol etme anlayışına dayandığını yansıtıyor.

    Paris Saint-Germain'e yeni katılan Magnes Akliouche, Fransa Ligi'nde ağlarına üç gol attıktan sonra Marsilya karşısında özel bir hatıra taşıyor.

    Böylece Marsilya, Rennes ile eşit olarak Akliouche'nin en fazla gol attığı takımlardan biri hâline geldi. Bu da El Clasico'yu, oyuncunun en sevdiği rakibi karşısında formunu sürdürmesi için yeni bir fırsat kılıyor.

    Süre bazında ise Akliouche, bu sezon tüm kulvarlarda Paris'li ekiple 396 dakika sahada kaldı ve hücum hattındaki oyuncular arasında ondan daha fazla süre alan tek isim, 399 dakika oynayan Désiré Doué oldu.

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    Tarihi sınav: yeni bir sayfa

    Marsilya'nın teknik direktörü Bruno Genesio için El Clasico'nun önemi iki katına çıkıyor; zira kendisi Paris Saint-Germain karşısında dikkat çekici bir sicile sahip. Ocak 2016'da Fransa Ligi'ndeki ilk teknik direktörlük deneyiminden bu yana Genesio, Paris Saint-Germain karşısında altı galibiyet elde etti ve bu rakam, aynı dönemde başka herhangi bir teknik direktörden en az iki galibiyet fazla.

    Ancak Genesio'nun Marsilya ile başlangıcı zorlu oldu; ligdeki ilk dört maçının üçünü kaybetmesinin ardından, kulüp tarihinde teknik ekibin başındaki ilk beş maçında dört yenilgi alan ikinci teknik direktör olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu rakama Genesio'dan önce ulaşan isimler ise 1938 yılında Willy Kohut ve André Gascard olmuştu.

    Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique ise, Parisli kulübün teknik ekibinin başında 182. maçına çıkacak. Önceki 181 maçında Enrique, 120 galibiyet, 34 beraberlik ve 27 yenilgi elde etti.

    Marsilya El Clasico'suna çıkmasıyla birlikte Enrique, Barcelona'yı çalıştırdığı maç sayısını geçecek ve daha önce bu görevi üstlenmiş teknik direktörler arasında Paris Saint-Germain'i en fazla maçta yöneten ikinci teknik direktör olacak. Bu alanda kendisinin önünde yalnızca takımı 244 maçta yöneten Luis Fernandez ile Paris Saint-Germain'i 211 maçta çalıştıran Georges Peyroche bulunuyor.

    Böylece Fransa'nın El Clasico'su bu kez bir dizi çelişkili rakam eşliğinde oynanacak; Marsilya, kötü başlangıcını kurtarmanın ve kendi sahasında Paris karşısında aldığı son galibiyetin anısını korumanın peşinde. Şampiyonluk unvanının sahibi ise alışılmadık başlangıcını geride bırakmayı ve pozitif averajını yeniden kazanmayı hedefliyor. Karşı karşıya gelen bu iki takım, Fransa Ligi'nde topa sahip olma tablosunun zirvesinde yer alıyor.

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