İstatistik ağı "Opta"ya göre Marsilya, yirmi birinci yüzyılda tüm kulvarlarda Paris Saint-Germain karşısında 38 maç kaybetti; buna karşılık 13 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Bu, herhangi bir rakibine karşı aldığı mağlubiyet sayısından 15 maç daha fazla bir yenilgi tablosu anlamına geliyor.

Kendi sahasında ise Marsilya, Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısındaki son 13 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet aldı; buna karşılık 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ancak bu tek galibiyet, iki takım arasında Vélodrome sahasında oynanan son karşılaşmada geldi; Marsilya 22 Eylül 2025 günü konuk ettiği rakibini 1-0 mağlup ederek ev sahibi ekibe yeni Klasiko öncesinde moral desteği sağladı.

Marsilya bu sezon son derece zorlu bir başlangıç yaşıyor; Fransa Ligi'ndeki ilk dört maçından üçünü kaybetti, buna karşılık yalnızca 1 galibiyet aldı. Takım, birinci lig tarihinde ilk kez ilk beş maçında dört yenilgi alma tehlikesiyle karşı karşıya.

Ayrıca Marsilya, müsabakada üst üste üç mağlubiyetin ardından bu maça çıkıyor; bu, Nisan 2015'ten bu yana daha uzun sürede tekrarlanmamış bir seri. O dönemde takım, teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiminde üst üste dört maç kaybetmiş, bunlardan biri de kendi sahasında Paris Saint-Germain'e karşı 3-2'lik mağlubiyet olmuştu.

Marsilya'nın olumsuz rakamları yalnızca sonuçlarla sınırlı kalmıyor; takım 2026 yılında Fransa Ligi'nde 36 gol yedi ve bu, müsabakada kalesinde en fazla gol gören ekip oranı; beşinci hafta başlamadan önce aynı sayıda gol yiyen Nice ile eşit durumda. Takım, Paris kulübünün de sezona her zamanki görüntüsüyle başlamamış olmasına rağmen, Saint-Germain'in hücumu karşısında bu savunma kanamasını durdurmayı umuyor.