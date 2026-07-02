Alisha Lehmann, yeni nişanlısı Montel McKenzie ile birlikte merkez kortta Iga Swiatek’in Wimbledon’da ikinci turdaki galibiyetini canlı olarak izliyor

Lehmann ve McKenzie arasındaki ilişki, Ocak ayında ilk kez kamuoyuna açıklandıklarından bu yana hızla ilerledi. Arkadaşları ve hayranları, nişan haberini hemen kutladı; birçok eski Love Island katılımcısı da sosyal medyada tebriklerini iletti.

Nişanla ilgili söylentiler aslında Mayıs ayında, ikilinin lüks bir kuyumcuya giderken görülmesiyle ortaya çıkmıştı. O dönemde McKenzie, bir kilit ve anahtar emojisiyle hayranlarını meraklandırmış, ancak temsilciler başlangıçta resmi bir evlilik teklifinin yapıldığını reddetmişti. Lehmann, 24 Haziran'da Instagram takipçilerine yaptığı bir paylaşımla bu haberi nihayet doğruladı.