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Alisha Lehmann Montel McKenzieGetty/Instagram
Moataz Elgammal

Çeviri:

Alisha Lehmann, yeni nişanlısı Montel McKenzie ile birlikte merkez kortta Iga Swiatek’in Wimbledon’da ikinci turdaki galibiyetini canlı olarak izliyor

A. Lehmann
Leicester City WFC
M. McKenzie

İsviçre milli takım oyuncusu Alisha Lehmann ve yeni nişanlısı Montel McKenzie, Wimbledon’da heyecan dolu bir gün geçirirken görüntülendi. Yeni nişanlanan çift, tenis dünya bir numarası Iga Swiatek’in ikinci turda ezici bir galibiyet elde etmesini izlemek üzere Merkez Kortu’ndaki yerlerini aldı ve McKenzie’nin kısa süre önce plajda yaptığı romantik evlilik teklifinin ardından kutlama dolu yazlarına devam etti.

  • LehmannGetty

    Nişandan sonra romantik bir gezi

    Kısa süre önce büyük yankı uyandıran nişanlarının ardından Lehmann ve McKenzie, İngiliz spor takviminin en prestijli etkinliklerinden birinde şık bir şekilde kamuoyunun karşısına çıktı. Çift, Swiatek’in Karolína Plíšková’yı iki sette mağlup ederek üçüncü tura yükselmesini izlemek üzere Wimbledon’a katıldı. Lehmann, bu anı resmi Instagram hesabından paylaştı ve tribünde gülümseyen ikilinin yer aldığı bir fotoğraf yayınladı. McKenzie güneş gözlüğü takarken, Lehmann ise beyaz bir kıyafet giymişti. Bu etkinlik, McKenzie’nin plajda geçirdikleri masalsı bir yaz tatili sırasında evlilik teklifi etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Lehmann, bu özel anı milyonlarca takipçisiyle paylaşarak, o gün çekilen bir dizi profesyonel fotoğrafı hesabında yayınlamıştı.



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  • Alisha Lehmann Montel McKenzie Baller League UK 2026Baller League UK

    Hızlı gelişen bir aşk ve son zamanlarda yapılan kutlamalar

    Lehmann ve McKenzie arasındaki ilişki, Ocak ayında ilk kez kamuoyuna açıklandıklarından bu yana hızla ilerledi. Arkadaşları ve hayranları, nişan haberini hemen kutladı; birçok eski Love Island katılımcısı da sosyal medyada tebriklerini iletti.

    Nişanla ilgili söylentiler aslında Mayıs ayında, ikilinin lüks bir kuyumcuya giderken görülmesiyle ortaya çıkmıştı. O dönemde McKenzie, bir kilit ve anahtar emojisiyle hayranlarını meraklandırmış, ancak temsilciler başlangıçta resmi bir evlilik teklifinin yapıldığını reddetmişti. Lehmann, 24 Haziran'da Instagram takipçilerine yaptığı bir paylaşımla bu haberi nihayet doğruladı.

  • Futbol sahasındaki zıt kaderler

    Hem Lehmann hem de McKenzie, şu anda kariyerlerinde birbirinden farklı bir dönemden geçiyorlar. McKenzie, Prime FC takımıyla heyecan verici bir 5-2 galibiyet elde ettikten sonra kısa süre önce Baller League UK kupasını kaldırmanın sevincini yaşadı. Öte yandan, Lehmann ve Leicester City, Kadınlar Süper Ligi’nden yıkıcı bir şekilde küme düştü.

    Lehmann, Juventus'tan kış transferi sonrasında birçok fiziksel ve psikolojik engelle karşı karşıya kaldı ve takipçilerine büyük zorluklar yaşadığını itiraf etti. Bu zorlu dönem hakkında konuşan Lehmann, “Bu, futbol kariyerimin en zor yıllarından biri oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında beni sınayan birçok zorluk, aksilik, sakatlık ve anlar yaşadım.” dedi.

  • Alisha Lehmann LeicesterGetty

    Önümüzdeki sezonun zorluklarına hazırlık

    Lehmann, kulüpteki geleceği belirsizliğini korusa da, yakında yeni sezon için yoğun hazırlıklara başlayacak. Lehmann, Leicester City’de kalıp takımın üst lige yükselmesi için mücadele mi edeceğini, yoksa başka bir takıma transfer mi olacağını kararlaştırmak zorunda. Önündeki zorlukları kucaklayan Lehmann, şöyle konuştu: “Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Her zamankinden daha hazır, daha formda, daha güçlü ve daha motive olacağım. Bu sadece bir başlangıç.”