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Alisha Lehmann, WSL 2’ye düşmesinin ardından sezon öncesi antrenmanlar için Leicester’a geri dönüyor
Belvoir Drive'da kurtarma operasyonu başlıyor
Leicester City Kadın Takımı, WSL 2 için kritik bir yeniden yapılanma sürecinin başlangıcını işaret eden sezon öncesi hazırlıklarına resmen başladı. Takım, tarama testleri, denge testleri ve kuvvet antrenmanlarını içeren yoğun fiziksel değerlendirmelerin yapıldığı bir gün için Belvoir Drive’da bir araya geldi.
Oyuncular yeni antrenman kıyafetlerini ilk kez giyerken, antrenman sahasında konsantrasyon dolu bir atmosfer hakimdi. İkinci lige geçiş, takımın birinci ligdeki yerini dramatik bir şekilde kaybettiği, yıkıcı bir şekilde sona eren önceki sezonun ardından gerçekleşti.
Lehmann, Leicester’ın hemen toparlanmasını umuyor
Lehmann için bu hazırlık dönemi, istikrarlı bir performans sergilemek açısından hayati bir fırsat niteliğinde. Sosyal medya üzerinden yeni sezona duyduğu heyecanı dile getiren Lehmann, “Geri döndük” dedi. Kulübün en öne çıkan yaratıcı oyuncularından biri olmaya devam eden Lehmann’ın varlığı özellikle büyük önem taşıyor. 27 yaşındaki forvet, kulüpteki ilk altı ayında karşılaştığı zorluklar hakkında açıkça konuştu; bu dönem, kondisyon sorunları ve takımın kötü formu nedeniyle gölgelendi.
Yeni yüzler ve geri dönen yıldızlar
Antrenmanlar, yeni transfer Leah Eddie’ye de yeni takım arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı sundu. İskoç devi Rangers’tan gelen savunma oyuncusu, yeni sezonda ilk 11’de yerini sağlamlaştırmak amacıyla tüm antrenmanlara katıldı. Ona, kiralık dönemlerini tamamlayarak takıma geri dönen Emilia Pelgander ve Simone Sherwood da eşlik etti; her ikisinin de takımın yükselme mücadelesinde önemli roller üstlenmesi bekleniyor.
- Getty Images Sport
Sezon öncesi hazırlık dönemi
Leicester’ın sezon öncesi programı, önümüzdeki haftalarda kademeli bir ivme kazanacak şekilde yapılandırılmıştır. Teknik ekip, iki haftalık yoğun kondisyon ve hız antrenmanları planlamıştır; bu antrenmanların ardından bir dizi kapalı kapılar ardında oynanacak hazırlık maçı gerçekleştirilecektir. Bu maçlar, yeni transferlerin takıma entegre edilmesi ve lig sezonu başlamadan önce taktiksel yapının oturmasının sağlanması açısından hayati önem taşıyacaktır.
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