Alisha Lehmann, WSL 2’ye düşmesinin ardından sezon öncesi antrenmanlar için Leicester’a geri dönüyor

Leicester City Kadın Takımı, WSL 2 için kritik bir yeniden yapılanma sürecinin başlangıcını işaret eden sezon öncesi hazırlıklarına resmen başladı. Takım, tarama testleri, denge testleri ve kuvvet antrenmanlarını içeren yoğun fiziksel değerlendirmelerin yapıldığı bir gün için Belvoir Drive’da bir araya geldi.

Oyuncular yeni antrenman kıyafetlerini ilk kez giyerken, antrenman sahasında konsantrasyon dolu bir atmosfer hakimdi. İkinci lige geçiş, takımın birinci ligdeki yerini dramatik bir şekilde kaybettiği, yıkıcı bir şekilde sona eren önceki sezonun ardından gerçekleşti.