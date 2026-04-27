Alisha Lehmann ve Maya Jama’dan KSI ve Angry Ginge’ye: Ünlü koçlar Baller League UK’ye ne katıyor? Eski Tottenham ve şu anki Yanited yıldızı açıklıyor

Ünlü antrenörlerin lige ne gibi katkılar sağladığı sorulduğunda, Baller League macerasının her anından büyük keyif alan eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbolcusu M’Poku, GOAL’a şunları söyledi: “Eğlence katıyorlar. Olumlu bir hava yaratıyorlar. Genç neslin eskisinden daha fazla bağ kurduğunu düşündüğüm farklı bir şey getiriyorlar. Bu yüzden lig için iyi bir şey. Taraftarlar ve hatta oyun için de iyi. Bu, futbolun yepyeni bir dönemi. Bu, bambaşka bir oyun.”

M’Poku, Yanited kadrosunun bir parçası olarak YouTube fenomeni Angry Ginge’nin altında çalışıyor. Geçen hafta KSI ve PRIME FC’ye ağır bir yenilgi aldıklarında “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here” kazananının oyuncularına X dereceli bir takım konuşması yapmasıyla ilgili bu deneyime değindi: “Sadece o mutlu değildi. Hepimiz mutsuzduk. 8-1 yenildiğinizde bu normaldir. Eğer biri mutluysa, o zaman Baller League veya takımımızla hiçbir ilgisi olmamalı.

“Ama sorun değil. Açıkçası, takıma katıldığımda onu pek tanımıyordum. Sam [Cox] hakkında daha fazla şey biliyordum, ama onun hakkında da biraz daha bilgi sahibi olmaya başladım. Sam bana onun ne kadar iyi biri olduğunu ve herkese ne kadar yardımcı olduğunu anlatıyordu.

“Evet, son maçın sonucu pek iyi değildi, ama yolumuza devam ediyoruz ve toparlanacağız. İyi futbol oynuyoruz. Başından beri iyi oynuyoruz. Son maç bizim için bir kabustu, ama toparlanacağız.”



