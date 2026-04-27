Alisha Lehmann ve Maya Jama’dan KSI ve Angry Ginge’ye: Ünlü koçlar Baller League UK’ye ne katıyor? Eski Tottenham ve şu anki Yanited yıldızı açıklıyor
İngiltere kaptanı Kane'in eski takım arkadaşı, Baller League'de başrolde
Almanya’da başlayan ve İsviçre milli takımı oyuncusu ve WSL yıldızı Lehmann’ın ilk turnuvaya katıldığı Baller League, 2025 yılında Birleşik Krallık’a geldi. Aksiyon dolu iki sezonun ardından SDS FC ve Wembley Rangers şampiyonluğa ulaştı.
2026 yılında, yeni takımlar ve teknik direktörlerin de katılımıyla nihai zafer için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bir zamanlar Spurs ve Leyton Orient'te Harry Kane ile birlikte çalışan M’Poku, kalıpları yıkarak bu güzel oyuna yepyeni bir soluk getiren altı kişilik turnuvada yeteneklerini sergileyen isimler arasında yer alıyor.
KSI, Elba ve Angry Ginge, Baller League UK'ye ne gibi katkılar sağlıyor?
Ünlü antrenörlerin lige ne gibi katkılar sağladığı sorulduğunda, Baller League macerasının her anından büyük keyif alan eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbolcusu M’Poku, GOAL’a şunları söyledi: “Eğlence katıyorlar. Olumlu bir hava yaratıyorlar. Genç neslin eskisinden daha fazla bağ kurduğunu düşündüğüm farklı bir şey getiriyorlar. Bu yüzden lig için iyi bir şey. Taraftarlar ve hatta oyun için de iyi. Bu, futbolun yepyeni bir dönemi. Bu, bambaşka bir oyun.”
M’Poku, Yanited kadrosunun bir parçası olarak YouTube fenomeni Angry Ginge’nin altında çalışıyor. Geçen hafta KSI ve PRIME FC’ye ağır bir yenilgi aldıklarında “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here” kazananının oyuncularına X dereceli bir takım konuşması yapmasıyla ilgili bu deneyime değindi: “Sadece o mutlu değildi. Hepimiz mutsuzduk. 8-1 yenildiğinizde bu normaldir. Eğer biri mutluysa, o zaman Baller League veya takımımızla hiçbir ilgisi olmamalı.
“Ama sorun değil. Açıkçası, takıma katıldığımda onu pek tanımıyordum. Sam [Cox] hakkında daha fazla şey biliyordum, ama onun hakkında da biraz daha bilgi sahibi olmaya başladım. Sam bana onun ne kadar iyi biri olduğunu ve herkese ne kadar yardımcı olduğunu anlatıyordu.
“Evet, son maçın sonucu pek iyi değildi, ama yolumuza devam ediyoruz ve toparlanacağız. İyi futbol oynuyoruz. Başından beri iyi oynuyoruz. Son maç bizim için bir kabustu, ama toparlanacağız.”
KSI, Wrexham'da Reynolds & Mac'in başarısını tekrarlayabilir mi?
KSI, son maçta M’Poku için zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı; “Britain’s Got Talent” jürisi ve enerjik influencer, National League South takımlarından Dagenham and Redbridge’i satın alarak futbol kulübü sahibi olma yoluna girdi.
Orada, "Welcome to Wrexham"a rakip olacak bir belgesel planlanıyor. Sidemen ve Misfits'in kurucu ortağına, EFL sıralamasında bir iz bırakma konusunda Ryan Reynolds ve Rob Mac'i taklit edip edemeyeceği sorulduğunda, M'Poku şöyle dedi: "Bu YouTuber'ları hiç tanımıyorum! Baller League'e gelip onları biraz gördükten sonra tanımaya başladım.
"Dagenham'ı satın aldığını gördüm ve nasıl olacağını bilmiyorum, ama bir kulüp satın almanın kolay bir şey olmadığını biliyorum. Saha içinde ve dışında başarılı bir dönem geçirebilmek için etrafını doğru insanlarla çevirmelisin. Bu yüzden onun için başarılı olmasını umuyorum."
2026'da Baller League UK şampiyonluğunu kim kazanacak?
KSI, çeşitli girişimcilik alanlarında başarıya ulaşmaya alışık ve futbol dünyasının yönetim kurullarında da kendini kanıtlamaya kararlı; aynı zamanda Baller League UK şampiyonluğunun peşinde.
M’Poku, spor, müzik ve sinema dünyasından önde gelen isimlerle birlikte, final kupası için yarışan birçok rakibin yer aldığı bu son derece rekabetçi turnuvada, onun yolunu kesmeyi umanlar arasında yer alıyor.
Baller League, her Pazartesi akşamı saat 17:00'den itibaren www.youtube.com/@BallerLeagueUK adresinde canlı olarak yayınlanıyor.