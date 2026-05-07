Alisha Lehmann, sadece BEŞ maçta ilk on birde yer almasına rağmen Leicester Kadınlar Ligi’nde Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı ve en güzel gol ödülünü de aldı

27 yaşındaki forvet, İtalya’da Como ve Juventus’ta geçirdiği dönemlerin ardından Ocak ayında Leicester’a katıldı. Transferinin etrafında büyük bir heyecan yaşanmasına rağmen, Lehmann’ın Kadınlar Süper Ligi’ndeki etkisi sınırlı kaldı; bu sezon şu ana kadar sadece beş maçta ilk 11’de yer aldı.

İstatistiksel olarak, hem oyuncu hem de kulüp için zorlu bir sezon oldu. Lehmann, WSL'de dokuz maçta forma giydi ve dikkat çekici bir şekilde, Foxes onun oynadığı her maçta mağlup oldu. Yine de, taraftar oylamasıyla Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı; bu sonuç, onun muazzam popülaritesini vurguluyor.



