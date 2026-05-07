Getty Images Sport
Çeviri:
Alisha Lehmann, sadece BEŞ maçta ilk on birde yer almasına rağmen Leicester Kadınlar Ligi’nde Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı ve en güzel gol ödülünü de aldı
Takımın zorlu sonuçlarına rağmen taraftarların gözdesi
27 yaşındaki forvet, İtalya’da Como ve Juventus’ta geçirdiği dönemlerin ardından Ocak ayında Leicester’a katıldı. Transferinin etrafında büyük bir heyecan yaşanmasına rağmen, Lehmann’ın Kadınlar Süper Ligi’ndeki etkisi sınırlı kaldı; bu sezon şu ana kadar sadece beş maçta ilk 11’de yer aldı.
İstatistiksel olarak, hem oyuncu hem de kulüp için zorlu bir sezon oldu. Lehmann, WSL'de dokuz maçta forma giydi ve dikkat çekici bir şekilde, Foxes onun oynadığı her maçta mağlup oldu. Yine de, taraftar oylamasıyla Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı; bu sonuç, onun muazzam popülaritesini vurguluyor.
Küresel profil ve sosyal medyadaki etki
Lehmann’ın Leicester’a transferi, büyük ölçüde sosyal medyada yarattığı sansasyon sayesinde kulübe büyük ilgi çekti. Instagram’da 15,5 milyondan fazla takipçisi olan İsviçreli milli oyuncu, kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri. Futbol kariyerinin yanı sıra modellik de yapan Lehmann, saha dışındaki küresel markasını daha da güçlendiriyor.
Özel hayatı da sık sık manşetlere taşındı, özellikle de Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile olan eski ilişkisi. İkili, Villa'dan Juventus'a transfer olduktan sonra 2025 yılında ilişkilerini sonlandırdı.
Bir gol, ikinci ödülü garantiledi
Lehmann ayrıca Leicester Kadınlar Ligi’nde Sezonun Golü ödülünü de kazandı. Bu ödül, sezon boyunca attığı tek gol, yani Mart ayında Villa’ya karşı attığı etkileyici gol için verildi. Foxes için bir kabusa dönüşen ve WSL’den küme düşmeyle sonuçlanabilecek bu sezonda, Lehmann’ın attığı gol nadir görülen bir parlaklık sergiledi.
King Power Stadyumu'nda ödül kazanan bu gol, muhteşem bir takım hareketinin son noktası oldu. Penaltı noktasının yakınında mükemmel bir konumda bulunan Lehmann, klinik bir hassasiyetle topu ağlara gönderdi. Taraftarlar sezon sonu ödülleri için 11 gol arasından seçim yaparken, Lehmann'ın eski takımı karşısında attığı bu klinik gol, diğerlerinden baş ve omuzlarca üstündü.
- Getty Images Sport
Küme düşme play-off'u yakında başlayacak
Lehmann bireysel başarılarını kutlarken, kişisel kupalarının parıltısı Leicester City’nin sezonundaki kasvetli gerçeği gölgeleyemiyor. Everton’a karşı oynayacakları son maçı kazansalar bile, WSL tablosunun en alt sırasında sezonu bitirmeleri kaçınılmaz.
Leicester, 23 Mayıs'ta WSL 2'de üçüncü sırada bitiren takımla küme düşme play-off'una çıkacak ve Lehmann'ın geleceği, Foxes'ın küme düşmeyi önleyip önleyemeyeceğine bağlı olabilir.