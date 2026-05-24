Getty Images Sport
Çeviri:
Alisha Lehmann için tam bir felaket! Leicester Kadın Takımı, Charlton'a karşı acı verici bir play-off mağlubiyetinin ardından WSL'den küme düştü
Vadi'de Tilkiler için kalp kırıklığı
Kavurucu sıcakta geçen zorlu ve golsüz 120 dakikanın ardından, Foxes bu hayati play-off maçında Charlton'a penaltılarda 2-1 yenildi. Kaleci Katie Keane iki penaltıyı kurtarsa da, Leicester beş penaltı atışından dördünü kaçırdı; sadece Olivia McLoughlin golü bulabildi. Bu yıkıcı penaltı sonucu, kulübün üst ligdeki beş yıllık serüvenine son verdi. Bu sonuçla Charlton, gelecek sezon Kadınlar Süper Ligi'nde yer alırken, Leicester ise WSL2'ye düştü.
- Getty Images Sport
Yaralanma nedeniyle yıldız forvetlerinden yoksun
Bu feci yenilgiye, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan yıldız forvet Lehmann’ın yokluğu da eklenmişti. Onun sahada olmaması nedeniyle, Ashleigh Neville ve Rachel Williams’ın oyuna girmesine rağmen konuk takım normal süre içinde gol bulmakta zorlandı. Lehmann'ın yokluğu, Como'da geçirdiği bir dönemden sonra Ocak ayında büyük bir heyecanla takıma katılan forvetin yaşadığı hayal kırıklığını daha da belirgin hale getirdi. Leicester'ın WSL sıralamasında son sırada bitirdiği bu kötü sezon boyunca, Lehmann sadece dokuz maça çıkabildi ve tek bir gol atabildi.
Etkisi sınırlı olmasına rağmen tartışmalı bir ödül
Düzenli olarak forma giyememesine rağmen Lehmann, kulübün sezon sonu ödüllerinde büyük bir başarı elde ederek hem Sezonun Golü hem de Taraftarların Seçtiği Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini kazandı. İsviçre milli takım oyuncusu sahada sadece 502 dakika geçirdi ve Foxes, onun oynadığı her maçı kaybetti. Ancak, dünya çapındaki büyük ünü ve Instagram'da 15 milyondan fazla hayranı, şüphesiz halk oylamasını etkiledi. Shannon O'Brien'ın kazandığı oyuncuların iç oylaması, soyunma odasındaki değerlendirmeler ile çevrimiçi popülerlik arasındaki keskin kontrastı ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Foxes için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Leicester 2021'den bu yana ilk kez ikinci ligde mücadele etmeye hazırlanırken devasa bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya. Küme düşme, Lehmann'ın Midlands'taki uzun vadeli geleceği konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. Bu dünya çapındaki yıldız oyuncu, artık kalıp yeniden yükselme mücadelesi mi vereceğini, yoksa başka bir kulübe transfer olup birinci lig futboluna geri dönmeyi mi tercih edeceğini belirlemeli.