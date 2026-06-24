Alisha Lehmann evleniyor! İsviçreli yıldız, Montel McKenzie ile nişanlandığını duyurdu ve sahilde çekilen evlilik teklifi fotoğraflarını paylaştı

Lehmann, sevgilisi McKenzie ile nişanlandığını duyurduktan sonra resmen artık bekâr değil. Kısa süre önce Leicester City’ye transfer olan İsviçreli forvet, Çarşamba günü Instagram hesabı üzerinden bu iç açıcı haberi paylaştı ve McKenzie’nin diz çöktüğü anı yakalayan bir dizi profesyonel fotoğraf yayınladı.

Evlilik teklifi, çiftin yaz tatili sırasında pitoresk bir plajda gerçekleşti. Siyah mini elbise giyen Lehmann, fotoğrafta gözle görülür şekilde şaşkın görünüyordu; partneri ona büyük bir elmas yüzük takarken, Lehmann şaşkınlıkla ellerini yüzüne götürdü. Paylaşımın altında sadece “Sonsuza kadar ve her zaman” yazıyordu.