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Khaled Mahmoud

Çeviri:

Alisha Lehmann evleniyor! İsviçreli yıldız, Montel McKenzie ile nişanlandığını duyurdu ve sahilde çekilen evlilik teklifi fotoğraflarını paylaştı

A. Lehmann
Leicester City WFC
WSL Lig İlkbahar Serisi

İsviçre milli takım oyuncusu Alisha Lehmann, sosyal medyada partneri Montel McKenzie ile nişanlandığını duyurdu. Leicester City’nin forvet oyuncusu, eski “Love Island” yıldızının romantik bir sahil kaçamağı sırasında evlenme teklif etmesinin ardından bu haberi milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

  • Sahilde romantik bir evlilik teklifi

    Lehmann, sevgilisi McKenzie ile nişanlandığını duyurduktan sonra resmen artık bekâr değil. Kısa süre önce Leicester City’ye transfer olan İsviçreli forvet, Çarşamba günü Instagram hesabı üzerinden bu iç açıcı haberi paylaştı ve McKenzie’nin diz çöktüğü anı yakalayan bir dizi profesyonel fotoğraf yayınladı.

    Evlilik teklifi, çiftin yaz tatili sırasında pitoresk bir plajda gerçekleşti. Siyah mini elbise giyen Lehmann, fotoğrafta gözle görülür şekilde şaşkın görünüyordu; partneri ona büyük bir elmas yüzük takarken, Lehmann şaşkınlıkla ellerini yüzüne götürdü. Paylaşımın altında sadece “Sonsuza kadar ve her zaman” yazıyordu.

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    Ünlü arkadaşlar tebriklerini iletiyor

    Bu haber, spor ve eğlence dünyasında anında yankı uyandırdı; McKenzie’nin eski Love Island rol arkadaşlarından birçoğu, tebrik mesajlarının öncülüğünü yaptı. Nas Majeed, gönderiye şu yorumu yazdı: “En sevdiklerim, tebrikler,” Tyrique Hyde ise şöyle ekledi: “Tebrikler dostum.”

    Love Island ile ünlenen Biggs Chris de kutlamalara katılarak “Vay canına, tebrikler dostum” yorumunu yaptı. 

    Sosyal medyada çok sevilen çift daha sonra nişan fotoğraflarını paylaştı; ancak 27 yaşındaki Alisha’nın parmağında parıldayan dev elmasın seçiminde rol oynayıp oynamadığı henüz belli değil.

  • Onların fırtınalı aşk hikâyesini izlemek

    Olası bir nişanla ilgili söylentiler ilk olarak Mayıs ayında, çiftin birlikte lüks bir kuyumcuya giderken görülmesiyle ortaya çıkmıştı. O dönemde McKenzie, sosyal medyada bir kilit ve anahtar emojisiyle takipçilerini meraklandırmıştı; ancak çiftin temsilcileri başlangıçta resmi bir evlilik teklifi yapıldığını reddetmişti. Bu son açıklama, ikilinin ilişkilerinde bir sonraki adımı attıklarını doğruluyor.

    Çift, ilişkilerini ilk olarak Ocak ayında kamuoyuna açıklamıştı ve ilişkileri hızla ilerledi. İkisi hemen birbirleriyle iyi anlaştı; bir kaynak The Sun gazetesine şunları söyledi: “Alisha bir süredir Montel’i gizli hafta sonu kaçamakları için Como’daki dairesine uçuruyor. Montel’in bu şansa inanamadığını düşünüyorum. Herkes onlar adına gerçekten çok mutlu, ancak başlangıçta herkes bunun sadece geçici bir ilişki olacağını düşünmüştü.”

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    Mesleki yaşamları ve geçmişteki manşetler

    Lehmann’ın özel hayatı, özellikle Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile yaşadığı dört yıllık ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran ilişkisi sonrasında sık sık kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Hem Lehmann hem de Luiz, 2024 yılında ayrı ayrı İtalyan devi Juventus’a transfer olmadan önce Aston Villa’da forma giymişti. Lehmann, Juventus’ta Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere başarılı bir dönem geçirdikten sonra Leicester City ile WSL’ye geri döndü.

    McKenzie ise hem 2023 hem de 2025 All Stars sezonunda yayınlanan "Love Island" adlı reality flört programına katılmasıyla tanınıyor. Sahada ise Baller League'de oynuyor; bu ligde Lehmann, MVP United takımının menajerliğini üstleniyor. Çiftin futbol ve dijital medyaya olan ortak ilgisi, yaklaşan düğün hazırlıklarını sürdürürken büyük bir takipçi kitlesi oluşturmalarına yardımcı oldu.