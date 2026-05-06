Aleyhine iki faktör vardı! FC Bayern Münih'in eski transfer hedefi Nico Williams'ı reddetmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Bir yandan, oyuncunun mali talepleri olağanüstü düzeydeydi; buna göre Williams, yıllık 22 milyon avroluk sabit bir maaş talep ediyordu ve buna primler ve ikramiyeler de eklenecekti.

Bu konuda farklı görüşler olduğunu Max Eberl, geçen yaz Williams'ın Bilbao ile sözleşmesini sürpriz bir şekilde uzatmasının hemen ardından açıklamıştı: "Maaş taleplerini duyduğumuzda, oyuncu ile görüşmek için bile Bayern Münih çok çabuk geri adım attı ve 'Tamam, o zaman yapmayalım' dedi," diye konuştu FCB spor direktörü.

Ancak ciddi mali farklılıkların yanı sıra, 23 yaşındaki oyuncunun reddedilmesinde başka bir faktör de önemli rol oynadı. Sport-Bild'in bilgilerine göre Williams, Eberl'in bir veri şirketinin yardımıyla hazırladığı gereksinim profilini karşılayamadı.