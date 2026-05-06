Sport Bild'in haberine göre, Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kanat oyuncusunun nihayetinde Almanya'nın en başarılı kulübüyle sözleşme imzalamamasının iki belirleyici nedeni olduğu belirtiliyor.
Çeviri:
Aleyhine iki faktör vardı! FC Bayern Münih'in eski transfer hedefi Nico Williams'ı reddetmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Bir yandan, oyuncunun mali talepleri olağanüstü düzeydeydi; buna göre Williams, yıllık 22 milyon avroluk sabit bir maaş talep ediyordu ve buna primler ve ikramiyeler de eklenecekti.
Bu konuda farklı görüşler olduğunu Max Eberl, geçen yaz Williams'ın Bilbao ile sözleşmesini sürpriz bir şekilde uzatmasının hemen ardından açıklamıştı: "Maaş taleplerini duyduğumuzda, oyuncu ile görüşmek için bile Bayern Münih çok çabuk geri adım attı ve 'Tamam, o zaman yapmayalım' dedi," diye konuştu FCB spor direktörü.
Ancak ciddi mali farklılıkların yanı sıra, 23 yaşındaki oyuncunun reddedilmesinde başka bir faktör de önemli rol oynadı. Sport-Bild'in bilgilerine göre Williams, Eberl'in bir veri şirketinin yardımıyla hazırladığı gereksinim profilini karşılayamadı.
- Getty Images
Bayern, Nico Williams yerine Luis Diaz'ı transfer etti
Özellikle defansif performans konusunda, bu kanat oyuncusunun istatistikleri Bayern yöneticilerini endişelendirmiş; teknik direktör Vincent Kompany’nin tercih ettiği, yüksek pres uygulayan ve kendi kalesinden oldukça ileride pozisyon alan savunmacılardan oluşan sisteme uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheye düşmüşler. Sonuçta şu karara varıldı: Münihli teknik direktörün son derece hücum odaklı oyun anlayışı için Williams çok büyük bir risk faktörü olacaktı.
Sonunda tam da aranan profil, Williams yerine Liverpool'dan yaklaşık 70 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer edilen Luis Diaz'da bulundu. Nitekim Kolombiyalı oyuncu hemen etkisini gösterdi, Kompany'nin ilk on birinde vazgeçilmez bir as oyuncu haline geldi ve olağanüstü istatistiklerle parlıyor.
Williams ise hâlâ Athletic Bilbao ile sözleşmeli. Oradaki kontratı 2035'e kadar devam ediyor, ancak düşük istatistikleri (31 maçta 13 gol katkısı) nedeniyle önümüzdeki yaz transfer değeri önemli ölçüde düşecek gibi görünüyor.