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Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup FinalGetty Images Sport

Çeviri:

Alexis Vega ve Helinho'nun golleriyle Toluca, Monterrey'yi geçerek genişletilmiş Leagues Cup'ın ilk Liga MX şampiyonu oldu

Toluca - Monterrey
Toluca
Monterrey
Leagues Cup

Alexis Vega ve Helinho, devrenin iki yanında attıkları gollerle Toluca'nın Houston'daki tempolu Leagues Cup finalinde Monterrey'i 2-0 rahat geçmesini sağladı. Bu zafer, Antonio Mohamed'in dominant serisini sürdürürken, Toluca'nın 15 ayda altı kupa kazanması anlamına geliyor ve kulübü, organizasyonun 2023'te genişletilmiş formatı benimsemesinden bu yana kupayı kaldıran ilk Liga MX takımı yapıyor.

  • Helinho, TolucaGOAL

    Kazanma serisi sürüyor

    Toluca, Mohamed yönetiminde 2025'te 15 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. O zamandan bu yana da seri kazanan bir takıma dönüştü. Houston'da ise onlara harika bir başlangıç yaptıran isim Alexis Vega oldu.

    Forvet oyuncusu, Toluca'nın dördüncü dakikadaki etkileyici atağını golle sonuçlandırdı. Monterrey, devre arasına kadar sekiz şut çekip rakip ceza sahasında 14 kez topla buluşarak bir miktar ivme yakaladı. Topa sahip olmada da sonunda Toluca'yı geride bıraktı ancak Mohamed'in ekibi üstünlüğünü koruyup kontrataklarda bir gol daha aramaktan memnundu. Bu yaklaşım 70. dakikada karşılığını verdi ve Helinho fişi çekti.


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  • Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Tarih yazıldı

    MLS ile Liga MX, Leagues Cup'ı 2023'te genişlettiğinden bu yana, son aşamalara büyük ölçüde MLS kulüpleri damga vurdu ve üst üste üç şampiyonluk kazandı. Ancak bu başarı, o edisyonların tamamındaki tüm maçların Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da oynanması nedeniyle ev sahibi avantajına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

    Bu durum bu yaz değişti ve Liga MX'te en üst sırada yer alan üç kulübe Meksika'da maçlara ev sahipliği yapma izni verildi. Bunun dengeleri değiştirip değiştirmediği tartışmaya açık, ancak sonuçlardaki değişim netti: dört yarı finalistin tamamı Liga MX'tendi. Ve Teksas'ta son düdük çaldığında ayakta kalan son takım Toluca oldu.


  • imago-sport-1082332667.jpgZUMA Press Wire

    Vega En İyi Oyuncu seçildi

    Vega'nın başarısı finalle sınırlı kalmadı. Forvet oyuncusu, Toluca'nın şampiyonluğa uzanan serüveninde dört gol attı ve turnuvayı En İyi Oyuncu ödülüyle tamamladı.


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  • Club America v Monterrey - Leagues Cup SemifinalGetty Images Sport

    Sonra ne geliyor?

    Toluca, Liga MX sezonuna 12 Eylül'de sahasında Atlas'a karşı oynayacağı maçla yeniden başlayacak. İkinci sıradaki Monterrey de aynı gün Tigres'i ağırlayacak.

Liga MX
Toluca crest
Toluca
TOL
Atlas crest
Atlas
ATL
Liga MX
Monterrey crest
Monterrey
MON
Tigres crest
Tigres
TIG