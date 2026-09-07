Getty Images Sport
Çeviri:
Alexis Vega ve Helinho'nun golleriyle Toluca, Monterrey'yi geçerek genişletilmiş Leagues Cup'ın ilk Liga MX şampiyonu oldu
- GOAL
Kazanma serisi sürüyor
Toluca, Mohamed yönetiminde 2025'te 15 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. O zamandan bu yana da seri kazanan bir takıma dönüştü. Houston'da ise onlara harika bir başlangıç yaptıran isim Alexis Vega oldu.
Forvet oyuncusu, Toluca'nın dördüncü dakikadaki etkileyici atağını golle sonuçlandırdı. Monterrey, devre arasına kadar sekiz şut çekip rakip ceza sahasında 14 kez topla buluşarak bir miktar ivme yakaladı. Topa sahip olmada da sonunda Toluca'yı geride bıraktı ancak Mohamed'in ekibi üstünlüğünü koruyup kontrataklarda bir gol daha aramaktan memnundu. Bu yaklaşım 70. dakikada karşılığını verdi ve Helinho fişi çekti.
- Getty Images Sport
Tarih yazıldı
MLS ile Liga MX, Leagues Cup'ı 2023'te genişlettiğinden bu yana, son aşamalara büyük ölçüde MLS kulüpleri damga vurdu ve üst üste üç şampiyonluk kazandı. Ancak bu başarı, o edisyonların tamamındaki tüm maçların Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da oynanması nedeniyle ev sahibi avantajına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Bu durum bu yaz değişti ve Liga MX'te en üst sırada yer alan üç kulübe Meksika'da maçlara ev sahipliği yapma izni verildi. Bunun dengeleri değiştirip değiştirmediği tartışmaya açık, ancak sonuçlardaki değişim netti: dört yarı finalistin tamamı Liga MX'tendi. Ve Teksas'ta son düdük çaldığında ayakta kalan son takım Toluca oldu.
- ZUMA Press Wire
Vega En İyi Oyuncu seçildi
Vega'nın başarısı finalle sınırlı kalmadı. Forvet oyuncusu, Toluca'nın şampiyonluğa uzanan serüveninde dört gol attı ve turnuvayı En İyi Oyuncu ödülüyle tamamladı.
- Getty Images Sport
Sonra ne geliyor?
Toluca, Liga MX sezonuna 12 Eylül'de sahasında Atlas'a karşı oynayacağı maçla yeniden başlayacak. İkinci sıradaki Monterrey de aynı gün Tigres'i ağırlayacak.
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