Toluca, Mohamed yönetiminde 2025'te 15 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. O zamandan bu yana da seri kazanan bir takıma dönüştü. Houston'da ise onlara harika bir başlangıç yaptıran isim Alexis Vega oldu.

Forvet oyuncusu, Toluca'nın dördüncü dakikadaki etkileyici atağını golle sonuçlandırdı. Monterrey, devre arasına kadar sekiz şut çekip rakip ceza sahasında 14 kez topla buluşarak bir miktar ivme yakaladı. Topa sahip olmada da sonunda Toluca'yı geride bıraktı ancak Mohamed'in ekibi üstünlüğünü koruyup kontrataklarda bir gol daha aramaktan memnundu. Bu yaklaşım 70. dakikada karşılığını verdi ve Helinho fişi çekti.



