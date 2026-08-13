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Alexis Sanchez, eski Barcelona ve Arsenal yıldızının MLS'te "unutulmaz anlar" hedeflemesiyle 18 yıllık Avrupa kariyerini noktalayıp CF Montreal'e katıldı
Sanchez, MLS'e bağlandı
Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter, Marsilya ve Sevilla'nın eski forveti Sanchez, MLS ekibi Montreal ile resmen kontenjan oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ilk anlaşması gelecek mayıs ayına kadar sürüyor ve mevcut sezonun geri kalanını, 2027'nin ilk yarısı için planlanan kısa sezonla birlikte kapsıyor. Kanadalı kulüp ayrıca, İspanya'daki döneminin sona ermesinin ardından 2027-28 sezonu için bir yıllık uzatma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.
- ZUMA Press Wire
Şilili yıldız başarıyı hedefliyor
168 milli maçta attığı 51 golle Şili tarihinin en golcü oyuncusu olan futbolcu, Kuzey Amerika’daki yeni bölümünü büyük bir heyecanla karşıladı.
Oyuncu, kulübün resmi medya organlarına konuşarak kararlılığını yineledi: "CF Montreal'e katıldığım ve bu yeni meydan okumayı kabul ettiğim için çok mutluyum. Kulübün bana gösterdiği güven için minnettarım.
"Hedeflerimize ulaşabilmemiz ve taraftarlarımız için unutulmaz anlar yaratabilmemiz adına deneyimimi ortaya koymak için sabırsızlanıyorum. Bu kulüp ve bu şehir için sahip olduğum her şeyi vermek üzere buradayım."
Liderlik, zorlu bir dönemde geliyor
Başarılarla dolu kariyere sahip golcünün takıma katılması, geçici teknik direktör Philippe Eullaffroy yönetiminde 18 maçta sadece 16 puan toplayarak Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alan Montreal için kritik bir dönemde geldi.
Montreal Başkanı Luca Saputo, yüksek profilli bu gelişi memnuniyetle karşıladı: "Alexis Sanchez'in gelişi, sportif projemiz adına önemli bir adımı temsil ediyor. Alexis, dünya futbolunun en üst seviyesinde olağanüstü teknik kaliteye ve deneyime sahip.
"Kişiliği, liderliği ve rekabetçi zihniyeti kulübümüzün kimliği ve hedefleriyle tamamen örtüşüyor. Hem sahada hem de soyunma odasında hemen etki yaratacağına kesin olarak inanıyoruz."
- AgenciaLOF
Rakibe karşı ilk maç fırsatı
Montreal, tecrübeli golcünün varlığına güvenerek yurt içi mücadelelerdeki berbat yedi maçlık galibiyet hasretine son vermeyi umuyor. Resmi ilk maçına, yeni takımının bu hafta sonu Doğu Konferansı rakiplerinden D.C. United deplasmanına gitmesiyle birlikte çıkabilir. Yeni gelen forvetin önündeki acil görev, şu anda MLS'in en az gol atan hücum hatları arasında yer alan ileri ucu yeniden canlandırmak olacak.
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