168 milli maçta attığı 51 golle Şili tarihinin en golcü oyuncusu olan futbolcu, Kuzey Amerika’daki yeni bölümünü büyük bir heyecanla karşıladı.

Oyuncu, kulübün resmi medya organlarına konuşarak kararlılığını yineledi: "CF Montreal'e katıldığım ve bu yeni meydan okumayı kabul ettiğim için çok mutluyum. Kulübün bana gösterdiği güven için minnettarım.

"Hedeflerimize ulaşabilmemiz ve taraftarlarımız için unutulmaz anlar yaratabilmemiz adına deneyimimi ortaya koymak için sabırsızlanıyorum. Bu kulüp ve bu şehir için sahip olduğum her şeyi vermek üzere buradayım."