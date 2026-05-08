Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez, Real Madrid'in uzun süredir gündeminde olan isimler; ancak Blancos, uyarı işaretleriyle dolu bir sezonun ardından bu Arjantinli ikiliden uzak durmalı

Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez'in pek çok ortak yönü var. Her ikisi de azimli ve teknik açıdan yetenekli orta saha oyuncuları olup, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynadılar. Ayrıca şu anda Premier Lig'in büyük takımlarında forma giyiyorlar, ancak her ikisi de defalarca Real Madrid ile anıldı. Geçen yaza kadar bu tür spekülasyonlar son derece mantıklı geliyordu.

Son derece çok yönlü bir oyuncu olan Mac Allister, Liverpool’un ikinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuşken, Fernandez ise Chelsea’nin Conference League’i kazanmasında kilit rol oynamış ve ardından Kulüpler Dünya Kupası finalinde en büyük favori Paris Saint-Germain’i yenmişti.

Ancak bu arada çok şey değişti. Cumartesi günü Anfield'da iki takımın karşılaşması öncesinde, bu sezonun her iki Arjantinli oyuncunun da beklediği gibi gitmediğini söylemek yanlış olmaz. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Mac Allister veya Fernandez'i transfer etmek, Madrid'in orta saha sorunlarını gerçekten çözebilir mi?

  Manchester United v Liverpool - Premier League

    Dramatik düşüş

    Liverpool, şu anda Chelsea’den açıkça biraz daha iyi durumda; bunu, Premier Lig sıralamasında dördüncü sırada yer almaları, Blues’tan 10 puan önde olmaları ve dolayısıyla ilk beşte bitirerek gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmaya hazır olmaları da gösteriyor. Ancak, şampiyonluk kazanacak bir takım için 450 milyon sterlinin üzerinde harcama yapan ve ligi tekrar kazanması beklenen Reds için bu sezonun felaket bir sezon olduğu gerçeği yadsınamaz.

    Bunun yerine, tüm turnuvalarda affedilemez 18 mağlubiyet (ve sayı artıyor) yaşadıktan sonra sezonu kupa kazanamadan bitirecekler. Liverpool'un dramatik düşüşünün birkaç nedeni var; bunlar arasında duran toplarda yaşanan zorluklar, düşük blokları aşamama, kilit oyuncuların sakatlıkları ve Mohamed Salah'ın Arne Slot ile yaşadığı anlaşmazlık sayılabilir.

    Ayrıca, Diogo Jota'nın yıkıcı kaybının oyuncuları ne kadar derinden etkilediğini muhtemelen asla bilemeyeceğiz.


  Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round

    Mazeret yok

    Mac Allister, hakkını vermek gerekirse, Liverpool’un şok edici sezonunu Jota’nın ayrılışını bahane olarak göstermeyi reddetti.

    "Elbette Diogo'yu hatırlıyoruz ve zor bir dönemdi, ancak bu yılın bizim için bu kadar zor geçmesinin sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum," dedi eski Brighton oyuncusu. "Sezon başında bana ne beklediğimi sorsaydınız, yine de bu takımın mücadele etmek ve kupaları kazanmak için var olduğunu söylerdim, ancak ne yazık ki bu gerçekleşmedi.

    "Çalışmaya devam etmeliyiz, çünkü bu yıl kulübün hakkını veremedi."

    Mac Allister için ne yazık ki, bu durum onun İngiltere'nin en iyi orta saha oyuncularından biri olduğu gerçeğine de yakışmıyor.


  Liverpool v Fulham - Premier League

    Gizemli biçim

    Salah'ın form düşüşü, geçen sezonun şampiyonluğunda attığı goller ve yaptığı asistlerin hayati önemi nedeniyle manşetlere daha çok taşınsa da, Mac Allister'ın form düşüşü çok daha anlaşılmaz bir durum. Henüz 27 yaşında olan Arjantinli oyuncuyu "zamanın akışı" yakalamış olamaz; üstelik teknik direktörüyle de kamuoyuna yansıyan bir kavga yaşamadı. Mac Allister, hiçbir bilinen neden olmaksızın, basitçe iyi oynamayı bıraktı.

    Roy Keane'in Pazar günü Old Trafford'daki Sky Sports stüdyosunda da belirttiği gibi, Arjantinli oyuncu Liverpool'un Manchester United'a 3-2 yenildiği maçta "şok edici" bir performans sergiledi. Matheus Cunha'nın şutuna sırtını döndü ve topu kendi kalesine yönlendirerek maçın ilk golünü attı; kötü pası United'ın ikinci golüne yol açarken, Kobbie Mainoo da Mac Allister'ın hatalı uzaklaştırma vuruşundan galibiyet golünü attı.

    Üzücü olan ise, Mac Allister'ın berbat performansı, Merseyside'da geçirdiği ilk iki yılın ardından onu kulübün gelmiş geçmiş en iyi transferlerinden biri olarak gören Liverpool taraftarları için sürpriz olmamasıydı. O, tüm sezon boyunca formundan çok uzaktaydı.

  FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOL

    "Bacaklar gitmiş"

    Başlangıçta, Mac Allister'ın yaşadığı sorunlar, Liverpool'un 2024-25 sezonunu erken sonlandırmasına neden olan ufak sakatlıkların birikiminden kaynaklanan ve beklenenden daha yavaş geçen iyileşme sürecine bağlanmıştı. Lig şampiyonluğu çoktan garantilenmişken, Mac Allister'ın yaz boyunca dinlenebilmesi ve bir sonraki sezona tamamen formda ve zinde bir şekilde dönebilmesi için Liverpool'un son iki maçında kadroya alınmaması kararı alındı.

    Ancak, hazırlıkları sakatlık nedeniyle kesintiye uğradı ve Mac Allister o zamandan beri formunda değil gibi görünüyor. Defansif istatistikleri dibe vurdu ve orta sahada düzenli olarak geçiliyor, bu da taraftarlar arasında "bacaklarının gücünü kaybettiği" korkusunu uyandırdı.

    Elbette, Mac Allister'ın sadece yorgunluktan muzdarip olması da söz konusu olabilir. Geçen yılki kondisyon sorunlarına rağmen, bu sezon hiçbir Liverpool oyuncusu ondan daha fazla maçta forma giymedi, bu da onun aşırı kullanıldığını gösteriyor. Ancak Liverpool için sorun, Mac Allister'ın bu yaz da düzgün bir dinlenme fırsatı bulamayacak olması; zira onun yaklaşan Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk onbirinde yer alması bekleniyor.

    Bu nedenle, Madrid'in son 12 aydır hem form hem de kondisyon sorunları yaşayan bir oyuncuyu transfer etmeyi düşünmesi hiç mantıklı değil. Hatta Liverpool'un onu satmaya açık olduğu söyleniyor ki bu da Los Blancos için başlı başına bir tehlike işareti olmalı.

  Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final

    "Ne kadar çok yetenek var"

    Madrid'in, Mac Allister'ın vatandaşı Fernandez'i transfer etmek için uzun süredir gösterdiği ilgiyi sürdürdüğü yönündeki iddialara karşı da kolayca bir argüman öne sürülebilir.

    Milli takım arkadaşının aksine, Chelsea'nin 8 numaralı oyuncusu bu sezon form sorunu yaşamadı. Aksine, Fernandez kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor ve tüm turnuvalarda 50 maçta 13 gol attı. 25 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin Wembley'de Leeds United'ı 1-0 yenerek moral kazandığı ve FA Cup finaline yükseldiği maçta da tek golü attı.

    "O çok yetenekli," dedigeçici teknik direktör Calum McFarlane maç sonrası basın toplantısında coşkuyla. "O çok mücadeleci. Bu grup için çok önemli. Enzo'nun en iyi yanı ise her şeyi biraz yapabilmesi. Ama işler zorlaştığında, içindeki mücadele ruhunu görüyorsunuz, takımı sürüklediğini görüyorsunuz, top kapışmalarını görüyorsunuz, her top için mücadele ettiğini görüyorsunuz."

    Ancak sadece beş gün önce, Fernandez bir lider gibi görünmüyordu.

  Enzo Fernandez Chelsea 2025-26

    Zahmete değmez

    Liam Rosenior, utanç verici derecede kısa süren teknik direktörlük görevi sırasında pek çok hata yapmış olabilir, ancak en büyük hatalarından biri Fernandez’e güvenmesiydi; deneyimsiz İngiliz teknik adamın 21 Nisan’da Brighton’a karşı oynadığı son maçtaki performansı tam anlamıyla bir rezaletti.

    Fernandez, Amex'teki maçta kaptanlık pazubandını taktı, ancak utanç verici derecede sönük bir performans sergiledi ve tek bir top kapma bile başaramadı. Temel olarak, artık kulüpte kalmak istemeyen bir oyuncu gibi oynadı - çünkü açıkça istemiyordu. Fernandez, Madrid ile o kadar açık bir şekilde flört etti ki, Chelsea'nin kötü şöhretli zayıf sahipleri bile onu iki maç için kadro dışı bırakmak zorunda kaldı.

    Elbette, sezon ortasında Enzo Maresca'yı kovarak Blues'un büyük bir hata yaptığını düşünen Stamford Bridge'deki tek kilit isim o değil; Rosenior'un atanması da kesinlikle saçma bir karardı. Ancak, Fernandez'in performans gösteremeyen takım arkadaşlarını eleştirmeye bayılırken bir yandan da Madrid'e transfer olmak için kamuoyu önünde baskı yapmasının, Chelsea soyunma odasında ikiyüzlülük suçlamalarına yol açtığını belirtmek gerekir.

    Ayrıca, Rui Costa'nın, Ocak 2023'te 105 milyon sterlinlik (120 milyon dolar) kış transferi için Chelsea ile yapılan görüşmeler sırasında Fernandez'in davranışlarından o kadar tiksindiği ve Benfica başkanının, onu bir daha asla A takım soyunma odasına yaklaştırmak istemediği için orta saha oyuncusunu satmaktan başka seçeneği olmadığını hissettiği de unutulmamalıdır.

    Bu bağlamda, Fernandez'in şu anda liderlerden yoksun olan Madrid kadrosu için gerçekten doğru karakter olup olmadığını sormak çok adil görünüyor.

    Gelecekte bir noktada Mac Allister için hamle yapmanın bir faydası olabilir, ancak bu, fiyat uygunsa ve Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi oyuncuların tutarlı bir şekilde ikna edici olamadığı göz önüne alındığında, onu İngiltere'nin en iyi orta saha oyuncularından biri yapan dinamizmi yeniden keşfederse mümkün olabilir.

    Ancak Fernandez'i transfer etmek söz konusu bile olmamalı. İspanya'da parlayacak yeteneği olduğu kesin, ancak Chelsea, mevcut sözleşmesinin bitmesine altı yıl kalan bir Dünya Kupası şampiyonu için şüphesiz dokuz haneli bir ücret talep edecektir ve bu zahmete değmez.

    Madrid'in zaten bağlılığı şüpheli yeterince oyuncusu var. İhtiyacları olan son şey, bir tane daha.

