Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez, Real Madrid’in uzun süredir gündeminde olan isimler; ancak Blancos, uyarı işaretleriyle dolu bir sezonun ardından bu Arjantinli ikiliden uzak durmalı

Liam Rosenior, utanç verici derecede kısa süren teknik direktörlük görevi sırasında pek çok hata yapmış olabilir, ancak en büyük hatalarından biri Fernandez’e güvenmesiydi; deneyimsiz İngiliz teknik adamın 21 Nisan’da Brighton’a karşı oynadığı son maçtaki performansı tam anlamıyla bir rezaletti.
Fernandez, Amex'teki maçta kaptanlık pazubandını taktı, ancak utanç verici derecede sönük bir performans sergiledi ve tek bir top kapma bile başaramadı. Temel olarak, artık kulüpte kalmak istemeyen bir oyuncu gibi oynadı - çünkü açıkça istemiyordu. Fernandez, Madrid ile o kadar açık bir şekilde flört etti ki, Chelsea'nin kötü şöhretli zayıf sahipleri bile onu iki maç için kadro dışı bırakmak zorunda kaldı.
Elbette, sezon ortasında Enzo Maresca'yı kovarak Blues'un büyük bir hata yaptığını düşünen Stamford Bridge'deki tek kilit isim o değil; Rosenior'un atanması da kesinlikle saçma bir karardı. Ancak, Fernandez'in performans gösteremeyen takım arkadaşlarını eleştirmeye bayılırken bir yandan da Madrid'e transfer olmak için kamuoyu önünde baskı yapmasının, Chelsea soyunma odasında ikiyüzlülük suçlamalarına yol açtığını belirtmek gerekir.
Ayrıca, Rui Costa'nın, Ocak 2023'te 105 milyon sterlinlik (120 milyon dolar) kış transferi için Chelsea ile yapılan görüşmeler sırasında Fernandez'in davranışlarından o kadar tiksindiği ve Benfica başkanının, onu bir daha asla A takım soyunma odasına yaklaştırmak istemediği için orta saha oyuncusunu satmaktan başka seçeneği olmadığını hissettiği de unutulmamalıdır.
Bu bağlamda, Fernandez'in şu anda liderlerden yoksun olan Madrid kadrosu için gerçekten doğru karakter olup olmadığını sormak çok adil görünüyor.
Gelecekte bir noktada Mac Allister için hamle yapmanın bir faydası olabilir, ancak bu, fiyat uygunsa ve Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi oyuncuların tutarlı bir şekilde ikna edici olamadığı göz önüne alındığında, onu İngiltere'nin en iyi orta saha oyuncularından biri yapan dinamizmi yeniden keşfederse mümkün olabilir.
Ancak Fernandez'i transfer etmek söz konusu bile olmamalı. İspanya'da parlayacak yeteneği olduğu kesin, ancak Chelsea, mevcut sözleşmesinin bitmesine altı yıl kalan bir Dünya Kupası şampiyonu için şüphesiz dokuz haneli bir ücret talep edecektir ve bu zahmete değmez.
Madrid'in zaten bağlılığı şüpheli yeterince oyuncusu var. İhtiyacları olan son şey, bir tane daha.