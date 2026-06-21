Alexis Mac Allister, Lionel Messi'den 'öğrenmenin neden çok zor olduğunu' açıklıyor ve Arjantinli 'tüm zamanların en iyisi' gibi bir oyuncunun 'bir daha olmayacağını' iddia ediyor

Messi, kariyerinin son dönemine yaklaşırken mantığı alt üst etmeye devam ediyor ve Arjantinli takım arkadaşları, ona hâlâ hayran olduklarını ilk kabul edenler oluyor. 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Cezayir’i 3-0’lık net bir skorla mağlup ettikten sonra Mac Allister, diğer herkesten farklı bir frekansta oynayan bir oyuncuyla aynı sahayı paylaşmanın nasıl bir his olduğunu anlattı.

Mac Allister gazetecilere, “Leo ile birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum, onun gibi bir başkası olmayacak,” dedi. "Onun yanında oynamak çok farklı bir deneyim; yaptığı şeyler normal değil. Benim açımdan bakıldığında, bundan sadece faydalanıyorum; o, kazanmamız için çok önemli ve bir yandan da ona hayranlık duyuyorum. Yaptıklarından ders çıkarmak çok zor, çünkü kafanda canlanıyor ama asla o şekilde yapamıyorsun. Ondan öğrendiğim şey, sahip olduğu değerler ve kim olduğu halde sergilediği alçakgönüllülük."