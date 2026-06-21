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Argentina v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Alexis Mac Allister, Lionel Messi'den 'öğrenmenin neden çok zor olduğunu' açıklıyor ve Arjantinli 'tüm zamanların en iyisi' gibi bir oyuncunun 'bir daha olmayacağını' iddia ediyor

L. Messi
A. Mac Allister
Arjantin
Dünya Kupası
Avusturya
Cezayir

Alexis Mac Allister, Lionel Messi ile birlikte oynamanın getirdiği benzersiz zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, efsanevi forvetin yeteneğinin o kadar doğal olduğunu ve başkalarının bunu taklit etmesinin neredeyse imkânsız olduğunu kabul etti. Messi’nin hat-trick yaptığı Arjantin’in Cezayir’e karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçındaki ezici galibiyetin hemen ardından, Liverpool’un orta saha oyuncusu kaptanının belirlediği standartlara ışık tuttu.

  • Eşsiz GOAT’ın büyüsü

    Messi, kariyerinin son dönemine yaklaşırken mantığı alt üst etmeye devam ediyor ve Arjantinli takım arkadaşları, ona hâlâ hayran olduklarını ilk kabul edenler oluyor. 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Cezayir’i 3-0’lık net bir skorla mağlup ettikten sonra Mac Allister, diğer herkesten farklı bir frekansta oynayan bir oyuncuyla aynı sahayı paylaşmanın nasıl bir his olduğunu anlattı.

    Mac Allister gazetecilere, “Leo ile birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum, onun gibi bir başkası olmayacak,” dedi. "Onun yanında oynamak çok farklı bir deneyim; yaptığı şeyler normal değil. Benim açımdan bakıldığında, bundan sadece faydalanıyorum; o, kazanmamız için çok önemli ve bir yandan da ona hayranlık duyuyorum. Yaptıklarından ders çıkarmak çok zor, çünkü kafanda canlanıyor ama asla o şekilde yapamıyorsun. Ondan öğrendiğim şey, sahip olduğu değerler ve kim olduğu halde sergilediği alçakgönüllülük."

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    Cezayir’deki yıkımın analizi

    Arjantin, Messi’nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını paylaşmasını sağlayan bir hat-trick ile turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.

    Mac Allister, ilk gollerin hazırlık aşamasında kilit bir rol oynadı ve Inter Miami yıldızının parlamasını sağlayan taktiksel zekasını sergiledi.

    İlk goldeki rolünü açıklayan Mac Allister, "İlk golde biraz hatlar arasında kaldım, Leo'nun arkamda olduğunu gördüm. Topu geçirmemle ilgili eleştiriler oldu ama futbol oynamış olan herkes, Rodrigo’nun (De Paul) pasının ne kadar güçlü olduğunu bilir ve ben de o pasın bana yönelik olmadığını çok iyi biliyorum. Üçüncü gol ise güzel bir oyundu; sağ kanattan başladı, sol kanatta Leo’ya geri pasla sona erdi ve ardından topu direğin yanına yerleştirme sihri… Bu da Leo’nun yaptığı inanılmaz şeylerden bir diğeri.”

  • Dünya Kupası'nda rekor kırılan bir gece

    Arjantinli efsane için istatistiksel açıdan tam bir hakimiyet gecesiydi. Rekor kıran altıncı Dünya Kupası katılımını kutlamasının yanı sıra, Arjantin’in 3-0’lık galibiyeti, Messi’yi Miroslav Klose ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki en fazla galibiyet sayısına (17) sahip oyuncular arasına taşıdı.

    Messi, 80. dakikada coşkulu bir ayakta alkış eşliğinde sahadan ayrıldı. Şimdi dikkatini, 22 Haziran’da Avusturya ile karşılaşacakları ve ardından Ürdün’le oynayacakları grup aşaması maçlarına çevirdi. Arjantin, 1962’de Brezilya’dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk takım olmayı hedefliyor.


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    Gözler Avusturya’daki mücadeleye çevrildi

    Üç puanı garantileyen Arjantin’in dikkati artık Dallas’ta Avusturya ile oynayacağı ikinci grup maçı üzerine yöneliyor. Avrupa ekibi, Cezayir’e kıyasla fiziksel açıdan çok daha farklı bir zorluk teşkil ediyor ve Mac Allister, dünya şampiyonlarının eleme turlarına erken yükselmeyi garantilemek istiyorlarsa rehavete kapılmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

    "Biz her zaman daha fazlasını isteyen bir takımız, bunu görebilirsiniz," diyen Mac Allister, sözlerine şöyle devam etti: "Futbol pek çok şeye bağlıdır ama bizim tek hedefimiz kazanmak. En iyisini istiyoruz. Dünya Kupası başladığında insanların ne kadar heyecanlandığını görüyoruz."