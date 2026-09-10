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Alexis Mac Allister, Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde attığı müthiş golle Liverpool yönetimine sözleşme mesajı gönderdi
Mac Allister, Liverpool'un geri dönüş galibiyetini perçinledi
Mac Allister, son dönemde yaşadığı sözleşme hayal kırıklığına en net cevabı Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu 2-1 mağlup etmesini sağlayarak verdi. Orta saha oyuncusu, çarşamba günü Anfield'da dramatik geri dönüşü tamamlamak için ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı.
Arjantinli milli oyuncu, sadece bir gün önce yeni sözleşme teklifi gelmemesinden dolayı hayal kırıklığını dile getirmişti. Ancak bu sıkıntıları hızla bir kenara bıraktı ve ikinci yarının başlamasından beş dakika sonra Jan Oblak'ı avlayarak galibiyet golünü attı.
- AFP
Orta saha oyuncusu elinden gelenin tamamını vereceğine söz verdi
Olağanüstü galibiyet golü, maç öncesindeki basın görevlerinde Mac Allister'ın benimsediği kasvetli tonla keskin bir tezat oluşturdu. Ancak oyun kurucu, içinden geçeni söylemenin İspanyol devlerine karşı tamamen özgür şekilde oynamasını sağladığında ısrar etti.
"Samimi olmaya çalışıyorum. Bu, biraz daha rahatlamama yardımcı oldu," dedi Mac Allister, ESPN Argentina'ya. "Buradaki son günüme kadar, ister iki yıl olsun, ister daha uzun, isterse daha erken ayrılayım, hep aynı kişi olacağım. Son güne kadar elimden gelenin en iyisini vereceğim. Bu kulüpte olmaktan gerçekten keyif alıyorum ve anı yaşamaktan çok mutluyum"
Anfield'in tanıdık bir baş belasından kurtulmak
Liverpool, maçın başlarında tanıdık bir rakibi karşısında geriye düştükten sonra derinlere inmek zorunda kaldı. Marcos Llorente, 17. dakikada fileleri havalandırarak skoru açtı ve Merseyside'a yaptığı son üç ziyaretteki dikkat çekici gol sayısını beşe çıkardı. Dominik Szoboszlai ise 40. dakikada eşitliği sağladı ve Mac Allister'ın kahramanlığının önünü açtı.
"Normalde o pozisyonlarda olduğumda şut çekmeyi severim" diyen Mac Allister, "Bu çok sık olmuyor ama mutluyum çünkü gol atmayı seviyorum. Bugün güzel bir goldü ve takım için de önemliydi, benim de istediğim bu.
"Bence harika bir takımız. Kalitemiz var, isteğimiz var ve başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz. Ama bunu göstermemiz gerekiyor. Herkesin aynı sayfada olması lazım ve büyük işler başarabiliriz."
Bu galibiyet, Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için de önemli bir kilometre taşı oldu. Iraola, daha önce Arjantinli teknik adama karşı üç yenilgi ve bir beraberlik aldıktan sonra Diego Simeone'ye karşı teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti.
- Getty Images Sport
Gelecekteki başarı için ivme kazanıyor
Kritik bir Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Liverpool, bu sonucu sezonun geri kalanı için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak isteyecek. Mac Allister da takımına yeniden katkı yapmayı hedeflerken, Liverpool bu hafta sonu Premier League'de Anfield'da Fulham'ı ağırlayacak.
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