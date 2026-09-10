Liverpool, maçın başlarında tanıdık bir rakibi karşısında geriye düştükten sonra derinlere inmek zorunda kaldı. Marcos Llorente, 17. dakikada fileleri havalandırarak skoru açtı ve Merseyside'a yaptığı son üç ziyaretteki dikkat çekici gol sayısını beşe çıkardı. Dominik Szoboszlai ise 40. dakikada eşitliği sağladı ve Mac Allister'ın kahramanlığının önünü açtı.

"Normalde o pozisyonlarda olduğumda şut çekmeyi severim" diyen Mac Allister, "Bu çok sık olmuyor ama mutluyum çünkü gol atmayı seviyorum. Bugün güzel bir goldü ve takım için de önemliydi, benim de istediğim bu.

"Bence harika bir takımız. Kalitemiz var, isteğimiz var ve başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz. Ama bunu göstermemiz gerekiyor. Herkesin aynı sayfada olması lazım ve büyük işler başarabiliriz."

Bu galibiyet, Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için de önemli bir kilometre taşı oldu. Iraola, daha önce Arjantinli teknik adama karşı üç yenilgi ve bir beraberlik aldıktan sonra Diego Simeone'ye karşı teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti.