Alexis Mac Allister, Arjantinli oyuncu Anfield'ın geleceği hakkında konuşurken Liverpool ile sözleşme görüşmesi yapılmadığını söyledi

Mac Allister'ın durumuna ilişkin güncelleme, Liverpool'un orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in kulüple gelecek planlarını belirlediğini onaylamasından kısa bir süre sonra geldi. Gravenberch, bu hafta başında uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı. Bu sözleşme, Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olduktan sonra gösterdiği istikrarlı performans ve gelişiminden dolayı Hollandalı milli oyuncuya bir ödül niteliğinde.

Mac Allister, Gravenberch'in kulübün önceki başarılarında oynadığı önemli rolü takdir ederek takım arkadaşına destek verdi. Orta saha oyuncusu, "Ryan'ı tebrik etmek istiyorum, çünkü bu onun için gerçekten iyi bir şey ve o bunu hak ediyor" dedi. "Premier League'i kazandığımız sezonda bizim için gerçekten önemli bir oyuncu oldu, ki bu hiç de kolay bir şey değil, bu yüzden onu tebrik ediyorum."