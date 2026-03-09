Getty Images Sport
Çeviri:
Alexis Mac Allister, Arjantinli oyuncu Anfield'ın geleceği hakkında konuşurken Liverpool ile sözleşme görüşmesi yapılmadığını söyledi
Mac Allister, Anfield'daki geleceği konusunda rahatladı
Arjantinli milli oyuncu şu anda 2028 yazına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı. Takımın diğer önemli oyuncularının sözleşmeleri yeniden gözden geçirilirken, Mac Allister kendi sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmaması konusunda endişelenmediğini ve sahadaki performansına odaklandığını vurguladı. "Sözleşme görüşmeleri yapmıyoruz ama acelem yok" diye açıkladı. "Bu sadece bir gerçek."
- Getty Images Sport
Gravenberch'in yeni sözleşmesi için övgü
Mac Allister'ın durumuna ilişkin güncelleme, Liverpool'un orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in kulüple gelecek planlarını belirlediğini onaylamasından kısa bir süre sonra geldi. Gravenberch, bu hafta başında uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı. Bu sözleşme, Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olduktan sonra gösterdiği istikrarlı performans ve gelişiminden dolayı Hollandalı milli oyuncuya bir ödül niteliğinde.
Mac Allister, Gravenberch'in kulübün önceki başarılarında oynadığı önemli rolü takdir ederek takım arkadaşına destek verdi. Orta saha oyuncusu, "Ryan'ı tebrik etmek istiyorum, çünkü bu onun için gerçekten iyi bir şey ve o bunu hak ediyor" dedi. "Premier League'i kazandığımız sezonda bizim için gerçekten önemli bir oyuncu oldu, ki bu hiç de kolay bir şey değil, bu yüzden onu tebrik ediyorum."
Şampiyonlar Ligi zaferine odaklanın
Şu anda Liverpool'un Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde İstanbul'da bulunan Mac Allister, dikkatini Avrupa kupalarına çeviriyor. Kırmızılar, yeniden tasarlanan turnuvanın grup aşamasında Premier Lig ekibine sorunlar çıkaran Türk devi karşısında olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.
Arjantin ile dünyayı fetheden orta saha oyuncusu, parlak özgeçmişine kulüp futbolunun en prestijli kupasını eklemek için sabırsızlanıyor. Şampiyonlar Ligi zaferi ihtimaline ilişkin olarak "Şu anda bu benim hayalim" diyen Mac Allister, "Bu yıl Dünya Kupası yılı, neden iki kez kazanmayalım? Ama Şampiyonlar Ligi bu sezonun önemli hedefi" diye konuştu.
- AFP
Liverpool'da geçiş dönemi
Mac Allister'ın sözleşme durumu, Premier Lig şampiyonluğunu savunma konusunda yetersiz kalan Anfield'da yaşanan geniş çaplı bir değişim dönemini yansıtıyor. Kulübün kadrosunu güçlendirmek için önümüzdeki transfer döneminde aktif olacağı tahmin edilirken, yönetim kadrosu mevcut yıldızları tutmakla takımı canlandırmak için yeni yüzlere ihtiyaç duymayı dengeliyor.
Gravenberch'in yeni sözleşmesinin süresi resmi olarak açıklanmamış olsa da, bu durum Liverpool'un uzun vadede çekirdek yeteneklerini güvence altına alma niyetini gösteriyor. Şu an için Mac Allister, kulübün yoğun maç programı ve yeniden yapılanma çabaları nedeniyle kendi geleceği ile ilgili resmi görüşmeler henüz gündeme gelmemiş olsa da, bu planların merkezi bir parçası olmaya devam ediyor.
Reklam