Alexia Putellas yeniden en iyi formuna kavuştu – ve Barcelona'yı Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıması, ona üçüncü Ballon d'Or ödülünü garantileyecektir

Tüm turnuvalarda 45 maçta 41 galibiyet ve sadece bir mağlubiyetle Barça, bir lig şampiyonluğu, İspanya Süper Kupası ve geçtiğimiz hafta sonu da Kraliçeler Kupası’nı kaldırdı; bu da saha dışındaki durumun soyunma odasındaki inancı sarsmadığını kanıtladı. Bu gerçek, Putellas'ın yerel yayıncı 3Cat ile yaptığı röportajdaki tepkisiyle de vurgulandı. Muhabir, iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya sezon öncesi söylemlerinden bazılarını hatırlattı.

"Kendimizden asla şüphe etmedik," diye yanıtladı Putellas, gözlerini devirme dürtüsüne karşı koyarken alaycı bir gülümsemeyle. "Dışarıdan gelen tüm gürültü sadece gürültüdür."

Barça'nın bu duruma rağmen başarılı olmasının birçok nedeni var; bu nedenler, kadın futbolunda elitler arasında yer alan diğer bazı takımların hayatta kalmasını imkansız kılacak türden. Gelişen gençlik yapısı kesinlikle en önemli nedenlerden biri; Clara Serrajordi ve Aicha Camara gibi genç oyuncular ilk profesyonel sezonlarında muhteşem bir performans sergiledi. Bununla bağlantılı olarak, kulübün genç yetenekleri keşfetmedeki başarısı da öne çıkıyor; Esmee Brugts, Vicky Lopez ve Sydney Scherteinleib gibi transferler bu sezon daha fazla sorumluluk üstlendi.

Ancak bu listenin en başında, tüm sezon boyunca olağanüstü bir performans sergileyen Putellas yer alıyor. 2025-26 sezonunun üzerine yüklediği büyük baskı ve beklentileri o kadar etkileyici bir şekilde üstleniyor ki, bu performans ona üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazandırabilir.