Alexia Putellas
Ameé Ruszkai

Alexia Putellas yeniden en iyi formuna kavuştu – ve Barcelona'yı Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıması, ona üçüncü Ballon d'Or ödülünü garantileyecektir

Geçen ay Barcelona yedinci üst üste Liga F şampiyonluğunu kazandığında, Alexia Putellas’ın aklına sezon öncesinde takımı hakkında dile getirilen pek çok şüphe geldi. Mali kısıtlamalar transfer piyasasında ciddi engeller yarattı ve kulübün dört cephede mücadele ederken umulabilecek türden bir kadro kurmasını engelledi. Bu durum, birçok kişinin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon nasıl bir performans sergileyeceklerini merak etmesine neden oldu. Katalanların Cumartesi günü tekrar finale kalması ve dörtlü kupaya sadece bir galibiyet uzaklıkta olması, bu şüpheleri tamamen çürütüyor.

Tüm turnuvalarda 45 maçta 41 galibiyet ve sadece bir mağlubiyetle Barça, bir lig şampiyonluğu, İspanya Süper Kupası ve geçtiğimiz hafta sonu da Kraliçeler Kupası’nı kaldırdı; bu da saha dışındaki durumun soyunma odasındaki inancı sarsmadığını kanıtladı. Bu gerçek, Putellas'ın yerel yayıncı 3Cat ile yaptığı röportajdaki tepkisiyle de vurgulandı. Muhabir, iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya sezon öncesi söylemlerinden bazılarını hatırlattı.

"Kendimizden asla şüphe etmedik," diye yanıtladı Putellas, gözlerini devirme dürtüsüne karşı koyarken alaycı bir gülümsemeyle. "Dışarıdan gelen tüm gürültü sadece gürültüdür."

Barça'nın bu duruma rağmen başarılı olmasının birçok nedeni var; bu nedenler, kadın futbolunda elitler arasında yer alan diğer bazı takımların hayatta kalmasını imkansız kılacak türden. Gelişen gençlik yapısı kesinlikle en önemli nedenlerden biri; Clara Serrajordi ve Aicha Camara gibi genç oyuncular ilk profesyonel sezonlarında muhteşem bir performans sergiledi. Bununla bağlantılı olarak, kulübün genç yetenekleri keşfetmedeki başarısı da öne çıkıyor; Esmee Brugts, Vicky Lopez ve Sydney Scherteinleib gibi transferler bu sezon daha fazla sorumluluk üstlendi.

Ancak bu listenin en başında, tüm sezon boyunca olağanüstü bir performans sergileyen Putellas yer alıyor. 2025-26 sezonunun üzerine yüklediği büyük baskı ve beklentileri o kadar etkileyici bir şekilde üstleniyor ki, bu performans ona üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazandırabilir.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Sağlıklı ve zinde

    Putellas geçen yıl muhteşem bir performans sergiledi. 27 gol ve 21 asistle Barça’nın lig, kupa ve Süper Kupa’yı kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkıda bulunurken, İspanya’nın 2025 Avrupa Şampiyonası finaline yükselmesinde de kilit bir rol oynadı. İlk dört arasında sadece 118 oy farkının olduğu ve bu farkın önceki iki yılda ilk ikiyi ayıran farktan daha az olduğu Ballon d'Or yarışında, Putellas'ın kazanmasını kimse kıskanmazdı.

    Önceki sezonlar göz önüne alındığında, bu sezon özellikle özeldi. 32 yaşındaki oyuncu, Euro 2022'nin arifesinde ön çapraz bağ yaralanması geçirdi ve bu durum onu o turnuvadan ve sonraki sezonun büyük bir kısmından uzak tuttu; İspanya'nın zafer kazandığı 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda da rolünü sınırlı tuttu. 2023-24 sezonuna da bazı ufak sakatlıklar taşınan Putellas için geçen yıl, 2021 ve 2022'de üst üste Ballon d'Or'u kazandığından bu yana tam anlamıyla oynadığı ilk sezondu ve bu sezon boyunca belki de kariyerinin en iyi futbolunu oynadığı görüldü.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Ek sorumluluk

    Putellas, bu performans seviyesini 2025-26 sezonuna da taşıdı; bu sezonda hem ona hem de birçok takım arkadaşına daha da fazla önem verildi. Bunun nedeni, geçen yaz Barça’yı saran mali kısıtlamalar nedeniyle kadronun oluşumunda yaşanan zorluklardı.

    Erkek takımı yine yeni oyuncuların transferi konusunda ter dökerken, kadın takımı sadece bir ilk takım transferi yaptı ve İspanya milli takımı oyuncusu Laia Alexiandri'yi Manchester City'den bedelsiz transfer etti.

    Bu transfer, Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Fridolina Rolfo, Bruna Vilamala ve Jana Fernandez gibi kıdemli yıldızların yanı sıra Onyeka Gamero, Martina Fernandez, Alba Cano ve Lucia Corrales gibi altyapı ürünlerinin kalıcı olarak ayrılmasıyla tezat oluşturdu. Kulüp, bu oyuncuların hepsi için İngiltere ve ABD'deki üst düzey kulüplerden transfer ücreti aldı.

    Bu transferler, Barça'nın dört cephede mücadele edecek sadece 21 kişilik bir A takım kadrosu ile kalmasına neden oldu. Bu 21 kişilik kadroda, ilk kez tam zamanlı olarak A takımda forma giyecek olan Serrajordi ve Camacha da yer alıyordu. Katalanlar için bu sezonun özel bir sezon olması için Putellas gibi oyunculara büyük bir yük binecekti.

  • FC Barcelona v Oud-Heverlee Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Engellerle dolu

    O zaman sakatlıklardan kurtulmak iyi olurdu, ama Barça bu şansı da yakalayamadı.

    Üçüncü Ballon d'Or ödülünü yeni kazanan Aitana Bonmati, bacak kırığı nedeniyle beş ay sahalardan uzak kaldı; tartışmasız dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu olan Patri Guijarro, ayağındaki stres kırığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kaldı; Barça'nın yaz transferi Aleixandri, sezonunu bitiren ön çapraz bağ yırtığı geçirdi; Katalanların 1 numaralı kalecisi Cata Coll, diz problemi nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kaldı; ve dünya çapındaki stoperleri Mapi Leon, diz ameliyatı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kaldı.

    Buna ek olarak, daha kısa süreli sakatlıklar da yaşandı; örneğin, Ona Batlle ve Ewa Pajor, sezonun başlarında birer ay sahalardan uzak kaldı. Elbette her takım sakatlıklarla başa çıkmak zorundadır, ancak Barça'nınki gibi kadro küçük olduğunda sakatlıklar daha hızlı gelir ve daha sert vurur.

  • Hızlanmak

    İşte o an diğer oyuncuların devreye girmesi gerekir ve Putellas bunu muhteşem bir şekilde başardı. Orta sahada Guijarro ve Bonmati ile birlikte oynamaya alışkın olan, özellikle de rotasyonun pek olası olmadığı büyük maçlarda, 32 yaşındaki oyuncu kendisini kaptan yapan tüm niteliklerini sergiledi.

    Bu, mükemmel olan istatistiklerinde açıkça görülüyor. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, bu sezon Barça formasıyla tüm turnuvalarda 21 gol ve 12 asist kaydetti ve sevdiği kulübün şimdiden üç kupa kazanmasına yardımcı oldu. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Bayern Münih'e karşı attığı iki gol özellikle dikkat çekiciydi; Mart ayında Real Madrid'e karşı oynanan üç maçta attığı üç gol ve yaptığı üç asist ise bir başka önemli an oldu.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Putellas'tan daha fazla golde doğrudan rol alan başka bir oyuncu yok. Putellas, 10 maçta 14 gol ve asistle diğer tüm oyuncuların üç puan önünde yer alıyor.

  • Esmee Brugts Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Kaptanın katkıları

    Ancak mesele sadece Putellas’ın futbolu değil. Liderliği, özellikle Katalan ekibinin başa çıkmak zorunda kaldığı sakatlıklar, A takıma ilk kez dahil edilen genç oyuncular ve tüm bu süreçte sorumluluk üstlenmek zorunda kalan daha az tecrübeli isimler nedeniyle, Barça’nın bugüne kadarki sezonunda son derece önemli bir faktör olmuştur.

    Barça'nın 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Esmee Brugts, geçen ay Putellas hakkında şunları söyledi: "O, diğer kızlara her zaman yardım etmeye ve onlardan en iyi performansı almaya çalışan bir oyuncu. "İnsanlar maçlarda onun gerçek bir lider olduğunu görüyor, ama antrenmanlarda da herkesten, öncelikle de kendisinden her zaman en az yüzde 100 performans bekliyor. O gerçekten bir örnek.

    "Benim durumumda, aşağı yukarı aynı tarafta oynadığımızı bildiğim için onunla çok konuşuyorum ve o da bana maçlarda gerçekten yardımcı olan küçük ipuçları veriyor. Deneyimli oyuncuların bu liderlik rollerini üstlenmesinden bahsettiğimde, elbette bunun en önemli örneği o. Onun yanında oynamak beni çok sakinleştiriyor ve bana iyi bir maç çıkarmam için güven veriyor."

    Bu liderlik soyut ama çok önemli bir şey ve Putellas'ın ne kadar etkili bir yıl geçirdiğini tartışırken göz ardı edilmemeli.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Her şey hazır

    Peki, bu serüven Şampiyonlar Ligi zaferiyle mi son bulacak? Putellas, geçen yılki finalde Arsenal’e yenilen Barça kadrosunda yer almıştı ve bu durum, şüphesiz takımın Cumartesi günü Lyon karşısında kazanma arzusunu daha da alevlendirecektir.

    Buna ek olarak, Putellas'ın belirsiz geleceği de bu arzuyu daha da artırabilir. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu olsa da, transfer dönemi yaklaşırken İspanyol yıldızın etrafında spekülasyonlar dolaşıyor. Nakit zengini Kadınlar Süper Ligi takımı London City Lionesses, Putellas ile en çok anılan takım oldu. Putellas ise kalan maçlara odaklandığını ve Barça'ya olan sevgisini vurgulayarak bu söylentileri düzenli olarak yalanladı.

    Eğer bu son olacaksa, Şampiyonlar Ligi zaferiyle veda etmek harika bir final olurdu ve Katalanlar Lyon'u yenerse, Putellas'ın bu zaferde merkezi bir rol oynaması beklenir. İki takım 2024 finalinde karşılaştığında, uzatma dakikalarında attığı gol galibiyete parlaklık katarken, 2022'deki golü ise yenilgide sadece bir teselli oldu. Bu inanılmaz karşılaşmada başrolü oynaması bekleniyor; üstelik bu, Ballon d'Or zaferini de beraberinde getirebilir.

