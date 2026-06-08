Alexia Putellas, WSL'ye transfer oluyor! İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Barcelona'dan ayrılmasının ardından London City Lionesses ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

Putellas'ın bir süredir London City'ye transfer olacağı konuşuluyordu; Barça'dan ayrılacağı kesinleşmeden önce de geleceği hakkında spekülasyonlar aylarca sürmüştü. Orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu yaz yenilenecekti ancak o, Katalonya'da kalmamayı tercih etti; Blaugrana'da geçirdiği uzun sürenin ardından yeni bir meydan okuma ve deneyim arayışına girdi.

Mundo Deportivo'ya göre, Putellas'ın Barça'nın rakibi olamayacak bir kulübe katılmak istediği yaygın olarak bildirildi. Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United'ın ilgisi reddedilirken, oyuncu Orta Amerika ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de geri çevirdi.

NWSL'ye transfer olasılığı da gündeme gelmişti ancak London City Lionesses her zaman en güçlü aday olarak görülüyordu ve şimdi Guardian, Putellas'ın İngiliz kulübüyle kişisel şartlarda anlaştığını bildiriyor.