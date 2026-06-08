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Alexia Putellas, WSL'ye transfer oluyor! İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Barcelona'dan ayrılmasının ardından London City Lionesses ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı
Putellas, London City Lionesses ile kişisel şartlarda anlaştı
Putellas'ın bir süredir London City'ye transfer olacağı konuşuluyordu; Barça'dan ayrılacağı kesinleşmeden önce de geleceği hakkında spekülasyonlar aylarca sürmüştü. Orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu yaz yenilenecekti ancak o, Katalonya'da kalmamayı tercih etti; Blaugrana'da geçirdiği uzun sürenin ardından yeni bir meydan okuma ve deneyim arayışına girdi.
Mundo Deportivo'ya göre, Putellas'ın Barça'nın rakibi olamayacak bir kulübe katılmak istediği yaygın olarak bildirildi. Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United'ın ilgisi reddedilirken, oyuncu Orta Amerika ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de geri çevirdi.
NWSL'ye transfer olasılığı da gündeme gelmişti ancak London City Lionesses her zaman en güçlü aday olarak görülüyordu ve şimdi Guardian, Putellas'ın İngiliz kulübüyle kişisel şartlarda anlaştığını bildiriyor.
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Altıncı sıradaki WSL'ye yeni katılan takım için büyük başarı
Sport gazetesinde ise bunun aksini iddia eden haberler yer alıyor; haberlere göre Putellas, geleceği konusunda henüz 'nihai bir karar' vermiş değil. Anlaşıldığı kadarıyla orta saha oyuncusu, çeşitli seçeneklerini hâlâ 'değerlendiriyor' ve henüz hiçbir kulübe 'kesin bir evet' dememiş. Ancak London City Lionesses ile bir anlaşma gerçekleşirse, bu büyük bir başarı olacak.
Washington Spirit ve geçen ay Şampiyonlar Ligi finalinde Barça'nın yendiği Lyon takımının da sahibi olan milyarder Michele Kang'a ait olan kulüp, WSL'de ilk sezonunu geçen yıl oynadı ve ligi altıncı sırada tamamladı. Putellas'ı kadroya katmak, özellikle de bu yılın sonlarında üçüncü Ballon d'Or'u kazanabilecek bir seviyede oynarken, takımı anında bir üst seviyeye taşıyacaktır.
Bu, kulübün geçen yaz yaptığı bir başka büyük transfer için de iyi bir haber olabilir. Grace Geyoro, London City'nin WSL'ye girişinden önce rekor bir ücret karşılığında transfer edilmişti ancak birçok kişi tarafından dünya çapında bir oyuncu olarak kabul edilen Fransız milli oyuncu, beklentileri karşılayamadı. Ancak Putellas'ı Geyoro ile birlikte orta sahaya katmak, bu durumu değiştirmeye ve eski Paris Saint-Germain kaptanından daha fazla verim almaya yardımcı olabilir.
İspanya'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası umutları için iyi haber
Londra City'ye transfer olması, Putellas'ın Barcelona'daki kadar sık kupa kaldırmasını sağlamayacak olsa da, milli takımdaki hedefleri açısından iyi bir adım olabilir. Avrupa futbolundan uzak kalması, orta saha oyuncusunun İngiltere'ye transferi gerçekleşirse normalden daha az süre alacağı anlamına gelse de, yine de dünyanın en iyi liglerinden birinde oynamaya devam edecek. Bu durum, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası için ideal bir hazırlık olabilir.
Putellas, finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek 2023 turnuvasında zafer kazanan İspanya kadrosunda yer almıştı, ancak yeni iyileştiği ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle La Roja'nın yedi maçında sadece üç kez ilk on birde yer alabildi. Bu nedenle, yeteneklerinin gerektirdiği başrolü üstlenemedi ve şampiyonlukta önemli bir rol oynayamadı.
Ancak önümüzdeki yaz bunu başarmayı umuyor. İspanya, özellikle Cuma gecesi eleme maçında İngiltere'yi 4-0 mağlup ederek Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılmayı neredeyse garantiledi ve Lionesses'i play-off yoluna mahkum ederken, yeniden şampiyonluğun favorileri arasında yer alıyor. Putellas bu galibiyette iki gol attı.
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Yıldızlarla dolu bir yaz: Putellas, London City’nin tek göze çarpan transferi değil
Elbette bir oyuncu tek başına bir takımı oluşturmaz ve Putellas'ın transferi, London City'nin bir anda büyük şampiyonlukların iddialı bir adayı olacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte, eski Barcelona kaptanı bu yaz kulübe transfer olacağı söylenen en büyük isim olsa da, Kang'ın projesine katılacak tek yıldız kesinlikle o değil.
Putellas'ın Barça'daki takım arkadaşı Mapi Leon da Blaugrana'ya veda etti ve London City'ye transfer oluyor. Dünya çapında bir stoper olan Leon, takımı büyük ölçüde güçlendirecek bir isim olmasının yanı sıra, etrafındaki genç oyunculara da faydalı olacak bir deneyim katacak.
Eski İngiltere milli takım oyuncusu Mary Earps da, yakın zamanda WSL'ye yükselen bu takıma katılmaya hazır olan bir başka isim. Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi bu yaz sona eren kaleci, Elene Lete'nin inişli çıkışlı bir sezonun ardından kale kalitesini artırmak için yeni bir sayfa açmak üzere memleketine dönmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz İspanya'ya dönebileceğine dair söylentiler vardı ancak Londra'da yeni bir sözleşme imzaladı ve Earps'tan çok şey öğrenebilir.