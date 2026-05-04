Barça ile Lyon’un Avrupa finallerinde dördüncü kez karşı karşıya geleceği bu maça geçmeden önce, her ikisi de modern klasikler olarak tarihe geçecek nitelikteki yarı finalleri biraz irdelemek yerinde olacaktır.

Finale ilk olarak geçen takım, geçen sezon aynı aşamada Arsenal'e yenildikten sonra bu sezon intikamını alan Lyon oldu. Geçen yıl ilk maçta 2-1 öne geçen OL, bu sefer aynı skorla gerideydi, ancak muhteşem bir geri dönüşle ikinci maçta 3-1'lik dramatik bir galibiyet elde etti ve Cumartesi günü Jule Brand'ın 86. dakikadaki golüyle son şampiyonu turnuva dışına attı.

İlk maçta Allianz Arena'da 1-1 berabere kalan Barça ve Bayern Münih için bu zor bir görev olacaktı, ancak iki takım Pazar günü belki de daha da heyecanlı bir ikinci maç sergiledi. Biletleri tükenen Camp Nou'da oynayan Barça, 4-1 öne geçti, ancak Pernille Harder'in bir golüyle skoru eşitledi ve ardından bir gol daha atarak, uzatma dakikalarında toplam skoru 5-4'e getirdi. Ancak VAR, daha birçok golün atılabileceği bu harika açık oyuna müdahale ederek keyfi kaçırdı.

Peki, Avrupa'da yaşanan fantastik bir hafta sonunun tozu dindiğinde, ne öğrendik? GOAL, Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...