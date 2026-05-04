Alexia Putellas ve Melchie Dumornay, Altın Top ödülüne olan umutlarını güçlendirdi; ancak Mariona Caldentey ve Arsenal’in Avrupa hayalleri sona erdi: Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin kazananları ve kaybedenleri

Dört maçta atılan 20 gol ve her iki karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan heyecan verici anlarla, 2025-26 Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin beklentileri karşıladığını söylemek yanlış olmaz. Bu turdan sekiz kez şampiyon olan Lyon ve üç kez şampiyon olan Barcelona galip çıkarak, 23 Mayıs’ta Oslo’da pek çok ilgi çekici hikâyeye sahne olacak, gerçekten heyecan verici bir final maçına imza atacaklar.

Barça ile Lyon’un Avrupa finallerinde dördüncü kez karşı karşıya geleceği bu maça geçmeden önce, her ikisi de modern klasikler olarak tarihe geçecek nitelikteki yarı finalleri biraz irdelemek yerinde olacaktır.

Finale ilk olarak geçen takım, geçen sezon aynı aşamada Arsenal'e yenildikten sonra bu sezon intikamını alan Lyon oldu. Geçen yıl ilk maçta 2-1 öne geçen OL, bu sefer aynı skorla gerideydi, ancak muhteşem bir geri dönüşle ikinci maçta 3-1'lik dramatik bir galibiyet elde etti ve Cumartesi günü Jule Brand'ın 86. dakikadaki golüyle son şampiyonu turnuva dışına attı.

İlk maçta Allianz Arena'da 1-1 berabere kalan Barça ve Bayern Münih için bu zor bir görev olacaktı, ancak iki takım Pazar günü belki de daha da heyecanlı bir ikinci maç sergiledi. Biletleri tükenen Camp Nou'da oynayan Barça, 4-1 öne geçti, ancak Pernille Harder'in bir golüyle skoru eşitledi ve ardından bir gol daha atarak, uzatma dakikalarında toplam skoru 5-4'e getirdi. Ancak VAR, daha birçok golün atılabileceği bu harika açık oyuna müdahale ederek keyfi kaçırdı.

Peki, Avrupa'da yaşanan fantastik bir hafta sonunun tozu dindiğinde, ne öğrendik? GOAL, Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    KAZANAN: Alexia Putellas

    Ballon d'Or yarışı iyice kızışıyor ve pek çok kişiye göre en büyük favori Alexia Putellas. Hafta sonu da iddiasını daha da güçlendirdi; Barça'nın Bayern'i 4-2 yendiği nefes kesici maçta iki gol atarak takımının toplamda 5-3'lük galibiyetine katkıda bulundu.

    Bu eşleşmenin ilk maçında Putellas genellikle çok geride kalıyordu ve çoğunlukla iyi organize olmuş Bayern takımına zarar veremeyeceği bölgelerde topu alıyordu. Ancak ikinci maçta, Barça teknik direktörü Pere Romeu orta saha dengesini sağlamak için Vicky Lopez'i Clara Serrajordi ile değiştirince, Putellas daha tehlikeli pozisyonlara girebildi ve sahadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla, dört kilit pas ve iki kritik gol üretti.

    İlk golü muhteşemdi. Bayern ceza sahasında kaos yaşanırken, orta saha oyuncusu zayıf ayağı olan sağ ayağıyla serbest kalan topa dokundu ve topu alt köşeye yönlendirerek Barça'ya o gün 2-1'lik üstünlük sağladı. Salma Paralluelo bu avantajı artırdıktan sonra, Putellas muhteşem bir doğaçlama ve akrobatik bir vuruşla skoru 4-1'e getirerek Katalanlara önemli bir nefes alma fırsatı verdi.

    2021 ve 2022'de arka arkaya kazandığı Ballon d'Or ödüllerinin ardından iki yıl boyunca sakatlıklarla boğuşan Putellas, geçen sezon bazılarının üçüncü Altın Top ödülünü hak ettiğine inandığı bir seviyeye geri döndü. 2025'te ödülü kazanamadı ve oylamada dördüncü oldu, ancak dünya klasmanındaki istikrarlı performansı bu sezonda da devam ederse, 2026'da ödülü kazanması pek olası.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Jule Brand

    Jule Brand 17 yaşında Hoffenheim'ın A takımına yükseldiğinde, ulaşabileceği seviye konusunda büyük bir heyecan vardı. Ardından, iki yıl sonra Wolfsburg'a transfer olduğunda, bu iyi bir hamle gibi görünüyordu. Uzun yıllardır Alman kadın futbolunda hakim güç olan Die Wolfinnen, genç yetenekleri geliştirme konusunda büyük bir üne sahipti ve Brand, Almanya'daki evinin rahatlığından uzaklaşmadan bir üst seviyeye çıkabilirdi.

    Ancak bu transfer, pek çok kişinin hayal ettiği veya umduğu gibi sonuçlanmadı. Brand beklendiği gibi ilerleyemedi; hatta Wolfsburg direktörü Ralf Kellermann, 2023-24 sezonunda Kicker dergisine verdiği röportajda Brand'ın gelişimini kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi ki bu durumun da Brand'a pek yardımı dokunmamış olmalı. Brand'ın Kellermann'ın yorumlarına katılarak yanıt vermesi, sahada oynarken ne kadar özgüvensiz olduğunu sadece daha da vurguladı.

    Bu nedenle, genç kanat oyuncusunun geçen yaz Wolfsburg'dan ayrılması büyük bir sürpriz olmadı. Ancak Aşağı Saksonya'da başarısız olmasına rağmen, taliplerinden mahrum kalmadı. Nitekim, kadın futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan sekiz kez Avrupa şampiyonu Lyon, onu kadrosuna katmak için devreye girdi. Bu, Brand'a geri dönüp en üst seviyede kendini kanıtlaması için harika bir fırsat sundu - ki o da bunu kesinlikle yapıyor.

    Cumartesi günü Arsenal'e karşı attığı galibiyet golü, harika bir koşu ve muhteşem bir vuruşun yanı sıra Melchie Dumornay'ın mükemmel pasının da sonucu olarak, onun şimdiye kadarki en önemli anıydı, ancak bu tek seferlik bir olay değildi. Brand, bu yarı finalin ilk maçında da gol attı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçta altı gol katkısı yaptı; tüm turnuvalarda ise bu sayı 19'a ulaştı. Henüz 23 yaşında olan kanat oyuncusu için zaman zaman zorlu bir yol oldu, ancak şu anda yeteneği hakkında neden bu kadar çok heyecan yaratıldığını gösteriyor.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    MAĞLUP: Mariona Caldentey

    Geçen yılın bu zamanlarında, Mariona Caldentey uzun zamandır hak ettiği tüm övgüyü alıyordu. Barcelona’da 10 yıl boyunca olağanüstü performanslar sergilemiş olmasına rağmen, etrafındaki yıldızların sık sık manşetleri süslemesi nedeniyle daha geniş bir kitle tarafından tanınmakta zorlanıyordu. Ancak Katalonya’dan ayrılıp Arsenal’e katıldığında durum değişti; burada, eski takımını Şampiyonlar Ligi finalinde şaşkına çevirerek beklenmedik bir Avrupa zaferi kazanan “Gunners”ın yıldız oyuncusu olarak öne çıktı.

    Sonuçta Ballon d'Or, Barça'nın o finale ve İspanya'nın Euro 2025'e ulaşmasına yardımcı olan milli takım arkadaşı Aitana Bonmati'ye gitti, ancak Caldentey'in oylamada ikinci olması, bazıları için bir sıra geride olsa da, ona geniş çapta tanınırlık kazandıran önemli bir andı. İngiltere'de Yılın Oyuncusu ödüllerini de son derece hak etmişti.

    Kuzey Londra'daki ikinci sezonunda işler pek de aynı gitmedi. Caldentey bu yıl Arsenal için yine çok iyi oynadı, ancak bunu orta sahanın daha gerisinde bir rolde yaptı; bu rol, Ballon d'Or gibi ödüller söz konusu olduğunda çok önemli olan gol ve asist sayılarında aynı performansı sergilemesine izin vermedi.

    Ancak büyük sahnelerdeki performanslar da bir başka önemli faktördür. Caldentey, Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında sihrini konuşturabilirse, bu farklı roldeki yüksek seviyesini ortaya koyması açısından büyük bir adım atmış olacaktır. Ne yazık ki, Lyon ile oynanan önceki yarı final maçında iki gol attığından bir yıl sonra, işler planlandığı gibi gitmedi ve OL intikamını aldı. Caldentey, Dumornay'ın mükemmelliği karşısında büyük zorluk çeken orta sahanın bir parçasıydı ve bu durum, Arsenal'in bir gole ihtiyacı olmasına rağmen Fransa'da maçın bitimine 20 dakika kala sürpriz bir şekilde oyundan alınmasına yol açtı.

    Gunners, Caldentey'in son üçte bir sahadaki olağanüstü niteliklerini en üst düzeye çıkarmak için gelecek sezon onu tekrar daha ileri bir pozisyona yerleştirmeli mi? Kim Little ile orta sahanın gerisinde kurdukları ortaklık genel olarak başarılı olsa da, bazıları bu soruyu soracaktır. Bu durum, özellikle Arsenal'in 10 numaralı pozisyonda kesin bir ilk 11 oyuncusu olmaması ve hem Beth Mead hem de Caitlin Foord'un geleceğinin belirsiz olması nedeniyle geçerli, zira Caldentey daha önce ters bir rol olsa da kanat pozisyonunda da başarılı olmuştu.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Melchie Dumornay

    Dumornay'ın bu sezon dünyanın en iyi oyuncusu olduğu söylenebilir. 22 yaşındaki oyuncu sahaya çıktığı her maçta genellikle en göze çarpan isim oluyor; Arsenal de, Ekim ayında lig aşamasında Gunners'a karşı sergilediği olağanüstü performanstan sonra bu gerçeğin gayet farkında olacaktır.

    Renee Slegers'in takımı, bu yarı final serisinin ilk maçında Dumornay'ın yokluğundan ve Selma Bacha ile Tabitha Chawinga'nın da forma giyememesinden yararlanarak Lyon'daki rövanş maçına 2-1'lik üstünlükle girdi. Ancak, Arsenal'in Fransa'da yenilgiye uğramasında daha iyi yapabileceği şeyler olsa da, geri dönen Dumornay'ın bir kez daha maçı domine etmesini engellemek için yapabilecekleri pek bir şey yoktu.

    Lyon'un skoru açan penaltıyı kazandıran oydu ve ardından Brand'e attığı mükemmel pasla maçın son dakikalarında galibiyet golünü hazırladı. Beklendiği gibi, Maçın En İyi Oyuncusu ödülü Haiti milli takım oyuncusuna verildi. Oyuncu, maçtan sonra UEFA'ya, ilk maçta kenarda izleyerek "çaresiz" kaldığı için "büyük bir sevinç" duyduğunu söyledi. "Takımına yardım edememekten daha zor bir şey yoktur," dedi.

    İkinci maçta oynayabildiği için mutlu olan tek kişi kesinlikle Dumornay değildi. O, Lyon takımı için büyük bir fark yaratıyor ve OL'nin Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yaptığı önemli katkılar, bu yılın sonlarında düzenlenecek Ballon d'Or töreninde bireysel başarıya ulaşma şansını büyük ölçüde artırabilir. Sezonun şu ana kadarki gidişatına bakıldığında, onun layık bir kazanan olacağını iddia etmek zor.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Aitana Bonmati

    Bonmati için son beş ay çok zor geçmiş olmalı. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Kasım ayında milli takımda görev yaparken bacağını kırmış ve bu durum onu kariyerinin bugüne kadarki en uzun süreli sakatlık dönemine zorlamış, hem kulüp hem de milli takım adına çok önemli maçları kaçırmasına neden olmuştu. Bu talihsizlik yaşandığında Bonmati kariyerinin zirvesindeydi; son üç Ballon d'Or ödülünü de kazanmıştı, bu da sakatlığı daha da sinir bozucu hale getirmiş olmalı.

    İyileşme süresine bakıldığında, ilk başta bu sakatlık sezonunu bile sonlandırabilecek gibi görünüyordu. Ancak Pazar günü Bonmati, uzun zamandır beklenen sahalara dönüşünü yaptı ve Barça'nın Bayern'i yendiği heyecan verici yarı final maçında yedek kulübesinden çıkarak 25 dakikadan fazla süre aldı. Ayrıca formda görünüyordu ve umut vaat eden bir kontra atakta kaçarak golü kıl payı kaçırdı.

    Son beş ayda çok fazla maçı ve önemli karşılaşmayı kaçıran orta saha oyuncusu, şimdi mükemmel bir zamanda geri döndü. Bu ay Barça, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi finallerinde oynayacak ve dörtlü kupa şansı hâlâ devam ediyor. Ardından, gelecek ay İspanya, Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Bonmati tüm bu maçlarda sahada olacak ve bu durum oyuncu, kulüp ve ülke için büyük bir moral kaynağı olacak.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Pernille Harder

    Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme kaydettiği izlenimini verse de, bu da Pernille Harder’in hâlâ elinden kaçan tek kupayı kazanamadan geçen bir sezon daha oldu.

    Harder, son on yıldır dünyanın en iyi oyuncularından biri ve bu süre zarfında eski Avrupa şampiyonu Wolfsburg'dan 2021 finalisti Chelsea'ye ve şimdi de Bayern'e kadar birçok büyük kulüpte forma giydi. Nitekim, son 11 sezonun her birinde ulusal lig şampiyonluğu kazandı.

    Ancak, bir şekilde hala Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyasını kazanamadı. Bu süre zarfında üç finalde oynadı; son 10 Avrupa şampiyonluğunun dokuzunu kazanan iki takım olan Lyon'a iki kez, Barcelona'ya ise bir kez yenildi.

    Beş yıl sonra ilk kez kıtada yarı finale yükselen Bayern için ve tüm sezon boyunca dünyanın en etkileyici oyuncularından biri olan Harder için tamamen olumlu bir sezon oldu. Ancak bu yılın sonlarında 34. yaş gününü kutlayacak olan Harder'in bu kupayı kaldırmak için kaç şansı kaldı?

    Bayern'in etkileyici ilerleyişi ve Harder'in hala dünya klasında bir seviyede oynadığı göz önüne alındığında, pek çok kişi, Ballon d'Or ödülünü kazanamama şanssızlığını yaşayan ve 2020 ödülünün en güçlü adayı olmasına rağmen ödülün hiç verilmemesi nedeniyle bu zafer anının hala gelebileceğini umuyor.

  • Jose Barcala Bayern Munich 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Jose Barcala

    Ekim ayında, Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Barcelona’ya 7-1 mağlup olması sonrasında, bu iki takımın yarı finalde tekrar karşılaşacağı biliniyor olsaydı, pek kimse Bayern’e şans tanırdı. Alman şampiyonunun bu eşleşmeyi bu kadar çekişmeli hale getirebilmesi, oyuncuların, teknik ekibin ve baş antrenör Jose Barcala’nın büyük başarısıydı.

    Bayern, son yıllarda Avrupa'da beklentilerin altında kaldı. Bu, kulübün Avrupa'da ikinci yarı finaliydi. 2021'de ilk maçta elde ettiği avantajı kaybedip Chelsea'ye yenildikten sonra, o zamandan bu yana üç kez çeyrek finalde elenmiş ve grup aşamasında şok bir şekilde turnuvadan çıkmıştı. Wolfsburg'dan lig hakimiyetini ele geçirmesine rağmen, Bayern için bu durum Avrupa sahnesine yansımadı; hatta Wolfsburg, o sezon Bavyera kulübünün dört yıl üst üste Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen, 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline bile ulaşmayı başardı.

    Bu durumda, Bayern'in bu sezon ciddi adımlar attığını düşünmemek zor. Bu yarı finalde, iki çok farklı maçta üç kez şampiyon olan rakibiyle başa baş mücadele ettiler. İlk maçta, Franziska Kett'in kırmızı kart görmesinin ardından sergilediği savunma disiplini ve etkileyici direnç sayesinde 1-1 berabere kalarak seriye sıkı sıkıya tutundu. İkinci maçta ise biraz daha risk aldı ve direkler, Cata Coll'un muhteşem kurtarışları ve VAR'ın tartışmalı müdahalesi olmasaydı çok daha fazla gol atabilirdi.

    Bir bakıma, bu durumu daha önce de yaşamıştık. 2022-23 sezonunda Bayern, grup aşamasındaki çarpıcı bir karşılaşmada Barça'yı 3-1 yendi, ancak bu sonuç, çeyrek finalde bir kez daha elenmeleriyle sonuçta hiçbir anlam ifade etmedi. Bu yıl durum farklı mı? Öyle görünüyor.

    Bayern'in gelecek sezon bunu tekrarlaması için baskı olacak, ancak Barcala bu eşleşmede, bu dev kulübün kadın futbolunda kıtada nihayet kendini kanıtlamasına yardımcı olabilecek bir teknik direktör olabileceğini gösteren iyi işler yaptı.