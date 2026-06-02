Women's transfer window preview gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Alexia Putellas, Mary Earps ve 2026 yaz transfer döneminde en çok konuşulacak 10 kadın futbolcu

Transfer sezonu resmen başladı. Avrupa’nın en büyük turnuvaları sona erdi, yeni şampiyonlar belli oldu ve şimdi dikkatler, 2026-27 sezonu öncesinde hangi oyuncuların takım değiştireceğine yöneliyor. Kadın futbolunda pek çok büyük ismin yaz aylarında transfer yapması beklenirken, önümüzdeki birkaç ayın eğlenceli ve heyecan verici geçeceği kesin.

Bu oyuncuların bazıları için, nereye gidecekleri oldukça net. Georgia Stanway’in Arsenal’e transferi gibi gelişmeler aylardır gündemde; görünüşe göre geriye sadece resmi açıklamanın yapılması kalmış.

Alexia Putellas ve Sam Kerr gibi diğer isimler ise biraz daha belirsiz. Her ikisi de bir takıma transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler vardı, ancak bu konudaki haberler sonradan durdu. Acaba sürpriz bir gelişmeyle beklenmedik bir transfer gerçekleşecek mi?

Bu, önümüzdeki birkaç ayın en heyecan verici kısmı olacak. Kulüplerin, sözleşmeli yıldızları konusunda kararlılıkları da bu süreçte sınanacak.

Genç yetenek Felicia Schroder, 2029 yılına kadar Hacken ile sözleşmeli ancak Chelsea'nin ilgilendiği yönündeki haberler karşısında İsveç kulübü, yüksek bir transfer ücreti karşılığında onu satmaya ikna olabilir mi? Bu arada, Blues'un kendi forveti Mayra Ramirez'in İspanya'ya transfer olacağı söyleniyor. Ayrıca, Paris Saint-Germain'de gol yağmuruna tutan ve sözleşmesinin sadece bir yılı kalan Romee Leuchter'in durumunu öğrenmek isteyen kulüpler de mutlaka olacaktır.

Bunlar yaz boyunca haberlere konu olacak durumlar, ancak transfer dönemi yaklaşırken, 2026-27 sezonu öncesinde hangi oyuncuların transfer olacağını bekliyoruz? GOAL, takip edilmesi gereken 10 ismi seçti...

  Alexia Putellas

    Alexia Putellas (Barcelona)

    Bu listedeki tartışmasız en büyük yıldız, iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas'tır. Putellas, Barcelona'da geçirdiği muhteşem son sezonun ardından, bu yılın ilerleyen aylarında üçüncü Altın Top ödülünü kazanma şansını yakalamıştır. Putellas, geçen ay Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Katalan ekibiyle 14 yıllık serüvenini noktaladı ve bu olağanüstü dörtlü kupada başrolü üstlendi.

    Sezonun sona ermesinden önce, Lyon ve Washington Spirit'in sahibi olan milyarder Michele Kang'ın güçlü desteğini alan Kadınlar Süper Ligi takımı London City Lionesses'in İspanya milli takım oyuncusuna ilgi duyduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu. O dönemde Putellas'ın Barça ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı veya yeni bir macera arayışında olup olmadığı belirsizdi.

    Şimdi ikincisi kesinleştiğine göre, Mundo Deportivo'ya göre WSL'nin "Büyük Dörtlüsü" olan Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United'ın ilgisini geri çeviren 32 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için London City en önde gelen aday konumunda. Haberde, Putellas'ın Barça'nın rakibi olabilecek bir kulübe katılmak istemediği belirtiliyor. Bu nedenle, Orta Amerika ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de geri çeviren orta saha oyuncusu için NWSL olası bir varış noktası olarak gösteriliyor.

  Arsenal v Everton - Barclays Women's Super League

    Beth Mead (Arsenal)

    Bu listede bir sonraki durağı kesinleşmiş gibi görünen isimlerden biri olan Beth Mead, kulüpte geçirdiği dokuz yıl boyunca kazanılabilecek her kupayı kazandıktan sonra sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağını duyurdu. Geçtiğimiz sezon diğer sezonlara kıyasla Gunners'ta düzenli olarak ilk on birde yer almamasına rağmen, İngiltere milli takım oyuncusu yine de pek çok önemli katkı sağladı ve en üst seviyede hâlâ oyunun gidişatını değiştirebilen bir isim olmaya devam ediyor.

    Bu nitelikler Manchester City'nin ilgisini çekmiş görünüyor; The Athletic, Nisan ayında Mead'e olan ilgilerini haber yapmıştı. Kişisel açıdan bakıldığında bu çok mantıklı, zira 31 yaşındaki oyuncunun partneri Vivianne Miedema da bu kulüpte oynuyor. Futbol açısından bakıldığında ise bu ilginç bir hamle. City'nin kanatlarda kadrosu oldukça zengin olsa da, WSL şampiyonluğunu kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecekleri gelecek sezon rotasyon yapmak zorunda kalacaklar.

  Niamh Charles Chelsea Women 2025-26

    Niamh Charles (Chelsea)

    Sol bek pozisyonu, önümüzdeki transfer döneminde büyük ilgi görecek gibi görünüyor; zira birçok oyuncunun takım değiştireceği tahmin ediliyor. Başlangıçta bu listede yer alması beklenmeyen isimlerden biri de Niamh Charles’tı; zira oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıla kadar devam ediyor. Ancak The Athletic’in haberine göre, İngiltere milli takım oyuncusu artık kuzeye, Manchester City’ye transfer olmaya hazırlanıyor.

    Yeni WSL şampiyonu, Leila Ouahabi'nin sözleşmesinin sona ermesiyle ayrılması ve en iyi performansı stoper olarak gösteren Alex Greenwood'un sezonun büyük bir bölümünde sol bek pozisyonunda oynaması nedeniyle bir sol beke ihtiyaç duyuyor. Charles'ın takıma katılmasıyla, kulüp kaptanı tercih ettiği pozisyona geri dönebilecek ve aynı zamanda çok ihtiyaç duyulan bir pozisyon da güçlendirilmiş olacak.

    Bu, 26 yaşındaki oyuncu için de gerçekten iyi bir haber olmalı. Charles, zaman zaman İngiltere'nin ilk tercih edilen sol bek oyuncusu olmuştu ancak şu anda, özellikle kulüp seviyesinde forma şansı bulmak için mücadele ederken, bu pozisyon için rekabet etmek zorunda. Eğer City'de bu pozisyonun en üstünde yer alırsa, bunun uluslararası sahnede de olumlu sonuçları olacaktır.

  Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26

    Georgia Stanway (Bayern Münih)

    Gelecekteki durağı pek de sürpriz olmayan bir başka isim olan Georgia Stanway’in bu yaz Arsenal’e katılması bekleniyor. İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak ayında sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacağını doğruladı; Almanya’da geçirdiği başarılı dört yılın ardından bir kez daha ulusal üçlü kupayı kazanarak veda etme fırsatı buldu.

    Gunners, orta sahada hem Kim Little hem de Mariona Caldentey'e büyük ölçüde güveniyor ve bu iki oyuncudan birinin eksikliği genellikle performansın düşmesine neden oluyor. Bu bölgeyi daha kaliteli oyuncularla güçlendirmek, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kulübün bu yaz önceliği oldu ve Stanway tam da bunu sağlayacak.

  Mapi Leon Barcelona Women 2025-26

    Mapi Leon (Barselona)

    London City Lionesses, bu yaz sadece Barcelona'dan Putellas'ı kadrosuna katmayı hedeflemiyor; kulüp, Katalan ekibinin başarısının bir diğer kilit ismi olan Mapi Leon'u da kadrosuna katmayı planlıyor. 30 yaşındaki oyuncu, dünyanın en iyi stoperlerinden biri, hatta belki de en iyisi; bu sezon Barça'nın dörtlü kupayı kazanmasında olağanüstü bir performans sergiledi.

    Leon'un Katalonya'dan ayrılması sezon bitmeden kesinleşti ve dokuz yıllık kariyeri sona erdi. Tüm işaretler, Leon'un İngiltere'ye taşınarak London City'ye katılacağına işaret ediyor. Bu, WSL takımı için büyük bir kazanç olacak, zira takım ilk sezonunda ligde altıncı sırada bitirdikten sonra ilerleme kaydetmek istiyor.

  Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi Final

    Sam Kerr (Chelsea)

    Sam Kerr için Chelsea’deki verimli bir dönemin sonu zorlu geçti; 2024’ün başlarında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 20 ay boyunca sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz sezonu bu kadar uzun bir aradan sonra formunu yeniden kazanmaya çalışarak geçirdi ve bu nedenle performansında iniş çıkışlar yaşadı. Bununla birlikte, sezon bitmeden ayrılacağını kesinleştirmeden önce, büyük anlarda sınıfını ve belirleyici olabilme yeteneğini de sergiledi.

    Peki, Mart ayında Asya Kupası'nda parlayan, Chelsea'deki son yedi maçında yedi gol atarak sezonu tamamlayan ve WSL'de Blues'un tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak veda eden bu oyuncunun bir sonraki durağı neresi olacak? Kerr, birkaç hafta önce NWSL'deki Denver Summit'e transfer olacağına dair söylentileri yalanladı, ancak birçok kişi onun ABD'nin en üst ligine döneceğini varsayıyor gibi görünüyor.

    Avustralya milli takımında forma giyen Kerr, daha önce altı sezon Amerika'da oynamış ve 2024'te rekorunu kırılana kadar ligin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak ayrılmıştı.

  Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26

    Caroline Weir (Real Madrid)

    Real Madrid kadın takımı, Liga F’de Barcelona’nın yanına bile yaklaşamayıp 2020’deki kuruluşundan bu yana hâlâ büyük bir şampiyonluk kazanamadan hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, Caroline Weir’in Las Blancas’a transfer olduktan sonra başardıkları inanılmazdı. İskoçya milli takım oyuncusu, 2022-23 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı ve ertesi yıl acı bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirmesine rağmen, 2024-25 sezonunda kaldığı yerden devam ederek toplam 18 lig golü ve asist kaydetti; bu rakamı bu yıl 19'a çıkardı.

    Weir'in sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve düzenli katkılarının sadece bireysel övgülerle kalmayıp kupa kazanmasına da yol açabileceği, şampiyonluk kazanan bir takıma transfer olma fırsatı var. Bu yılın Şampiyonlar Ligi finalisti Lyon'un, Mart ayında ESPN tarafından 30 yaşındaki oyuncu ile ileri aşamadaki görüşmelerde olduğu bildirildi.

  Ona Batlle Barcelona Women 2025-26

    Ona Batlle (Barselona)

    Ona Batlle, bu yaz Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılan bir başka oyuncu. Dünyanın en iyileri arasında yer alan bu bek, başka bir kulüpte A takımda kendini kanıtladıktan sonra, 2023 yılında kulübün altyapısından yetişmiş bir oyuncu olarak takıma yeniden katılmıştı. Şimdi, çocukluğundan beri forma giydiği takımda geçirdiği üç yılın ardından yeniden yoluna devam ediyor ve daha önce Manchester United'da forma giydiği İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

    Batlle, birkaç aydır Arsenal'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentilerle anılıyor. O dönemde Arsenal'in bek kadrosu Emily Fox, Taylor Hinds, Smilla Holmberg ve Katie McCabe gibi isimlerle zaten oldukça kalabalıktı, ancak Batlle gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya katmak açıkça çok cazipti ve McCabe'in Chelsea'ye transferi de kadroda bir boşluk yaratmış durumda.

  Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3

    Mary Earps (Paris Saint-Germain)

    Geçtiğimiz yıllarda, Mary Earps’ın geleceği yazın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. 2023 yılında, Arsenal’in kendisiyle ilgilendiği söylentileriyle adeta spekülasyonların odağında yer alan Earps, sonunda Manchester United’da kalmayı tercih etmişti. Ancak ertesi yaz, Kırmızı Şeytanlar’dan ayrılıp Paris Saint-Germain’e transfer oldu.

    Önümüzdeki haftalarda, Earps'ın Fransız başkentindeki sözleşmesi sona erecek ve piyasada yer alması geçmiş yıllarda olduğu kadar heyecan yaratmasa da, eski Lionesses'in 1 numarası, yüksek potansiyele sahip deneyimli bir kaleci arayan bir kulüp için harika bir transfer olacaktır.

    Bir süredir, şu anda 33 yaşında olan Earps'ın nereye gidebileceğine dair çok somut haberler yoktu, ancak çoğu söylentide London City Lionesses adı geçiyordu. Pazartesi günüBBC Sport, eski İngiltere milli takım oyuncusunun başkent kulübüne katılmak için kişisel şartlarda anlaştığını ve yakında memleketine döneceğini açıkladı.

  Selina Cerci Hoffenheim 2025-26

    Selina Cerci (Hoffenheim)

    Arsenal, transfer piyasasında son derece aktif bir tutum sergiliyor ve Selina Cerci, bu yaz Gunners’ın kadrosuna katacağı bir başka isim olabilir. 26 yaşındaki oyuncunun Hoffenheim ile sözleşmesi sona erdi ve son iki yılda Bundesliga'da diğer tüm oyunculardan daha fazla gol atarak 2024-25 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünü paylaşması ve 2025-26 sezonunda bu başarıyı tekrarlamasına bir gol kalmasıyla büyük ilgi gördü.

    ESPN'in edindiği bilgilere göre Cerci, sadece Arsenal ile değil, birkaç WSL kulübüyle de görüşüyor ki bu mantıklı bir durum. Sonuçta, Arsenal büyük bir kulüp olsa da, ilk takımda Alessia Russo ve Stina Blackstenius olmak üzere zaten iki forveti bulunuyor ve Michelle Agyemang da genç kadrodan yükseliyor.

    Cerci'nin kuzey Londra'da fırsatları sınırlı olabilir ve oynama süresi açısından başka bir kulüp daha mantıklı olabilir. Hangi kararı vereceğini görmek ilginç olacak.