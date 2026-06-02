Alexia Putellas, Mary Earps ve 2026 yaz transfer döneminde en çok konuşulacak 10 kadın futbolcu

Bu oyuncuların bazıları için, nereye gidecekleri oldukça net. Georgia Stanway’in Arsenal’e transferi gibi gelişmeler aylardır gündemde; görünüşe göre geriye sadece resmi açıklamanın yapılması kalmış.

Alexia Putellas ve Sam Kerr gibi diğer isimler ise biraz daha belirsiz. Her ikisi de bir takıma transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler vardı, ancak bu konudaki haberler sonradan durdu. Acaba sürpriz bir gelişmeyle beklenmedik bir transfer gerçekleşecek mi?

Bu, önümüzdeki birkaç ayın en heyecan verici kısmı olacak. Kulüplerin, sözleşmeli yıldızları konusunda kararlılıkları da bu süreçte sınanacak.

Genç yetenek Felicia Schroder, 2029 yılına kadar Hacken ile sözleşmeli ancak Chelsea'nin ilgilendiği yönündeki haberler karşısında İsveç kulübü, yüksek bir transfer ücreti karşılığında onu satmaya ikna olabilir mi? Bu arada, Blues'un kendi forveti Mayra Ramirez'in İspanya'ya transfer olacağı söyleniyor. Ayrıca, Paris Saint-Germain'de gol yağmuruna tutan ve sözleşmesinin sadece bir yılı kalan Romee Leuchter'in durumunu öğrenmek isteyen kulüpler de mutlaka olacaktır.

Bunlar yaz boyunca haberlere konu olacak durumlar, ancak transfer dönemi yaklaşırken, 2026-27 sezonu öncesinde hangi oyuncuların transfer olacağını bekliyoruz? GOAL, takip edilmesi gereken 10 ismi seçti...