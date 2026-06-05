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Ameé Ruszkai

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Alexia Putellas, Mapi León ve Ona Batlle'den sonra hayat: Barcelona'yı neler bekliyor? Katalonya'daki transferler, İspanya'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk unvanını savunmasına nasıl etki edecek?

Women's football
Barcelona
A. Putellas
O. Batlle
M. Leon
İspanya
World Cup
Women's Champions League
Liga F
İspanya - İngiltere
World Cup Qualification UEFA
FEATURES

Cuma günü İngiltere ile oynanacak kritik Kadınlar Dünya Kupası eleme maçı için İspanya kadrosuna hızlıca göz attığımızda, diğerlerinden daha fazla temsil edilen bir takım göze çarpıyor: Barcelona. Sonia Bermúdez’in seçtiği 25 isimden 11’i Katalonya’da forma giyiyor ve La Roja, yıllar boyunca bu uyumdan son derece etkili bir şekilde yararlanmayı başardı. Ancak bu yaz Barça’da pek çok şey değişecek.

Geçen ay, Pere Romeu'nun takımı Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u 4-0 mağlup ederek muhteşem bir dörtlü kupayı tamamladıktan sonra, üç önemli oyuncunun ayrılığı duyuruldu. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas'ın çocukluğundan beri forma giydiği takımdaki 14 yıllık serüveninin sona ermesi manşetlere taşındı. Ancak, iki savunma oyuncusu Ona Batlle ve Mapi Leon'un da yeni ufuklara yelken açması büyük bir kayıp olacak. UWCL finalinde iki gol atan Salma Paralluelo da onların izinden gidebilir.

Barça daha önce de bu durumla karşı karşıya kalmıştı. Geçen yaz, mali kısıtlamalar nedeniyle sönük geçen transfer döneminin ardından, bu kadronun özellikle Avrupa'da neler başarabileceği konusunda pek çok soru soruluyordu. Takım, buna muhteşem bir şekilde cevap verdi ve dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ancak bu sefer durum biraz farklı, çünkü ayrılan oyuncuların kalitesi yüksek; Putellas, Leon ve Batlle'nin hepsi dünya çapında yetenekler.

Bu yaz Barcelona için ne anlama geliyor? Ve La Roja, gelecek yıl Brezilya'da Dünya Kupası unvanını korumaya hazırlanırken, bu durum İspanya'yı nasıl etkileyebilir?

  • Mapi Leon Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Önümüzde muhteşem bir yaz var

    Avrupa şampiyonu takım için bu çok önemli bir an. Putellas ile Barça, bir ikon ve takımın ruhu olan bir oyuncuyu kaybediyor; bu sezon o kadar iyi bir performans sergiledi ki, önümüzdeki aylarda üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazanması hiç de sürpriz olmaz. Leon ile Barça, belki de dünyanın en iyi stoperine veda ediyor; Batlle ile ise dünya çapında bir bek oyuncusunu kaybediyor. Bunlar doldurulması zor büyük boşluklar.

    Blaugrana, yıllar boyunca bunu başarmakta başarılı oldu. Kadın kulüp futbolundaki diğer hiçbir altyapı programının sahip olmadığı verimliliğe sahip La Masia ya da transfer dönemi aracılığıyla olsun, kulüp kadrosunu yenilemekte her zaman başarılı olmuştur.

    12 ay önceki mali kısıtlamaların ardından, bu yıl dışarıdan gelecek transferlerin nasıl olacağı en ilgi çekici konu olacak. O dönemde erkek takımı bu konuda ciddi sorunlar yaşıyordu ve La Liga'da Finansal Fair Play kurallarının uygulanma şekli nedeniyle bu durum kadın takımını da etkilemişti.

    Ancak Hansi Flick'in takımının Anthony Gordon'a 69 milyon sterlin (93 milyon dolar) gibi devasa bir meblağ harcaması, bu sefer işlerin farklı olacağını düşündürüyor. Barça harcama yapabiliyorsa bu harika, ancak yine de akıllıca harcama yapması gerekiyor.

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Bir liderin vedası

    Mesele sadece ayrılan oyuncuların yerini doldurmakla da sınırlı değil. Putellas’ın bu sezon bir lider ve akıl hocası olarak üstlendiği rolün önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır.

    Romeu bu yıl takım içinden terfi ettirmek zorunda kaldı; Clara Serrajordi ve Aicha Camara adlı genç ikili ilk takımda düzenli olarak forma giymeye başlarken, Martine Fenger, Carla Julia ve Adriana Ranera gibi diğer oyuncular da fırsatlar yakaladı. Bir de Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Vicky Lopez ve Kika Nazareth gibi daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalan genç oyuncular vardı. Birçoğu bu oyuncuların gelişmesine katkıda bulundu, ancak kaptan Putellas bu konuda en önde gelen isim oldu.

    Brugts, 32 yaşındaki oyuncu hakkında kısa süre önce, "O, diğer kızlara her zaman yardım etmeye ve onlardan en iyi performansı almaya çalışan bir oyuncu" dedi. "Deneyimli oyuncuların liderlik rolünü üstlenmesinden bahsettiğimde, elbette bunun en önemli örneği o. Onun yanında oynamak beni çok sakinleştiriyor ve bana iyi bir maç çıkarmam için güven veriyor."

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Zengin deneyim

    Yani Barça’nın sadece dünya çapında bir sağ bek, stoper ve orta saha oyuncusunun yerini doldurması gerekmiyor. Aynı zamanda öne çıkacak yeni liderlere de ihtiyacı var. Neyse ki bu konuda pek çok aday var; örneğin Patri Guijarro, Aitana Bonmati ve Irene Paredes gibi.

    Daha önce de ayrılıklarla başa çıkmış bir kulüp olarak (2024-25 sezonu öncesinde ve sırasında Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Keira Walsh ve Sandra Panos'u kaybetmişti) ve bu yıl şüphecilere kesin bir cevap vermiş bir kulüp olarak, çok az kişi onların birdenbire düşüşe geçeceğini bekliyor.

    Bu, rakipsiz bir gençlik yapısı ve bolca galibiyet tecrübesine sahip, hala dünya klasında bir takım. Zorlu olacak ve yolunda bazı engeller çıkabilir, ancak Barça gayet iyi olacak.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Yeni zorluklar

    Peki bu durum İspanya’yı nasıl etkileyecek? Leon’un, üst ligdeki ilk sezonunu altıncı sırada tamamlayan Kadınlar Süper Ligi takımı London City Lionesses’e transfer olması beklenirken, Putellas da onun izinden gidebilir. Batlle ise 2024-25 Şampiyonlar Ligi finalinde Barça’yı mağlup eden Arsenal’e katılmaya hazırlanıyor.

    İkincisi için ise durum pek değişmeyecek gibi görünüyor. Batlle, dört cephede mücadele eden Barça'nın kilit oyuncusuydu ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların Lig Kupası'ndan dışlanmasına yönelik yeni kurallar nedeniyle üç cephede mücadele edecek olan Arsenal'in de kilit oyuncusu olacak. WSL'nin Liga F'den daha güçlü olması nedeniyle, oyun süresi ve talep açısından her şey muhtemelen dengelenecektir.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    İspanya için olumlu gelişmeler

    Leon için – ve Putellas da Londra City Lionesses’e katılırsa onun için de – durum çok farklı olabilir. Kulüp Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak, bu da Barça’ya kıyasla çok daha hafif bir fikstür anlamına geliyor. Evet, bu, elit rakiplerle oynanacak büyük maçların gündemde olmayacağı anlamına geliyor, ancak WSL, Liga F'den daha üstün bir lig ve Leon - ve belki de Putellas - Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United gibi takımlarla karşılaşarak yine de zorlu bir mücadele verecek.

    2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesinde, ligde yüksek seviyede oynamaya devam edecek olan, her ikisi de 30'lu yaşlarında olan bu iki çok önemli oyuncunun daha az süre alması ve daha az yük altında kalması, İspanya için harika bir şey olabilir.

  • Clara Serrajordi Alexia Putellas Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Yeni yıldızlar ortaya çıkacak mı?

    Putellas, Leon ve Batlle’nin bıraktığı boşluklar, La Masia’nın yetiştirdiği diğer oyuncularla doldurulursa – örneğin, Cuma günü İspanya ile İngiltere arasında oynanacak maçın kadrosunda yer alan ve Ekim ayındaki A milli takımdaki ilk maçından bu yana giderek daha fazla etkileyici bir performans sergileyen Serrajordi gibi – bu durum La Roja için sadece iyi haber olacaktır.

    İspanya'nın mevcut kadrosunda Barça'da oynayan 11 oyuncunun yanı sıra, Jana Fernandez ve Lucia Corrales de kulübün altyapısından yetişmiş, ancak geçen yaz mali durumun gerektirdiği için satılmıştı. Katalonya'daki genç yeteneklerin gelişimi mükemmel ve bu durum milli takım için de meyvelerini veriyor.

    Transferler açısından büyüleyici bir yaz olacak ve bu durum özellikle Barça için geçerli. Bundan sonra ne olursa olsun, İspanya için ise 2027'deki Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma hedefine bakıldığında, bu yazın gerçekten olumlu gelişmelerle dolu olacağı görülüyor.

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