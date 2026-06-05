Alexia Putellas, Mapi León ve Ona Batlle'den sonra: Barcelona'nın geleceği ne olacak? Katalonya'daki transferler, İspanya'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk unvanını savunmasına nasıl etki edecek?

Geçen ay, Pere Romeu'nun takımı Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u 4-0 yenerek muhteşem bir dörtlü kupayı tamamladıktan sonra, üç önemli oyuncunun ayrılığı duyuruldu. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas'ın çocukluğundan beri forma giydiği takımdaki 14 yıllık kariyerinin sona ermesi manşetlere taşındı. Ancak, iki savunma oyuncusu Ona Batlle ve Mapi Leon'un da yeni maceralara atılması büyük bir kayıp olacak. UWCL finalinde iki gol atan Salma Paralluelo da onların izinden gidebilir.

Barça daha önce de bu durumla karşı karşıya kalmıştı. Geçen yaz, mali kısıtlamalar nedeniyle sönük geçen transfer döneminin ardından, bu kadronun özellikle Avrupa'da neler başarabileceği konusunda pek çok soru soruluyordu. Takım, buna muhteşem bir şekilde cevap verdi ve dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ancak bu sefer durum biraz farklı, çünkü ayrılan oyuncuların kalitesi yüksek; Putellas, Leon ve Batlle'nin hepsi dünya çapında yetenekler.

Bu yaz Barcelona için ne anlama geliyor? Ve La Roja, gelecek yıl Brezilya'da Dünya Kupası unvanını korumaya hazırlanırken, bu durum İspanya'yı nasıl etkileyebilir?