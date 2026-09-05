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London City Lionesses v Atletico Madrid - Pre Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Alexia Putellas, Manchester United'ı yıkan London City Lionesses çıkışının ardından WSL'deki rakiplerini uyardı: "Çok mutluyum"

Women's football
A. Putellas
London City Lionesses
London City Lionesses - Manchester United Women
Manchester United Women
WSL Lig İlkbahar Serisi

Alexia Putellas, Kadınlar Süper Ligi'ndeki açılış maçında London City Lionesses'ı Manchester United karşısında alınan 2-1'lik net galibiyette kaptan olarak sahaya çıkardı. İki kez Ballon d'Or kazanan yıldız, İngiltere'deki ilk maçında etkileyici bir performans sergilerken, taraftarlara yıldızlarla dolu takımının sadece daha iyiye gideceği sözünü verdi.

  • Putellas galibiyetle başladı

    İki kez Ballon d'Or kazanan Putellas, 2026-27 Women's Super League sezonunun açılış maçında London City Lionesses'ın United'ı 2-1 yenmesiyle İngiltere macerasına şık bir başlangıç yaptı. İspanyol orta saha, Copperjax Community Stadium'da yeni takımının kaptanlığını üstlenirken, maçı tribünden izleyen kulüp sahibi Michelle Kang'i de sevindirdi.

    Ev sahibi ekip, skorun gösterdiğinden çok daha rahat bir galibiyet aldı. Julia Zigiotti Olme'nin kendi kalesine attığı gol ve Danielle van de Donk'un ikinci yarıdaki şık dokunuşu, ağır kalan United karşısında Lionesses'a tam kontrol sağladı. United ise ancak 97. dakikada kaleyi bulan ilk şutunu çekebildi ve Simi Awujo'nun golüyle geç bir teselli sayısı buldu.

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  • London City Lionesses v Manchester United - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Fiziksel yönü ağır basan bir ligde gelişime açık alan var

    Baskın takım performansına rağmen Putellas, yeni ortamının zorlu taleplerine hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını kabul etti. Yaz transferi, üç puanı almaktan büyük mutluluk duyduğunu söylerken takımın genel oyununun gelişmeyi sürdüreceği sözünü de taraftarlara verdi.

    "Çok mutluyuz," dedi Putellas, BBC'ye. "İyi bir başlangıç yaptık, bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Hâlâ öğreniyorum, bu ilk maç. Bu fiziksel bir lig. Ben topun her zaman bacaklardan daha hızlı hareket ettiğini düşünen bir oyuncuyum, bu yüzden bu tür şeyleri geliştirmeye çalışacağız.

    "Bu ilk maç, elbette daha fazla gelişim göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza giderek daha iyi futbol sunacağız. Üç puanla başlamaktan çok mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz."

  • Yüksek standartlar belirlemek ve uyum oluşturmak

    London City teknik direktörü Eder Maestre, dört oyuncuya ilk maç şansı vermesinin ardından takımının uyumundan büyük memnuniyet duydu. Yıldız kaleci Mary Earps sezon öncesi kondisyon sorunları nedeniyle yedek kulübesinde kalırken, Elene Lete sorunsuz şekilde onun yerini doldurdu. Maestre, Putellas'ı yalnızca sahadaki yetenekleri için değil, soyunma odasına getirdiği liderlik nedeniyle de övdü.

    "Alexia, başkalarına neler katabileceğini biliyor; çünkü mesele sadece sahada yapabilecekleri değil, bize yardımcı olabilecek her şey," diye açıkladı Maestre.

    "Bu tür bir oyuncuya kadroda sahip olmak çok önemli, çünkü o yüksek standartları temsil ediyor ve onu projeye dahil etmek önemli, [bunun nedeni] performansı ve istediğimiz standarda ulaşmamıza yardımcı olma açısından getirebileceği liderlik.

    "En büyük etki, takım olarak oynama şeklimizdi; herkesin birbiriyle çok iyi bağlantı kurmasıydı. Oyuncular etrafında inşa ettiğimiz kimya bugün en önemli şey."

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  • London City Lionesses v Atletico Madrid - Pre Season FriendlyGetty Images Sport

    Putellas için sırada ne var?

    Bu galibiyet, London City için sezona ikna edici bir başlangıcı garantiliyor. Sıradaki rakipleri, bu hafta sonunda WSL'de West Ham olacak. Putellas, takım arkadaşlarına Hammers'ın sahasında üç puanı almaları için liderlik etmeyi hedefleyecek.

WSL Lig İlkbahar Serisi
West Ham United Women crest
West Ham United Women
WHU
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
WSL Lig İlkbahar Serisi
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE