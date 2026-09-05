Getty Images Sport
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Alexia Putellas, Manchester United'ı yıkan London City Lionesses çıkışının ardından WSL'deki rakiplerini uyardı: "Çok mutluyum"
Putellas galibiyetle başladı
İki kez Ballon d'Or kazanan Putellas, 2026-27 Women's Super League sezonunun açılış maçında London City Lionesses'ın United'ı 2-1 yenmesiyle İngiltere macerasına şık bir başlangıç yaptı. İspanyol orta saha, Copperjax Community Stadium'da yeni takımının kaptanlığını üstlenirken, maçı tribünden izleyen kulüp sahibi Michelle Kang'i de sevindirdi.
Ev sahibi ekip, skorun gösterdiğinden çok daha rahat bir galibiyet aldı. Julia Zigiotti Olme'nin kendi kalesine attığı gol ve Danielle van de Donk'un ikinci yarıdaki şık dokunuşu, ağır kalan United karşısında Lionesses'a tam kontrol sağladı. United ise ancak 97. dakikada kaleyi bulan ilk şutunu çekebildi ve Simi Awujo'nun golüyle geç bir teselli sayısı buldu.
- Getty Images Sport
Fiziksel yönü ağır basan bir ligde gelişime açık alan var
Baskın takım performansına rağmen Putellas, yeni ortamının zorlu taleplerine hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını kabul etti. Yaz transferi, üç puanı almaktan büyük mutluluk duyduğunu söylerken takımın genel oyununun gelişmeyi sürdüreceği sözünü de taraftarlara verdi.
"Çok mutluyuz," dedi Putellas, BBC'ye. "İyi bir başlangıç yaptık, bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Hâlâ öğreniyorum, bu ilk maç. Bu fiziksel bir lig. Ben topun her zaman bacaklardan daha hızlı hareket ettiğini düşünen bir oyuncuyum, bu yüzden bu tür şeyleri geliştirmeye çalışacağız.
"Bu ilk maç, elbette daha fazla gelişim göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza giderek daha iyi futbol sunacağız. Üç puanla başlamaktan çok mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz."
Yüksek standartlar belirlemek ve uyum oluşturmak
London City teknik direktörü Eder Maestre, dört oyuncuya ilk maç şansı vermesinin ardından takımının uyumundan büyük memnuniyet duydu. Yıldız kaleci Mary Earps sezon öncesi kondisyon sorunları nedeniyle yedek kulübesinde kalırken, Elene Lete sorunsuz şekilde onun yerini doldurdu. Maestre, Putellas'ı yalnızca sahadaki yetenekleri için değil, soyunma odasına getirdiği liderlik nedeniyle de övdü.
"Alexia, başkalarına neler katabileceğini biliyor; çünkü mesele sadece sahada yapabilecekleri değil, bize yardımcı olabilecek her şey," diye açıkladı Maestre.
"Bu tür bir oyuncuya kadroda sahip olmak çok önemli, çünkü o yüksek standartları temsil ediyor ve onu projeye dahil etmek önemli, [bunun nedeni] performansı ve istediğimiz standarda ulaşmamıza yardımcı olma açısından getirebileceği liderlik.
"En büyük etki, takım olarak oynama şeklimizdi; herkesin birbiriyle çok iyi bağlantı kurmasıydı. Oyuncular etrafında inşa ettiğimiz kimya bugün en önemli şey."
- Getty Images Sport
Putellas için sırada ne var?
Bu galibiyet, London City için sezona ikna edici bir başlangıcı garantiliyor. Sıradaki rakipleri, bu hafta sonunda WSL'de West Ham olacak. Putellas, takım arkadaşlarına Hammers'ın sahasında üç puanı almaları için liderlik etmeyi hedefleyecek.
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