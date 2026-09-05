Baskın takım performansına rağmen Putellas, yeni ortamının zorlu taleplerine hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını kabul etti. Yaz transferi, üç puanı almaktan büyük mutluluk duyduğunu söylerken takımın genel oyununun gelişmeyi sürdüreceği sözünü de taraftarlara verdi.

"Çok mutluyuz," dedi Putellas, BBC'ye. "İyi bir başlangıç yaptık, bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Hâlâ öğreniyorum, bu ilk maç. Bu fiziksel bir lig. Ben topun her zaman bacaklardan daha hızlı hareket ettiğini düşünen bir oyuncuyum, bu yüzden bu tür şeyleri geliştirmeye çalışacağız.

"Bu ilk maç, elbette daha fazla gelişim göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza giderek daha iyi futbol sunacağız. Üç puanla başlamaktan çok mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz."