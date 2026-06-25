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Alexia Putellas, Londra City Lionesses’e transferini kabul etti; Barcelona’nın efsane oyuncusu, WSL’de yeni bir mücadeleye atılıyor
Barselona'nın efsanesi, Amerika'dan gelen teklifler yerine Londra'yı tercih etti
ESPN’in haberine göre Putellas, 14 yıl boyunca sayısız kupa kazandığı Barcelona’dan ayrılmasının ardından London City Lionesses’e katılmak üzere bir anlaşmaya vardı. İspanya milli takım oyuncusu, İspanya’daki kariyerine son verme kararının ardından, NWSL’den gelen teklifler de dahil olmak üzere değerlendirilecek birçok teklif aldı; ancak London City Lionesses, bu İspanyol oyuncuyu kadrosuna katma konusunda her zaman en önde gelen adaydı ve oyuncunun Kadınlar Süper Ligi ekibine transferi için bir anlaşma sağlandı.
Putellas’ın Londra merkezli takımı tercih etmesinin başlıca nedenleri, Avrupa’da kalma ve memleketine yakın olma konusundaki güçlü isteğinden kaynaklanıyor. Ayrıca İspanya milli takım oyuncusu, sevgili Barcelona’ya karşı düzenli olarak mücadele etmek zorunda kalacağı başka bir kıtasal dev takıma katılmaktan kaçınmak istiyordu.
- AFP
Milyarder kulüp sahibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük hedefleri destekliyor
Bu tarihi anlaşma, London City Lionesses’in hırslı milyarder sahibi Michele Kang’ın ortaya koyduğu yüksek hedefli vizyonun doğrudan bir sonucudur. Kang, İngiliz kulübünü Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde baskın bir güç haline getirmeye kararlıdır.
London City Lionesses, ilk sezonunu mütevazı bir şekilde altıncı sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılmak için gerekli olan ilk üç sırayı kaçırdı. Henüz devam eden bir proje olmasına rağmen, Kang’ın son teknoloji ürünü bir antrenman tesisi inşa etme konusundaki devasa planları, Putellas için son derece cazip geldi.
Dünya Kupası hazırlıkları, konfor alanından çıkmaya neden oluyor
Putellas, bu dikkat çeken transferi, 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanmak için değerlendiriyor. Kadınlar Süper Ligi ortamına girmesi, 2023 Dünya Kupası şampiyonu olan oyuncunun, uzun vadeli konfor alanından kasıtlı olarak tamamen çıkmasını sağlıyor.
Londra’da taktiksel geçişin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kulüp yöneticileri, transfer piyasasında bir başka büyük hamleye de imza atmak üzere. London City Lionesses, dünya çapında bir savunma oyuncusu olan Mapi Leon’u kadrosuna katmak üzere; bu transferle Putellas, Barcelona’da uzun süre birlikte forma giydiği eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelecek.
- Getty Images Sport
Messi’den bu yana en golcü oyuncu, yeri doldurulamaz bir miras bırakıyor
Putellas, Barcelona’yı üst üste ikinci kez hem ulusal hem de Avrupa’da dörtlü kupaya taşıyan kaptanlık görevinin ardından Katalonya’dan ayrılıyor; geçen sezon 21 gol ve 13 asistle veda etti. Barça formasıyla kariyeri boyunca attığı 232 golle, kadın takımının tarihindeki en golcü oyuncu olarak mirasını pekiştirirken, kulüp genelinde sadece Lionel Messi’nin gerisinde kalıyor.
Durmak bilmeyen bireysel performansı, 2021 ve 2022 yıllarında arka arkaya Ballon d'Or ve FIFA 'The Best' ödüllerini kazanmasını sağladı ve kadın futbolunun modern standartlarını yeniden tanımladı. Barcelona şüphesiz Avrupa'da iddialı bir takım olmaya devam edecek olsa da, Putellas artık efsanevi odaklanmasını Birleşik Krallık'ta da bu üst düzey başarıyı tekrarlamaya yöneltiyor.