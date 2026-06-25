Alexia Putellas, Londra City Lionesses’e transferini kabul etti; Barcelona’nın efsane oyuncusu, WSL’de yeni bir mücadeleye atılıyor

ESPN’in haberine göre Putellas, 14 yıl boyunca sayısız kupa kazandığı Barcelona’dan ayrılmasının ardından London City Lionesses’e katılmak üzere bir anlaşmaya vardı. İspanya milli takım oyuncusu, İspanya’daki kariyerine son verme kararının ardından, NWSL’den gelen teklifler de dahil olmak üzere değerlendirilecek birçok teklif aldı; ancak London City Lionesses, bu İspanyol oyuncuyu kadrosuna katma konusunda her zaman en önde gelen adaydı ve oyuncunun Kadınlar Süper Ligi ekibine transferi için bir anlaşma sağlandı.

Putellas’ın Londra merkezli takımı tercih etmesinin başlıca nedenleri, Avrupa’da kalma ve memleketine yakın olma konusundaki güçlü isteğinden kaynaklanıyor. Ayrıca İspanya milli takım oyuncusu, sevgili Barcelona’ya karşı düzenli olarak mücadele etmek zorunda kalacağı başka bir kıtasal dev takıma katılmaktan kaçınmak istiyordu.



