Barcelona için: Bu yaz Barça’dan ayrılan en büyük isim olmasa da Leon’un gidişi gerçekten can yakacak. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri, hatta belki de en iyisi olan oyuncu, kulübün oyunun zirvesine yükselişinde hayati bir parça oldu ve geçen yazkiyle aynı mali kısıtlamalar içinde hareket etmek zorunda olmasalar bile Katalanlar için yerini doldurmak son derece zor olacak. Bunu nasıl yapacakları, sonunda bu işe verilecek notu etkileyecek ve o zamana kadar Barça’ya şüpheden uzak yaklaşmak gerekiyor. La Masia’dan çıkıp adım atabilecek bazı umut vadeden genç oyuncular var, ancak bunlar Leon’un üstlendiği türden manşet rolüne, en azından şimdilik, hazır değil. Not: D
London City Lionesses için: Bu, London City’nin önceki transfer dönemleriyle kıyaslandığında ileriye doğru bir adımı temsil eden türden bir hamle. Son dönemde kadroya kattıkları tecrübeli yıldızlardan bazıları, başta Kosovare Asllani olmak üzere, gerçekten önemli etki yaratmış olsa da çoğu kariyerlerinin zirvesini geçtikten sonra geldi. Buna karşılık Leon, kadın futbolunun hâlâ tam zirvesindeyken kulübe katılıyor ve takımı ciddi şekilde güçlendirecek. Ayrıca topla oyundaki üstünlüğü düşünüldüğünde, bu hırslı kulübün felsefesine de iyi uyuyor. Not: A
Leon için: Avrupa şampiyonu Barcelona’dan ayrılacak herhangi bir transfer, bir oyuncu için seviye düşüşü anlamına gelecektir. Leon, İngiltere’de kupa koleksiyonu yapamayacak ve ayrıca oraya ulaşması hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi muhtemelen yasaklanacak bir kulübe gidiyor; çünkü kulübün sahibi Michele Kang, aynı zamanda Barça’nın mayıstaki finalde yendiği takım olan Lyon’un da sahibi. Ancak bu, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerinde ilk kez yeni bir ligde oynama ve gelecek yazki Dünya Kupası öncesinde, hâlâ iyi bir seviyede ve daha az yoğun bir takvimde, farklı bir meydan okumayı üstlenme fırsatı. Ayrıca muhtemelen son büyük sözleşmesinde iyi bir maaş da alacak. Not: B