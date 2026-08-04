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CanlıBiletler
Summer transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Alexia Putellas'ın London City Lionesses'ın yıldızlarla dolu transferlerine öncülük etmesinden Arsenal'ın dikkat çeken yeni takviyelerine ve Kerolin'in Manchester City'den Barcelona'ya geçişine kadar: GOAL, 2026 yazı kadınlar transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Women's football
Barcelona
Kerolin
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
M.City
N. Charles
B. Mead
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
ABD 1
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL Lig İlkbahar Serisi
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC
G. Dragoni
E. de Almeida

2026 yaz transfer dönemi, kadın futbolunda son derece hareketli geçeceğinin sinyalini veriyordu ve gerçekten de öyle oldu. Son yaklaşık üç ayda sporun en büyük isimlerinden bazıları yeni kulüpler bulurken, Alexia Putellas, Georgia Stanway ve Sam Kerr de transferini tamamlayan isimler arasında yer aldı.

Bazı transferler tüm taraflar için iyi sonuç verir, ancak çoğu böyle olmaz; kulüplerden en az birinin, hatta belki de oyuncunun karar alma süreci soru işaretleri yaratır. GOAL da bu nedenle kadın futbolundaki her büyük anlaşmadan en iyi şekilde kimin çıktığını bilmeniz için burada.

Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi puanladık ve sezon arası dönemin büyük kazananlarını, kaybedenlerini takip etmenizi sağladık.

Aşağıdaki tüm puanlamalarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Elisa De Almeida Arsenal unveiling 2026Getty Images

    3 Eylül: Elisa De Almeida (PSG'den Arsenal'a)

    PSG için: Bu, bu sezon Fransa şampiyonluğunda Lyon'a rakip olma konusunda epey geride kalacak gibi görünen PSG için bir darbe. Ayrılıklar söz konusu olduğunda bu yaz, Paris ekibi için önceki yazlar kadar yıpratıcı geçmedi ancak takviyelerin yetersiz kalması, onların hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun çok üzerine çıkmasını pek olası göstermiyor. De Almeida gibi kilit bir ilk 11 oyuncusunun ayrılığıyla bu his daha da güçleniyor. Yaklaşık £550.000 ($745.000) olduğu bildirilen önemli bonservis bedeli bu darbeyi bir ölçüde hafifletiyor, ancak PSG'nin bu parayı yeniden yatırıma dönüştürmek için ocak ayına kadar beklemek zorunda kalabileceği de unutulmamalı. Not: D

    Arsenal için: Stoper bölgesinde ekstra alternatif, Arsenal'ın yaz transfer döneminde eksik kalan tek parça gibi görünüyordu ve şimdi Arsenal bu kutuyu işaretleyebilir. PSG'de kilit bir ilk 11 oyuncusu olan ve Fransa kadrolarının değişmez isimlerinden biri durumundaki De Almeida, üst düzeyde önemli bir tecrübeye sahip ve Renee Slegers'ın takımında rotasyonda görev alabilecek kadar da iyi. Sağ bekte de oynayabilmesini sağlayan çok yönlülüğüne, Arsenal'ın bek rotasyonundaki derinlik nedeniyle büyük ihtimalle ihtiyaç duyulmayacak, ancak sakatlıklar yaşanırsa bu özellik faydalı olacaktır. Yüksek bonservis bedeli soru işaretleri yaratıyor; özellikle de Arsenal'ın iyi para harcaması gereken bölge sol ayaklı bir stoperken. Yine de bu, kadroyu tamamlayan bir transfer. Not: C+

    De Almeida için: PSG'deki beklentilerin altında kalan projede geçirdiği beş yılda, iki Lig Kupası zaferi dışında çok az şey kazanan De Almeida artık yükselişte olan bir kulübe imza attı. 2024-25'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arsenal, yaklaşan sezonda ne kadar iddialı olduğunu gösteren mükemmel bir yaz transfer dönemi geçirdi. Fransa milli oyuncusu için kupa kazanma ihtimali kuzey Londra'da daha yüksek olmalı ve ilk kez yurt dışında oynama fırsatı da faydalı olabilir; PSG'deki kadar garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayabilecek olsa bile. Not: B+

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  • Kerolin Barcelona 2026Getty/GOAL

    4 Ağustos: Kerolin (Manchester City'den Barcelona'ya)

    Manchester City açısından: Geçen sezon ligde yalnızca dokuz maça ilk 11'de başlamasına rağmen Kerolin, dokuz gol ve beş asist üreterek tüm WSL'de doğrudan gole katkıda en yüksek dördüncü sayıya ulaştı. Ancak Brezilyalı yıldız istikrarsız olabiliyor ve Lauren Hemp, Aoba Fujino, Mary Fowler ile yakın zamanda kadroya katılan Beth Mead başta olmak üzere City'nin kanatlarda ciddi bir derinliği var. Kadın futbolu tarihindeki en büyük bonservislerden biri olduğuna inanılan ve 1 milyon €'nun üzerinde olduğu belirtilen bedel karşılığında, bu anlaşma City'nin geri çeviremeyeceği kadar iyiydi; her ne kadar bu durum, Kerolin'in de oynayabildiği 10 numara rolünde Vivianne Miedema'nın arkasındaki derinliğin bir miktar azalması anlamına gelse de. Not: B

    Barcelona açısından: Hem Salma Paralluelo'nun hem de Alexia Putellas'ın ayrılmasıyla birlikte, Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde, kulüpte halihazırda bulunan isimleri tamamlayacak hücumda fark yaratabilecek oyuncular eklemesi gerektiği bir sır değildi. Kerolin tam olarak böyle bir oyuncu. Yukarıda adı geçen iki oyuncudan herhangi birinin doğrudan yerine geçecek biri kesinlikle değil, ancak kanatta ya da 10 numara olarak oynayabilen çok yönlülüğüyle, ayrılıkların ardından daha fazla derinlik gerektiren bazı pozisyonları kapatıyor. Manchester City'deki bazı sakatlıkların da yardımcı olmamasıyla birlikte biraz daha istikrar yakalayabilirse, Avrupa şampiyonu için en üst seviyede gerçek bir fark yaratabilir. Barca, onun için çok para harcamışken tam da bunu umacak. Not: B-

    Kerolin açısından: Barcelona'da oynamak uzun zamandır Kerolin'in hayaliydi ve şimdi bunu gerçekleştirme fırsatını elde etti. Katalonya'da rotasyon yaygın; çünkü Barcelona her zaman dört kulvarda bir denge kuruyor. Bu nedenle Kerolin, neler yapabildiğini göstermek için bolca fırsat bulacak ve en büyük maçlarda tercih edilmek istiyorsa bu fırsatları değerlendirmesi kritik olacak. Eski NWSL MVP'si bunu tam olarak yapabilecek kaliteye sahip ve son Avrupa şampiyonu için fark yaratan bir oyuncu olduğunu ortaya koyabilir. Bu, 26 yaşındaki oyuncunun bir üst seviyeye çıkması için çok büyük bir fırsat. Not: A

  • Giulia Dragoni Chelsea Women 2026 signingIan Walton/Chelsea FC

    31 Temmuz: Giulia Dragoni (Barcelona'dan Chelsea'ye)

    Barcelona için: Ne yazık ki bu iş yürümedi. Dragoni'nin yeteneği konusunda çok az şüphe var ancak Barca'da formaya yönelik zorlu rekabet içinde bunu Katalunya'da A takıma yükselişe dönüştüremedi. Üç yılın ardından, Dragoni'nin bu yaşta süre almasının önemli olması ve Barca'nın da Mundo Deportivo'ya göre yaklaşık 500 bin euro (428 bin sterlin/576 bin dolar) civarında iyi bir bonservis bedeli elde edebilmesiyle, her iki tarafın da yoluna devam etmesi mantıklıydı. Blaugrana için kayıp yok, üstüne biraz da para kazanıldı. Not: B

    Chelsea için: Dragoni tarihin en pahalı oyuncularından biri olarak anılmasa da, Chelsea'nin onun için ödediği bedel kadın futbolu bağlamında küçük değil. Bu nedenle, Barca ile kıyaslandığında Maviler'in 19 yaşındaki oyuncunun önemli bir futbolcu olmasına daha fazla ihtiyaç duyması söz konusu. Yine, onun yeteneği konusunda hiçbir şüphe yok ve Sonia Bompastor'un genç oyuncularla çalışma konusundaki geçmişi yardımcı olmalı. Ancak WSL bir sebeple dünyanın en iyi ligi olarak görülüyor ve Dragoni'nin, geçen sezonun ardından çok gelişmesi gereken bir takımda gerekli olacak etkiyi yaratabilmek için seviyesini yükseltmesi ve neden bu kadar yüksek değerlendirildiğini göstermesi gerekecek. İşin içindeki para düşünüldüğünde bu biraz kumar, ancak doğru yönetilirse kesinlikle büyük karşılık verebilecek bir hamle. Not: C+

    Dragoni için: Süre almak her genç oyuncu için değerlidir ve bu yüzden Dragoni'nin Chelsea'de ne kadar rol alacağı, bunun onun için ne kadar iyi bir transfer olduğunu belirlemede büyük ölçüde etkili olacak. Genç oyuncu geçen sezon Roma ile harika bir yıl geçirdi, doğrudan gol katkısında çift hanelere ulaşarak Roma'yı Serie A şampiyonluğuna taşıdı. Ancak şimdi yine yolda, yeni bir ülkeye ve tartışmasız dünyanın en iyi ligine gidiyor. Neyse ki Chelsea hücum hattındaki forma rekabeti geçmiş yıllardaki kadar yüksek değil, bu yüzden süre bulması beklenir; bu da Dragoni'nin kalitesini göstermesi için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey. Not: B

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  • Laila Harbert San Diego Wave 2026Getty Images

    28 Temmuz: Laila Harbert (Arsenal'dan San Diego Wave'e)

    Arsenal açısından: Harbert'ın gelişimini sürdürmek için başka bir yere gitmek zorunda kalması üzücü. Çünkü gerçekten de Arsenal A takımına giden bir yolu varmış gibi görünüyordu. Arsenal'ın gelecekte orta saha oyuncusu için ilk satın alma hakkına sahip olması hiç yoktan iyidir, ancak onun ayrılığı, Kadınlar Süper Ligi'nin altyapıdan yetişen yeteneklere fırsat verme konusunda yaşadığı daha geniş bir soruna da işaret ediyor gibi hissettiriyor. Arsenal, bu zorluklara rağmen bu alanda başarı hikâyeleri üretme konusunda iyi iş çıkardı, ancak Harbert'ın ayrılığı bunun ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor. Bu yaz Stanway ve Reuteler'in takıma katılmasıyla, bu sezon onun şansının zaten her zaman sınırlı olması bekleniyordu ve böylece kulüp, Arsenal düzenine son derece hâkim üst düzey genç bir oyuncuyu kaybediyor. Not: D

    San Diego Wave açısından: NWSL, genel olarak genç yeteneklere fırsat verme konusunda en iyi liglerden biri ve Wave de bunun önde gelen takımlarından biri. Bu nedenle Harbert gibi bir başka genç yeteneği kadroya katmak istemeleri mantıklı, özellikle de San Diego'nun başında eski Arsenal teknik direktörü Jonas Eidevall olduğu için. Eidevall, Harbert'a iki yıl önce Arsenal formasıyla ilk maçını oynatma fırsatı vermişti, ancak sonrasında onunla çalışma konusunda çok fazla şansı olmadı; çünkü yalnızca birkaç ay sonra kuzey Londra kulübündeki görevinden ayrıldı. Şimdi ise bu fırsatı yeniden elde ediyor; oyunun en yüksek profilli genç orta saha oyuncularından birini, omurgasında hâlihazırda birkaç genç oyuncu bulunan bir San Diego takımına entegre etmeye çalışıyor. Eğer onun birçok kişinin inandığı şekilde gelişmesine ve parlamasına imkân tanırsa, Wave orta sahada zamanla daha da iyi olacak üst düzey bir oyuncuya sahip olacak. Not: B

    Harbert açısından: Arsenal'dan uzakta geçirdiği dört kiralık dönemin ardından, buna geçen sezonun son bölümünde Everton'da sadece bir maça çıktığı kiralık dönem de dahil, Harbert'ın üst düzey profesyonel futbolda çıkış yapma şansı için başka yere bakmak istemesi anlaşılır bir durum. Fırsatların sınırlı olduğu WSL'den ayrılıp daha fazla fırsatın bulunduğu NWSL'ye gitmek ve açıkça onun oyununa inanan bir teknik direktörle çalışmak, uzun vadeli gelişimi açısından karşılığını vermesini umacağı akıllıca bir hamle. Harbert ligi zaten biraz tanıyor; geçen yıl Portland Thorns'ta kiralık olarak zaman geçirmişti ve bu da lige yerleşmesine ve büyük bir değişime uyum sağlamasına yardımcı olmalı. Not: A

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 Temmuz: Salma Paralluelo (Barcelona'dan Lyon'a)

    Barcelona için: Paralluelo’nun sözleşmesinin son yılına girerken kendisine gelecek teklifleri dinlemeye hazır olunduğunun bildirildiği dönemin üzerinden bir yıl geçmişken, sezonun ancak en sonunda yeni sözleşme görüşmelerine dair haberler ortaya çıkmaya başladığı için, Barça’nın sonunda hücum oyuncusuyla yeni bir anlaşmaya varmaması büyük bir sürpriz değil. Şampiyonlar Ligi finalindeki iki gollük performansı, ücret talepleri açısından Barça’nın onu takımda tutamayacağı bir noktaya kadar değerini daha da artırdı. Kulüp, Avrupa şampiyonu olmak için Lyon’u mağlup ederken Paralluelo’nun sunduğu anlar gibi anları özleyecek ve onun kıtadaki en büyük rakiplerinden birine katılması da bir darbe. Ancak o hâlâ zaman zaman istikrarsız bir oyuncu ve bu para, bu yaz çok sayıda ayrılık yaşayan bir kadrodaki bazı boşlukları doldurmak için daha iyi dağıtılabilir. Barça için üzücü olan tek şey, Paralluelo’nun Katalonya’da istikrarlı bir maç kazandırıcı olma arayışını sürdüremeyecek olması. Not: D

    Lyon için: Kadidiatou Diani’yi kaybettikten ve Paralluelo’nun özelliklerini Şampiyonlar Ligi finalinde ilk elden gördükten sonra, 22 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz olarak kadroya katmak, yüksek maaş talepleriyle geliyor olsa bile, Lyon adına harika bir iş. Bu özellikle de onun genç olması ve daha da gelişerek daha büyük bir yeteneğe dönüşecek olması nedeniyle geçerli; ayrıca teknik direktör Jonatan Giraldez’in ondan en iyi verimi nasıl alacağını çok iyi bilmesi de bunu daha da önemli kılıyor. Giraldez’in Barça’daki döneminde Paralluelo kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve tüm kulvarlarda 36 maçta 34 gol attı. Eğer Lyon’da da ondan aynı verimi alabilirse, bu kulübe dokuzuncu Avrupa tacı hedefinde ciddi bir ivme kazandırabilir. Not: A

    Paralluelo için: Barcelona’dan ayrılıp geri adım atmayan oyuncu sayısı azdır. Ancak Paralluelo, bunun kesinlikle bir seviye düşüşü olarak tanımlanamayacağı bir transferle, belki de Blaugrana’nın Avrupa’daki en büyük rakibine imza atıyor. Giraldez ile yeniden bir araya gelmesi, özellikle uzun vadeli gelişimi açısından, gerçekten büyük bir artı ve geçen sezon zaman zaman Barça ilk 11’ine girip çıkan bir isim olduktan sonra artık düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması bekleniyor. Bu da gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası’na, İspanya için de kilit bir oyuncu olmasını sağlayabilecek bir form düzeyiyle gitmeye çalışırken ona yardımcı olacaktır. Not: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 Temmuz: Misa Rodriguez (Real Madrid'den Arsenal'a)

    Madrid için: Real Madrid, geçen yaz Merle Frohms'un Wolfsburg'dan gelmesiyle Misa'yı ilk 11'de değiştirmek üzere zaten çok iyi bir oyuncu transfer etmişti. Almanya milli oyuncusunun yaşadığı diz sakatlığı, Misa'nın yaklaşık altı ay boyunca ilk 11'e dönmesinin önünü açtı. Ancak Frohms yeniden form tutunca, takım arkadaşı sezonu güçlü bir performansla tamamlarken İspanya milli oyuncusu yeniden yedek kulübesine döndü. Madrid, Misa'nın ayrılmasına izin vererek tecrübe ve çok iyi bir yedek oyuncu kaybediyor. Ayrıca bu kadar iyi geliştirdiği bir oyuncudan bonservis geliri elde edememesi de olumsuz bir durum. Ancak kaleci pozisyonu emin ellerde gibi görünüyor. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal adına ilginç bir hamle çünkü kaleci pozisyonu bu ölçüde güçlendirilmesi gereken bir yer gibi görünmüyordu. Elbette o bölgeye bir oyuncu daha gerekiyordu, ancak bu ancak üçüncü tercih olarak olmalıydı ve Misa üçüncü kaleci olmak için fazlasıyla iyi. Bununla birlikte, Arsenal açısından bakıldığında bu harika bir iş. Arsenal geçen sezon bu pozisyonda sakatlık sorunları yaşadı; Daphne van Domselaar ile Anneke Borbe bir süre sahalardan uzak kalırken, Manuela Zinsberger neredeyse tüm sezonu kaçırdı. Bu nedenle Misa gibi üst düzey bir kurtarıcıyı bedelsiz almak ve kadroda üç çok yetenekli kaleciye sahip olmak mükemmel bir güvence, özellikle de Van Domselaar mayıs ayının sonlarında ameliyat olmuşken. Not: A

    Misa için: Bunun Misa açısından ne kadar iyi bir transfer olduğunu ancak zaman gösterecek, çünkü her şey ne kadar oynayacağına bağlı. İlk bakışta süre almak zor olacak çünkü Van Domselaar ve Borbe'nin kalitesi yüksek, ayrıca dağıtılacak maç süresi de sınırlı olacak. Misa yeterince süre alamazsa, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunu da kaçırabilir ki bu gerçekten büyük bir darbe olur. Ancak kendisi de Arsenal'in 1 numarası olmak için baskı kurabilecek kadar iyi bir kurtarıcı ve geçen sezonun gösterdiği gibi, sakatlıklar önünü biraz açabilir. 26 yaşındaki oyuncu elbette başka bir yere gidip süre garantisi alabilirdi, ancak muhtemelen bu kadar büyük bir kulüpte değil. Not: C

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 Temmuz: Alice Sombath (Lyon'dan Tottenham'a)

    Lyon için: Bunun Lyon adına bir hata gibi görünmemesi zor. Sombath, ilk takıma daha genç yaşta girdikten beri kendisini çok iyi bir oyuncu olarak kanıtladı ve henüz 22 yaşında olduğu için en iyi yılları hâlâ önünde. Daha fazla süre istemesi anlaşılabilir, ancak Lyon'un bunu başka bir yerde elde etmesine izin vermesi, önümüzdeki yıllarda pişman olabilecekleri bir karar gibi duruyor. Yine de OL'nin stoper seçenekleri güçlü kalıyor ve iyi bir bonservis bedeli darbeyi bir miktar hafifletiyor. Not: D

    Spurs için: Tottenham harika bir transfer dönemi geçiriyor ve bu da onun sadece devamı niteliğinde. Sombath, üst düzeyde çok fazla deneyime ve vitrine sahip mükemmel bir genç oyuncu. Çok yönlü, teknik açıdan son derece iyi ve özellikle her hafta WSL gibi üst düzey bir ligde oynayarak daha da gelişecek. Bir diğer üst düzey genç stoper Toko Koga ile birlikte uyum sağlaması hâlinde, takımın gelişimi de buna ayak uydurabilirse Spurs'ün onları ileriye taşıyabilecek bir savunma ortaklığı var. Sombath, kulüp rekoru bir bedelle geliyor ama buna değer. Not: A

    Sombath için: Lyon'dan, sekiz kez Avrupa şampiyonu olmuş bu kulüpten, yapılan neredeyse her transfer geri adımdır, ancak bu, bunun Sombath için iyi bir hamle olmadığı anlamına gelmiyor. Evet, Şampiyonlar Ligi futbolundan vazgeçiyor ama OL'de geçen sezon ligde hatırı sayılır süre almış olsa da savunmacı, kulübün Avrupa'daki 11 maçının yalnızca ikisine takım finale çıkarken ilk 11'de başladı. Öte yandan, dünyanın en iyi liglerinden birinde oynayan iddialı bir takımda daha öne çıkan bir oyuncu olma fırsatı kazanıyor; bu da Sombath'ı daha düzenli olarak zorlayıp gelişmesini teşvik edecek. Bu süre, 22 yaşındaki oyuncunun Fransa adına Brezilya'da ilk 11'de başlamak için mücadele ettiği bir Dünya Kupası yılı olması nedeniyle daha da büyük önem taşıyor. Not: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 Temmuz: Melvine Malard (Manchester United'dan Chelsea'ye)

    United için: United'ın Malard için en az 750 bin sterlin (1 milyon dolar) gibi çok yüksek bir bonservis bedeli almış olması nedeniyle bu transferi notlandırmak zor, çünkü bu rakam onu kadın futbolu tarihinin en pahalı 11. transferi yapar. Çeşitli haberler, bu bedelin 850 bin sterlin (1,13 milyon dolar) ile 1 milyon sterlin (1,33 milyon dolar) arasına kadar çıkabileceğini de öne sürüyor. Bu harika bir iş ve geri çevrilmesi zor bir anlaşma. Ancak United yeni transferler konusunda bu kadar sessiz kalmaya devam ederken, buna fazlasıyla olumlu yaklaşmak zor. Malard bu takımın kilit parçalarından biriydi ve en iyi oyuncularından biriydi, dolayısıyla onun yerini doldurmak kolay olmayacak. WSL'deki bir rakibe gitmesi de ayrı bir olumsuzluk. Not: C-

    Chelsea için: Bu iyi bir transfer. Teknik direktör Sonia Bompastor, Lyon'da çalıştırdığı Malard'ı yakından tanıyor ve ondan en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Chelsea'nin son yedi yıldaki en az gollü WSL sezonunun ardından hücumda daha fazlasına ihtiyacı vardı. Ayrıca Guro Reiten ve Johanna Rytting Kaneryd'in ayrılıkları, santrfor bölgesindeki ihtiyaç kadar bariz olmasa da, kanatları da transfer döneminde ele alınması gereken bir bölge haline getirdi. Bompastor yönetimindeki Lyon'da ağırlıklı olarak kanatta oynayan ve United'da da bunu sürdüren Malard'ın gelişi bu ihtiyacı karşılıyor. Gerektiğinde forvet olarak da etkili oynayabilmesi ayrı bir artı. O bir golcü, yaratıcı bir oyuncu ve topsuz oyunda çok çalışkan biri. Buradaki tek olumsuzluk yüksek bonservis bedeli, çünkü 26 yaşındaki oyuncu için Chelsea'nin piyasa değerinin üzerinde ödeme yaptığını düşünmemek zor. Not: C+

    Malard için: Ne kadar harika bir hamle! Lyon'da çıkış yaptıktan sonra Fransa milli oyuncusu, daha fazla süre alabilmek için 2023'te sekiz kez Avrupa şampiyonu olan takımdan ayrıldı ve son üç yılını United'da kilit bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini öne çıkararak, Chelsea ile yeniden elit seviyeye dönüş yapma fırsatını yaratmak için geçirdi. Malard, Manchester United ile bir kupa kazandı, iki finalde daha forma giydi ve Şampiyonlar Ligi futbolu oynadı, ancak bunların hepsine maruz kalma düzeyi Chelsea'de çok daha yüksek olacak; burada yeniden en büyük kupaları kazanma fırsatına sahip. Not: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 Temmuz: Kadidiatou Diani (Lyon'dan London City Lionesses'a)

    Lyon için: Johanna Rytting Kaneyrd’in gelişi ve ardından Diani’nin ayrılığı, buna ek olarak Le Progres’te yer alan, ilkinin OL tarafından kanat beki olarak kullanılacağı yönündeki haberler, oldukça ilgi çekici. İlk bakışta, dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olan Diani’yi kaybetmek Lyon için ciddi bir darbe ve onun sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyememesinin yarattığı olumsuz etki de bunun nedenine harika bir örnek. Ancak teknik direktör Jonatan Giraldez, takımın yapısını Diani için doğal bir rol bulmayı zorlaştıracak şekilde değiştiriyorsa, belki de bu ayrılığı açıklayan şey budur. Ne olursa olsun, Lyon’un hâlâ elinde çok fazla yetenek olsa bile, bildirildiğine göre geri kazanılan 500.000 £ (670.000 $) bonservis bedeli dışında onun kalitesinde bir oyuncuyu kaybetmenin olumlu bir yanını bulmak zor. Not: D

    London City için: Alexia Putellas ve Mapi Leon’u kadrosuna kattıktan sonra, Diani’nin gelişi, London City’nin bu transfer döneminde gerçekten dünya çapında bir oyuncuyu üçüncü kez kadrosuna kattığı anlamına geliyor. Bu, kulübü gelecek sezonda kupalar için gerçek bir tehdit olma yolunda bir adım daha ileri taşıyan bir başka transfer; üstelik WSL’ye yükselişinin üzerinden sadece bir yıl geçmişken. Teknik direktör Eder Maestre’nin bu kadar hareketli bir transfer döneminin ardından takımda uyumu sağlayacağı garanti değil, ancak bu yıl London City hakkındaki heyecanın gerçek olabileceğine inanmamak zor. Diani de geçen sezon ligde 22 maçta yalnızca 28 gol atan hücum hattını kesinlikle geliştirecek olmasıyla bu fikri güçlendiriyor. Not: A

    Diani için: Diani’nin Lyon’dan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanamadan ayrılması üzücü. PSG’den OL’ye transferinden önce bile istikrarlı biçimde olağanüstüydü ve çok sayıda kupa kazandı, ancak Avrupa şampiyonluğunun ondan kaçmış olması sinir bozucu olacaktır. London City’de o kupayı kaldırma şansı sınırlı, en azından hem onların hem de OL’nin aynı anda bu turnuvada mücadele edip edemeyeceği net değil; çünkü her iki kulübün de sahibi Michele Kang. Bununla birlikte, bu Diani’nin kariyerinde ilk kez yeni bir ligde ve yeni bir ülkede yaşayacağı yeni bir meydan okuma. Büyük potansiyel taşıyan heyecan verici bir projeye, elit seviyede yeni takım arkadaşlarıyla oynamaya gidiyor ve 31 yaşında büyük bir sözleşmeye imza atıyor; muhtemelen kariyerindeki son büyük sözleşmeye. Not: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 Temmuz: Lisa Baum (RB Leipzig'ten Arsenal'a)

    RB Leipzig için: Leipzig açısından, Baum’dan bir üst düzey kulübün devreye girmesinden önce yalnızca bir sezon faydalanabilmiş olmak hayal kırıklığı yaratacaktır; onu potansiyel olarak üst düzey bir oyuncuya dönüştürecek gelişimin geri kalanı ise başka bir yerde gerçekleşecek. Ancak kulübün rekor bonservis bedeli olduğu bildirilen ciddi bir tazminat alacak olması düşünüldüğünde, Leipzig’in bundan şikâyet etmesi zor. Bu para kadroya yeniden yatırılabilir ve bu da uzun vadede takımın ilerleme kaydetmesine yardımcı olmalıdır. Not: B

    Arsenal için: Arsenal, Beth Mead’in ayrılığının ardından kanat bölgelerini güçlendirmek zorundaydı ve bunu daha genç, daha ham bir yetenekle yapmayı tercih etti. Arsenal’in son yıllarda başka yerlerden transfer edilen genç oyuncuları geliştirme konusunda çok iyi bir sicile sahip olmaması, bazılarını endişelendirebilir. Ancak Smilla Holmberg’in kulüpteki ilk dönemi, bu konuda işlerin değiştiğine dair bir kanıt olabilir; yüksek bir bonservis bedeliyle sadece bir yıl önce gelen Olivia Smith de iyi bir performans sergiledi. Renee Slegers’in rotasyona gitme ve kanat oyuncularını düzenli olarak oyundan alma eğilimi de Baum’un uyum sağlamasına yardımcı olmalı. Her şey göz önüne alındığında, 19 yaşındaki oyuncunun yeteneği açık olsa da bu transferin kesin olarak başarılı olacağını garanti etmek zor. Yine de bazı endişelere rağmen, başarısız olmaktan çok başarılı olma ihtimali daha yüksekmiş gibi duran heyecan verici bir hamle. Not: B

    Baum için: Çok yüksek potansiyele sahip görülse de Baum’un en üst seviyede oldukça sınırlı bir tecrübesi var; arkasında Bundesliga’da geçirdiği yalnızca bir sezon bulunuyor. Buna rağmen şimdi Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birine transfer olması ve burada düzenli süre alma ihtimalinin bulunması, kariyeri adına harika bir adım gibi görünüyor. Yine, Arsenal’in geçmişte yabancı yetenekleri geliştirme konusunda başarısız olduğuna dair çekinceler mevcut, ancak genç oyuncunun alacağı süre onun gelişimine iyi şekilde katkı sağlayacak gibi duruyor. Not: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 Temmuz: Khiara Keating (Manchester City'den Liverpool'a)

    Manchester City için: City'nin Keating'e yeni bir sözleşme teklif etmesinin de gösterdiği gibi, bu WSL'nin yeni şampiyonu için bir darbe. Bununla birlikte, beklenmedik olduğu söylenemez. Keating, son dönemde Manchester'da yeterince süre alamadığı için İngiltere kadrolarının dışında kaldı ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası yaklaşırken, bu yaz kulüpten ayrılmak istemesi her zaman muhtemeldi. City'nin şimdi, esasen yedek kaleci olmasına rağmen nadir bir kalite seviyesi sunan bir ismin yerini en iyi şekilde nasıl dolduracağını düşünmesi gerekiyor. City'de 11 yıl geçirip sonunda İngiltere milli oyuncusuna dönüşmesinin ardından bonservissiz ayrılması da ciddi bir olumsuzluk. Not: D

    Liverpool için: Bu, Kırmızılar'ın ihtiyaç duyduğu bir bölgeyi dolduran harika bir transfer ve bonservissiz gelmesi de işi daha da iyi hale getiriyor. Liverpool, Jennifer Falk'ın kiralık transferini kalıcı hale getiremeyince kaleci arayışına girmişti; Keating'de ise teknik direktör Gareth Taylor'ın çok iyi tanıdığı, City'deki çıkışını bizzat yönettiği bir oyuncunun yanı sıra olağanüstü kaliteye, daha da gelişme potansiyeline ve Taylor'ın oturtmaya çalıştığı oyun tarzına uygun bir beceri setine sahip bir isim buluyor. Hâlâ genç ve görece tecrübesiz olduğu için hatalar yapacaktır, ancak düzenli forma şansı Keating'in bunları gidermesine ve heyecan verici potansiyelini gerçekleştirmesine imkân tanıyacak. Not: A

    Keating için: Geçen ay 22 yaşına girdikten ve son dönemde İngiltere kadrolarının dışında kaldıktan sonra, bu yaz Keating için City'den ayrılıp birinci kaleci rolüne geçmek doğru zaman gibi hissettirdi. Liverpool, City'de sahip olduğu kupa fırsatlarını ona sunamayacak, ancak onun ihtiyaç duyduğu şey kupa şansı değil, oynama süresi; hem gelecek yılki Dünya Kupası nedeniyle hem de kendi oyuncu gelişimi açısından. Keating bunu Merseyside'da fazlasıyla bulmalı; onu iyi tanıyan ve kendisine uygun bir tarz oynatan bir teknik direktörle çalışacak. Bu, mükemmel bir hamle. Not: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 Temmuz: Mapi Leon (Barcelona'dan London City Lionesses'a)

    Barcelona için: Bu yaz Barça’dan ayrılan en büyük isim olmasa da Leon’un gidişi gerçekten can yakacak. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri, hatta belki de en iyisi olan oyuncu, kulübün oyunun zirvesine yükselişinde hayati bir parça oldu ve geçen yazkiyle aynı mali kısıtlamalar içinde hareket etmek zorunda olmasalar bile Katalanlar için yerini doldurmak son derece zor olacak. Bunu nasıl yapacakları, sonunda bu işe verilecek notu etkileyecek ve o zamana kadar Barça’ya şüpheden uzak yaklaşmak gerekiyor. La Masia’dan çıkıp adım atabilecek bazı umut vadeden genç oyuncular var, ancak bunlar Leon’un üstlendiği türden manşet rolüne, en azından şimdilik, hazır değil. Not: D

    London City Lionesses için: Bu, London City’nin önceki transfer dönemleriyle kıyaslandığında ileriye doğru bir adımı temsil eden türden bir hamle. Son dönemde kadroya kattıkları tecrübeli yıldızlardan bazıları, başta Kosovare Asllani olmak üzere, gerçekten önemli etki yaratmış olsa da çoğu kariyerlerinin zirvesini geçtikten sonra geldi. Buna karşılık Leon, kadın futbolunun hâlâ tam zirvesindeyken kulübe katılıyor ve takımı ciddi şekilde güçlendirecek. Ayrıca topla oyundaki üstünlüğü düşünüldüğünde, bu hırslı kulübün felsefesine de iyi uyuyor. Not: A

    Leon için: Avrupa şampiyonu Barcelona’dan ayrılacak herhangi bir transfer, bir oyuncu için seviye düşüşü anlamına gelecektir. Leon, İngiltere’de kupa koleksiyonu yapamayacak ve ayrıca oraya ulaşması hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi muhtemelen yasaklanacak bir kulübe gidiyor; çünkü kulübün sahibi Michele Kang, aynı zamanda Barça’nın mayıstaki finalde yendiği takım olan Lyon’un da sahibi. Ancak bu, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerinde ilk kez yeni bir ligde oynama ve gelecek yazki Dünya Kupası öncesinde, hâlâ iyi bir seviyede ve daha az yoğun bir takvimde, farklı bir meydan okumayı üstlenme fırsatı. Ayrıca muhtemelen son büyük sözleşmesinde iyi bir maaş da alacak. Not: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 Temmuz: Niamh Charles (Chelsea'den Manchester City'ye)

    Chelsea için: Charles, sol bek için sağlam bir seçenek ancak bu rolde doğal bir isim değil. Kariyerine forvet olarak başlayan oyuncu, son yıllarda bu pozisyona büyük bir başarıyla uyum sağladı ancak Chelsea'nin, haziran ayının başında yaptığı gibi, Katie McCabe'i kadrosuna katma fırsatı doğunca bunu değerlendirmesi sürpriz olmadı. İrlanda kaptanı, piyasadaki en iyi sol beklerden biri ve onun gelişi, Sandy Baltimore ile Veerle Buurman gibi diğer oyuncuların daha doğal pozisyonlarına kaymasına imkân tanıyor. Bu transferin ardından Charles'la yolları ayırmak kadro derinliğini azaltıyor ancak gerektiğinde burada görev yapabilecek oyuncular var; ayrıca sözleşmesinin son yılına giren İngiltere milli oyuncusu için kulübün aldığı bildirilen 500.000 sterlinlik (670.000 dolar) bonservis bedeli de oldukça iyi bir iş. Not: A

    Man City için: Leila Ouahabi ile bedelsiz olarak yollarını ayıran ve zaten bu rolde büyük ölçüde onun önünde Alex Greenwood'u kullanan Man City için bu transfer döneminde bir sol bek öncelikti. Yeni bir seçeneğin eklenmesi, Greenwood'un tercih ettiği stoper pozisyonuna dönmesini sağlayacak ve City, Chelsea harekete geçmeden önce McCabe ile ciddi şekilde anılmış olsa da Charles sol bek olarak onun seviyesinde değil; yine de oldukça sağlam bir seçenek ve City'nin mevcut durumuna göre bir yükseltme sunuyor. Not: B

    Charles için: McCabe'in Chelsea'ye imza atmasıyla, düzenli süre almak istiyorsa kulüpten ayrılmak Charles için her zaman en faydalı seçenek olacaktı. Bu, son aylarda İngiltere'de ilk 11'deki sol bek yerini kaybetmesi nedeniyle milli takım durumu açısından da önemli. Mevcut durumda, gelecek yıl da büyük kupalar için yarışacak ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne dönecek, WSL ile FA Cup'ı yeni kazanmış bir takım olan Man City'de büyük olasılıkla ilk tercih olacak. Not: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 Temmuz: Ona Batlle (Barcelona'dan Arsenal'a)

    Barcelona için: Bu, belki de bu yaz Barcelona adına ayrılıkların en can sıkıcısı olacak. Bunun nedeni, Batlle'nin hâlâ sadece 27 yaşında olması ve dünyanın en iyi beklerinden biri olarak görülmesi; buna karşın Putellas ile Leon 30'lu yaşlarında ve Paralluelo'nun maaş talepleri karşılanabilecek seviyenin dışındaydı. Buna rağmen Barca, çocukluk kulübü olması nedeniyle Batlle'yi daha uzun yıllar kadroda tutmak isterdi ve bunu başarabileceğine de inanırdı. Ancak oyuncu şimdi bonservissiz olarak yeniden İngiltere'nin yolunu tutuyor. Bu gerçekten büyük bir darbe. Not: F

    Arsenal için: Katie McCabe'in ayrılığının ardından, sol bekte bir boşluk doğdu ve Arsenal bunu dünya çapında bir oyuncuyla doldurmayı tercih etti. Batlle'nin doğal pozisyonu sağ bek, ancak ters kanatta da ciddi bir tecrübeye sahip ve burada rakipler için yeni sorunlar yaratan içe kat eden bir bek olarak son derece etkili oynayabiliyor. Emily Fox ile Batlle'den oluşacak ilk tercih bek ikilisi, kadın futbolunda tartışmasız en iyilerden biri olabilir. Taylor Hinds ve Smilla Holmberg'den oluşan mevcut derinliğin üzerine bu kaliteyi eklemek, Arsenal'i 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kovalarken bir üst seviyeye taşıyabilecek hamle olabilir. Not: A

    Batlle için: Bu transfer, Barca'nın oyundaki konumu ve Batlle'nin çocukluk kulübü olması nedeniyle birçok kişiye sürpriz gelebilir; ancak bek oyuncusu Katalonya'ya dönüşünün ardından kazanılabilecek her şeyi kazandı ve şimdi, Manchester United'daki üç yılında hiç kupa kazanamamış olmasının ardından, yeni bir meydan okuma için İngiltere'ye geri dönüyor. Arsenal'de işaretlenecek çok sayıda yeni hedef var ve Arsenal'in bu kupayı geçen yıl kazanmış olması nedeniyle oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde yeniden zafer yaşama ihtimali hâlâ yüksek, ancak bu ihtimal Barca'daki kadar büyük değil. Not: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 Temmuz: Alexia Putellas (Barcelona'dan London City Lionesses'a)

    Barcelona için: Putellas gibi dünya çapında kaliteye, olağanüstü liderliğe ve takım üzerindeki önemli etkiye sahip bir oyuncuyu kaybetmek, elbette Barca için çok büyük bir darbe. Ancak görünen o ki Blaugrana'nın bu konuda yapabileceği pek bir şey yoktu. Kulüpte geçirdiği 14 yıl boyunca kazanılabilecek her kupayı kaldıran iki kez Ballon d’Or kazanan oyuncu, yeni bir meydan okumanın peşinden gitmek için yoluna devam etmenin doğru zaman olduğunu düşündü. Barca'nın büyük Avrupa rakiplerinden birine gitmemesi olumlu bir nokta ve kadrodaki kalite ile akademideki heyecan düşünüldüğünde kulüp, can yakan büyük bir darbe olsa da yoluna olumlu şekilde devam etmek için iyi bir konumda. Not: C

    London City için: Bu olağanüstü bir hamle. Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk yılının üzerinden sadece bir yıl geçmişken Putellas kalibresinde bir oyuncu, London City'nin geçen sezonki sağlam altıncılık derecesinin ardından bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olabilir. O, gezegendeki en iyi oyunculardan biri ve tek başına bu takımı önemli ölçüde yukarı taşıyor. Ayrıca bu hamle, dünya rekoru bir transferin ardından kulüpte hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezon geçiren Grace Geyoro'dan daha fazla verim almaya çalışmak açısından da potansiyel olarak iyi bir tercih. Putellas'ı orta sahada onun yanına eklemek, çok yetenekli Fransa yıldızından daha fazla katkı alınmasına yardımcı olmalı. Not: A+

    Putellas için: Üst düzey bir oyuncunun kariyerindeki önemli bir bölümü zirvede kapatabilmesi nadir görülür, ancak Putellas bu yıl harika bir dörtlü zaferin ardından Barca'ya veda ederek bunu başardı. Şimdi ise yeni bir lig ve yeni bir meydan okuma deneyimlemek için İngiltere'ye gidiyor. London City'nin projesinin bulunduğu aşama göz önüne alındığında, bu hamle ona Katalonya'daki dönemi gibi kupalar getirmeyecek. Ancak uluslararası kariyeri açısından bunun mükemmel bir transfer olmaya çok uygun göründüğü söylenebilir; zira Putellas, kulübün Avrupa futbolunda yer almaması nedeniyle daha az dakika biriktirirken belki de dünyanın en iyi liginde oynayabilecek. Bu da gelecek yaz Dünya Kupası geldiğinde, İspanya formasıyla en iyisini ortaya koymak için iyi bir konumda olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca milyarder Michele Kang'in sahibi olduğu bir takımda kesinlikle çok büyük bir maaş günü yaşayacak olması da ekstra bir avantaj. Not: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 Temmuz: Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt'tan Arsenal'a)

    Eintracht Frankfurt için: Reuteler, Avrupa Şampiyonası'ndaki çıkışının ardından değerinin yükseldiği ve Arsenal'ın orta saha oyuncusu için nabız yokladığı geçen yaz satılsaydı, bu Eintracht için daha faydalı olur muydu? Maddi açıdan bakıldığında evet. 27 yaşındaki oyuncu sözleşmesinin son yılına girmişti ve büyük kulüpler kendisiyle ilgilenirken onu yeni bir sözleşmeye ikna etmek zaten her zaman zor olacaktı. Ancak Reuteler'i takımda tutmak, Eintracht'ın bir başka güçlü sezon geçirmesine yardımcı oldu; takım Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Sonunda bunun, İsviçre milli oyuncusunun yerini doldurmanın kolay olmayacak olmasına rağmen, muhtemelen daha önemli olduğu görülecektir. Not: B

    Arsenal için: Arsenal'ın, geçen yaz anlaşmayı sonuçlandıramamasının ardından Reuteler transferini başka bir kulübe kaptırdığı bir senaryo da vardı. Neyse ki Arsenal böyle bir dünyada yaşamıyor; orta saha oyuncusu bir yıl sonra bonservissiz olarak kuzey Londra'nın yolunu tutuyor. Kulübün orta sahada daha fazla derinliğe ve çeşitliliğe ihtiyacı var ve Reuteler de tam olarak bunu katıyor. Farklı rollerde oynayabilme yeteneği, teknik direktör Renee Slegers'in elindeki seçenekleri daha da artırıyor. Arsenal'ın bu yaz yaptığı diğer bazı transferler kadar dikkat çekici değil, ancak kadroyu güçlendiren harika bir takviye. Not: B

    Reuteler için: Bu, Reuteler'in kariyerinde heyecan verici bir adım. Birkaç yıldır çok iyi bir Eintracht takımının kilit oyuncularından biri ve bu takım Bundesliga'da Bayern Münih ile Wolfsburg'un arkasında sık sık geri kalanların en iyisi oldu. Ayrıca geçen yaz ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre adına sorumluluk alarak gerçek kalite ve karakter ortaya koydu. Avrupa'nın elit kulüplerinden birine transfer olmak, Reuteler'in hak ettiği bir adım ve güçlü bir kadroda, farklı kulvarlarda rotasyona tabi tutulacak bir ekipte, eline geçen fırsatları değerlendirebilirse bu onun için başarılı bir hamle olabilir. Not: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 Temmuz: Selina Cerci (Hoffenheim'dan Arsenal'a)

    Hoffenheim için: Son iki sezonda Frauen-Bundesliga'da Cerci'den daha fazla gol atan kimse olmadı; 2024'te Köln'den ayrıldıktan sonra Hoffenheim için harika bir transfer olmuştu. Ancak şimdi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak ayrılıyor. Hoffenheim'ın ondan hiçbir bonservis geliri elde edememesi ve özellikle de üst düzey bir takıma gitmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Ayrıca, kulübü Bundesliga'da üst üste iki sezondur ligin üst yarısında bitirişe taşıyan gollerinin yerini doldurmak da kolay olmayacak. Kulüp, bu alandaki oyuncu geliştirme kapasitesine yine güveniyor ve şu ana kadar Barcelona altyapısından iki genç forvet kattı. Not: D

    Arsenal için: Santrfor, Arsenal için bu yaz acil bir öncelik olmayabilirdi ancak Cerci'nin transfer edilmesi, hâlihazırda Alessia Russo ve Stina Blackstenius'un yer aldığı forvet hattına katılmasıyla birlikte teknik direktör Renee Slegers'e hücumda daha fazla esneklik sağlıyor. Bu da, Russo geçen yıl sık sık yaptığı gibi 10 numara rolüne geçtiğinde, onun önünde Cerci'nin mi yoksa Blackstenius'un mu oynayacağı konusunda çeşitlilik olduğu anlamına geliyor. Almanya milli oyuncusu gerektiğinde kanatta da oynayabiliyor, ancak bu durum onun ceza sahasında, gol fırsatlarını değerlendirmeyi beklediği anların sayısını azalttığı için orada tartışmasız şekilde daha az etkili. Yine de bu da Arsenal için bir seçenek; zira takım geçen yıl zaman zaman tam tersiyken, hücumda daha öngörülemez olmayı hedefliyor. Not: B+

    Cerci için: Bu transferle ilgili en büyük sorulardan biri şu: 'Cerci ne kadar süre alacak?' Düzenli forma şansı bulduğu ve buna bağlı olarak gol attığı için Almanya Milli Takımı'nda düzenli olarak yer edinmiş durumda. Eğer bu durum Arsenal'de daha sınırlı hale gelirse, Dünya Kupası'na sadece bir yıl kala bunun milli takım cephesinde anlamı ne olur? Arsenal'in oynayacağı çok sayıdaki maç göz önüne alındığında, yine de şans bulması gerekir; üstelik Slegers'ın oyuncu değişiklikleri konusunda ne kadar aktif olduğu düşünüldüğünde bu ihtimal daha da yüksek. Ancak onunla ilgilendiği bildirilen birkaç kulüp varken, Cerci'nin seçebileceği, daha belirgin rollerin olduğu ve yine kupa kazanma şansı sunan başka fırsatlar da vardı. Not: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 Temmuz: Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea'den Lyon'a)

    Chelsea için: Rytting Kaneryd, 2022'de gelişinin ardından Chelsea'ye çok iyi hizmet etti ve çalışma temposu hiçbir zaman sorgulanmadı. Ancak İsveç milli oyuncusu istikrarsız olabiliyor; 79 lig maçında kaydettiği 11 gol ve 15 asist de bunun kanıtı. Chelsea gibi bir kulüp, kanat oyuncularından bundan daha fazla skor katkısı bekler. Bu nedenle burada 29 yaşındaki Rytting Kaneryd'den bir bonservis bedeli elde etmeleri ve daha üretken bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedeflemeleri kötü bir iş değil. Bununla birlikte, her şey Chelsea'nin onun yerini nasıl dolduracağına bağlı. Çalışma disiplini, soyunma odasındaki olumlu karakteri ve hızıyla rakipler üzerinde ciddi baskı kurabilme yeteneği göz ardı edilmemesi gereken özellikler. Bunu yeterince iyi yapamazlarsa not düşer. Not: B

    Lyon için: Bu transfer hakkında ne düşünmek gerektiğini kestirmek zor. Le Progres'in haberine göre bu transfer, Rytting Kaneryd'in pozisyon değişikliğine gitmesine yol açacak ve oyuncu kanat yerine kanat beki olarak kullanılacak. Bu da geçen yıl ağırlıklı olarak dörtlü savunmayla oynayan Lyon'da bir diziliş değişikliğine işaret ediyor. Merakı artıran bir diğer unsur ise birkaç gün sonra açıklanan Kadidiatou Diani ayrılığı. Bu da diziliş değişikliğiyle bağlantılı mıydı? Bunu ancak zaman gösterecek. Eğer Rytting Kaneryd kanat beki olarak geliyorsa, kariyeri boyunca bu rolde yalnızca zaman zaman oynamış olsa da bu pozisyona uygun birçok özelliğe sahip. Yüksek çalışma temposu, büyük hızı ve hücum tehdidiyle birçok kutucuğu işaretliyor. Not: C

    Rytting Kaneryd için: Chelsea'de ilk etapta büyük etki yarattıktan ve 2023-24'teki ilk tam sezonunda gol ve asistte çift hanelere ulaştıktan sonra, Rytting Kaneryd'in gelişiminin son dönemde biraz duraksadığı hissi oluşmuştu. Bu nedenle yeni bir sayfa, yeniden ateşlenmesi için ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Eğer transfer gerçekten bu şekilde sonuçlanırsa, kanat beki olarak düzenli biçimde nasıl performans göstereceği bunu etkileyebilir. Yine de son üç Şampiyonlar Ligi finalinin ikisinde oynayan ve Avrupa'da sekiz kez şampiyon olan Lyon gibi bir kulüpte oynama fırsatı büyük bir fırsat. Not: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 Temmuz: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage'dan Chelsea'ye)

    North Carolina Courage için: Bu gerçekten büyük bir darbe. Bu sezon NWSL'de Matsukubo'dan daha fazla gole doğrudan katkı veren tek isim Barbra Banda. Dokuz maçta attığı beş gol ve yaptığı dört asist, North Carolina'nın play-off potasında kalmasında kilit rol oynadı. Kulüp, Japon milli oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olabilecek yaratıcı orta saha Erica Parkinson'ı kısa süre önce kadrosuna kattı ancak İngiliz yıldız adayı henüz sadece 18 yaşında ve deneyimi sınırlı. Courage'ın bu ayrılığa nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak, yine de en azından Matsukubo için bir bonservis bedeli aldılar; zira oyuncu yılın ilerleyen bölümünde serbest oyuncu olabilirdi. Not: D

    Chelsea için: Geçen sezon son yedi yılın en az gol attığı WSL sezonunu geçiren Chelsea için bu yaz hücum hattına takviye yapmak en büyük önceliklerden biri oldu; özellikle de Sam Kerr ve Catarina Macario'nun da ayrılmasının ardından. Matsukubo santrfor olarak oynayabiliyor ancak 1,55 m boyuyla, uygun olduğunda orada bir seçenek sunacak olsa bile, bu kilit sorunun cevabı olması pek olası görünmüyor. Bunun yerine 21 yaşındaki oyuncunun muhtemelen orta sahadaki bir role yerleşmesi ve başkalarına pozisyon hazırlama görevi üstlenmesi bekleniyor. Zekice ayak hareketleri ve pas görüşü, Chelsea'nin çok sık karşılaştığı gibi derinde savunma yapan rakiplere karşı kesinlikle işine yarayacaktır. Chelsea'nin dünyanın en iyi genç oyuncularından biriyle beş yıllık sözleşme imzalatmış olması da bir diğer büyük artı. Not: A

    Matsukubo için: 2025'te NWSL'yi kasıp kavurduktan sonra, bu Matsukubo'nun kesinlikle hak ettiği dev bir transfer. Chelsea gibi baskının ve beklentinin yüksek olduğu bir kulüpte oynamak büyük bir seviye atlaması olacak ancak hem Sonia Bompastor'un yapmak istediklerine oldukça uygun görünmeli hem de WSL ile Şampiyonlar Ligi'ne iyi uyum sağlamalı. Chelsea'nin hâlâ daha fazla hücum takviyesine ihtiyacı var, buna bir santrfor da dahil; Matsukubo'nun veriminin en üst düzeye çıkması için bu önemli. Yine de 21 yaşındaki oyuncunun, özellikle de iki oyuncunun da sahada serbest dolaşıp boş alanları bulma biçimi düşünüldüğünde, kulüpte halihazırda bulunan isimlerle, bilhassa Lauren James ile çok iyi bir uyum yakalaması gerekir. Not: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Temmuz: Georgia Stanway (Bayern Münih'ten Arsenal'a)

    Bayern Münih için: Stanway'i kaybetmek, şüphesiz Bayern Münih için bir darbe. İngiltere milli oyuncusu son dört yılda kulüp için harikaydı ve yerini doldurmak kolay olmayacak. Ancak Bayern, ayrılığı bir süredir biliyordu; bu durum ocak ayında açıklanmıştı, dolayısıyla transfer döneminde, zaten oldukça iyi seçeneklere sahip olan orta sahayı takviye etmek için hangi hamleleri yapabileceklerini düşünmek adına fazlasıyla zamanları oldu. Bu bir darbe, ama felaket düzeyinde değil. Not: D

    Arsenal için: Arsenal, derindeki orta saha rollerinde Kim Little ve Mariona Caldentey'e fazlasıyla bağımlı kaldı ve Stanway'in gelişi bu sorunu gidermeye yardımcı oluyor. Kyra Cooney-Cross'un da kadroda olması ve Geraldine Reuteler'in de yakında katılmasının beklenmesiyle birlikte, Renee Slegers bu pozisyonlarda rotasyon yapabilecek gerçek kaliteye sahip çok sayıda seçeneğe sahip olacak; böylece oyunculara bol dinlenme süresi verebilecek, farklı zorluklara göre ayarlamalar yapabilecek ve belirli isimlere olan bağımlılığın azalmasını sağlayabilecek. Stanway, Arsenal'in sekiz yıl aradan sonra ilk WSL şampiyonluğunu hedeflediği süreçte büyük deneyim, yetenek ve çok yönlülük getiriyor. Not: A

    Stanway için: Stanway, Bayern'e katıldığında, Man City'deki döneminin hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından bir bakıma kariyerini yeniden rayına oturtmaya ihtiyaç duyuyordu. Almanya'da bunu yaptı, hatta daha fazlasını başardı; bu süreçte kendisini İngiltere'nin kilit oyuncularından biri ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak kabul ettirdi. Şimdi ise Avrupa'nın en iyi ligi olan WSL'de, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım için oynamak üzere evine dönüyor. Bu, şimdiye kadar ondan kaçan kupaydı ve Arsenal'in UWCL'deki son dönemdeki performansı göz önüne alındığında, bu hamleyle onu kazanma şansı daha yüksek olabilir; Münih'te olduğu kadar kolay yerel başarılar gelmeyecek olsa da. Not: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Temmuz: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt'tan London City Lionesses'a)

    Eintracht Frankfurt için: Bu yaz Eintracht için ilginç geçecek. Anyomi, bonservissiz olarak ayrılacak dört kilit oyuncudan biri ve geçen sezon Bundesliga'da 20 maça ilk 11'de başlayıp 13 gol ve altı asist üretmesinin ardından, belki de yerini doldurması en zor isim olacak. Kulüp saha dışında birçok şeyi doğru yapıyor ve son beş sezonun tamamını üçüncü sırada bitirerek istikrarlı şekilde Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. Ancak Anyomi gibi oyuncuları takımda tutmanın yolunu bulmak, bundan sonrası için hayati önem taşıyor. En azından Eintracht, ayrılan oyuncuların yerini doldurma konusunda iyi bir geçmişe sahip ve bunun ağır bir darbe olmamasını sağlamak için transferde yine en iyi performansını göstermesi gerekecek. Not: D

    London City Lionesses için: Eğer London City vites yükseltmek, WSL'de gerçekten üst sıraları zorlamak ve yurt içi organizasyonlarda başarı yakalamak istiyorsa, son bölgede daha fazla maçın kaderini değiştirebilecek oyuncuya ihtiyaç duyacak. Zira geçen sezon kadroda gol ve asistte çift hanelere ulaşan yalnızca bir oyuncu vardı. Anyomi'nin 2025-26 sezonundaki lig rakamları, London City'de Freya Godfrey dışındaki herkesin ortaya koyduğunun iki katından daha fazla ve o da bu formunu İngiltere'de sürdürmeyi umacaktır. Eder Maestre'nin oyun tarzına kusursuz uyum sağlar mı? Belki hayır, ancak sürekli tehdit yaratan ve farklı bir özellik sunan bir oyuncu. Not: B

    Anyomi için: Bu yaz öncesinde Anyomi ile daha büyük kulüpler de anıldı; bunlar arasında gelecek sezon London City'nin aksine Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Bayern Münih, PSG ve Paris FC de vardı. Ancak gelecek sezon İngiliz ekip için kupa başarısı tamamen ihtimal dışı gibi durmuyor; özellikle de Lig Kupası'nda gelecek değişiklikler düşünüldüğünde. Ayrıca böylesine heyecan verici bir projede, bünyesinde çok ama çok büyük isimler barındıran bir yapıda, daha önemli bir rol için daha güçlü bir garanti de muhtemelen söz konusu. Not: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Temmuz: Erica Parkinson (Valadares Gaia'dan North Carolina Courage'a)

    Valadares Gaia için: Kulüp, Parkinson'ı uzun vadede elinde tutmanın hiç de olası olmadığının farkında olsa da bu durum, Valadares'in parlak genç yıldızının ayrılışını daha az sarsıcı kılmıyor. Üstüne üstlük kulüp Parkinson için bir bonservis bedeli de almayacak, bu da yerini doldurmayı daha da zorlaştırıyor. Yine de Valadares, onun kulüpteki döneminde en azından bazı inanılmaz başarılara imza attı; bu yıl Taca de Liga finaline yükseldi ve Liga BPI'da üst üste iki sezon ilk beşte yer aldı. Not: D

    North Carolina Courage için: Parkinson, gezegendeki en yetenekli genç oyunculardan biri ve Courage sadece onun imzasını almakla kalmadı, bunu bir de dördüncü yıl opsiyonlu üç yıllık sözleşmeyle yaptı. Kulüp NWSL sezonuna fena olmayan bir başlangıç yaptı, ancak zaman zaman yaratıcılık eksik kaldı ve bu, Parkinson'ın kesinlikle çözüm üretebileceği bir alan. Teknik direktör Mak Lind daha önce Hacken'de görev yapıyordu ve burada daha sonra büyük transferler yapan çok sayıda yetenekli genç oyuncunun gelişimini yönetti; bunlar arasında Real Madrid'in yeni forveti Felicia Schroder da var. Parkinson'ın da yeni bir seviyeye çıkmasına yardımcı olacak doğru kişi o olabilir. Not: A

    Parkinson için: Yetenek geliştirme konusunda çok iyi bir üne sahip bir teknik direktörün yönettiği bir kulübe katılması, Parkinson için harika bir hamle. Courage, ligin en genç üçüncü kadrosuna sahip ve 18 yaşındaki oyuncunun gelişiyle bu ortalamanın daha da aşağıya inmesi muhtemel, ancak takımda hâlâ tecrübesiz oyunculara yol gösterecek çok önemli deneyimli isimler bulunuyor; bu da onun dahil olacağı ortamı iyi bir yer hâline getiriyor. NWSL, stil ve fiziksel talep açısından da Parkinson'ın Portekiz'de alışık olduğundan çok farklı olacak, bu da oyununu biraz daha geliştirmesine ve daha zayıf yönleri üzerinde çalışmaya zorlayacaktır. İlk büyük adımı için yaptığı tercihte çok fazla kusur bulmak zor. Not: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Temmuz: Andrea Medina (Atletico Madrid'den Manchester United'a)

    Atletico için: 22 yaşındaki Medina son dört yılda kulüpte harika bir gelişim gösterdiği için Atletico'nun onu bedelsiz olarak kaybetmesi üzücü. İspanyol ekibi için onun istikrarını ve güvenilirliğini telafi etmek kolay olmayacak, ayrıca takım içinde giderek daha fazla liderlik üstlenmeye de başlamıştı. Zor bir kayıp, ancak umut verici bir Şampiyonlar Ligi serüvenine rağmen Liga F'yi beşinci sırada tamamlayan Atletico'nun şu anda bulunduğu noktayı da yansıtıyor. Not: F

    United için: Medina kariyerinin büyük bölümünü sol bek olarak geçirdi, ancak bu transfer onun Atleti'deki son sezonunun sonlarına doğru üstlendiği stoper rolünde daha düzenli oynayacağına işaret ediyor olabilir. United'ın Anna Sandberg gibi zaten çok iyi bir sol bek seçeneği var ve Medina'nın eklenmesi, İsveç milli oyuncusunun arkasında derinlik sağladığı gibi merkezde de bir alternatif yaratıyor. Medina ağırlıklı olarak üçlü savunmanın parçası olarak ortada görev yaptı, oysa United dörtlü savunmayla oynuyor; bu yüzden kendisini bu pozisyonda daha düzenli bulması halinde nasıl uyum sağlayacağını görmek ilginç olacak. Bu transfer döneminde Manchester United için kadro derinliği hayatiydi; Medina bunu, çok yönlülüğü, kalitesi ve daha da iyiye gitme potansiyeliyle birlikte getiriyor. Not: A

    Medina için: Bu, Medina'nın istikrarlı şekilde yükselen kariyerinde yine iyi ölçekte bir adım. Real Betis ile Liga F'de kendini kanıtladıktan sonra, Atleti'de ligin üst sıralarına oynayan bir takıma geçiş yaptı ve şimdi de kadın futbolundaki belki de en iyi lige, üstelik onun doğru tarafında mücadele eden bir takıma ayrılıyor. Ancak bu takımda nasıl bir rol üstleneceği merak uyandırıyor. İşaretler, en azından stoper ve sol bek rolleri arasında dönüşümlü oynayacağını ve böylece ilkindeki tecrübesini geliştireceğini gösteriyor. Bunun ona geniş roldeki kadar uyup uymayacağını, özellikle de dörtlü savunmada, sadece zaman gösterecek. Not: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Haziran: Sam Kerr (Chelsea'den Gotham'a)

    Chelsea açısından: Bir süre için Kerr’in Chelsea’den ayrılığı kaçınılmaz ve anlaşılabilir görünüyordu. 2025-26 sezonunun başında 20 aylık sakatlık arasının ardından sahalara ancak dönebilen Avustralyalı milli oyuncu, Sonia Bompastor’un ilk 11’ine düzenli olarak girmekte zorlandı; Fransız teknik adam ise santrfor rolünde daha az doğal seçenekleri tercih etti. Ancak Kerr, Asya Kupası’nın ardından takıma girdikten sonra gol atmayı hiç bırakmadı ve sezonu yedi maçta yedi gollük bir seriyle tamamladı. 32 yaşında, uzun vadeli 9 numara çözümü değildi ama özellikle Chelsea’de santrfor pozisyonu etrafında bu kadar çok soru işareti varken kısa vadeli bir sözleşme yapılabilir miydi? Belki de hayır; çünkü Kerr için başka yerlerde de her zaman bir talep olacağı belliydi. Chelsea’nin onu kadroda tutması tercih edilirdi, ancak zaten her durumda daha fazla takviye gerekecekti. Not: C

    Gotham açısından: Yeni NWSL sezonunun ilk birkaç haftasında rahat şekilde play-off sıralamasında yer almasına rağmen Gotham çok az gol attı; 11 maçta bulduğu 12 gol, ligin en kötü beşinci performansı konumunda. Kerr gibi bir oyuncunun eklenmesi buna çözüm getirmeye yardımcı olmalı. Esther Gonzalez önceki yıllarda takım adına oldukça üretkendi, ancak bu sezon zorlanıyor ve Kerr boşa çıkar çıkmaz Juan Carlos Amoros’un bir başka üst düzey santrfor seçeneğini kadroya katmak için harekete geçmesi de bu nedenle sürpriz değil. NWSL Championship unvanını korumak istiyorsa daha fazla gol atması gereken bir takım için harika bir transfer. Not: B

    Kerr açısından: Chelsea’de inişli çıkışlı geçen son sezonun ve uzun süreli bir sakatlığın hemen sonrasında, özellikle gelecek yılki Dünya Kupası öncesinde Kerr’in yeniden düzenli oynaması önemli. Gotham’da başrolü alacak mı? Yoksa 9 numara rolünü Gonzalez ile paylaşacak mı? Süre bulmak belki başka kulüplerde olabileceği kadar garanti değil, ancak Kerr önemli bir kaliteye sahip ve özellikle Gonzalez form sorunu yaşarken, Kerr de Amoros’un oyun tarzına potansiyel olarak daha uygun bir isim gibi dururken bunu gösterme fırsatı bulacak. Bu hamlenin 32 yaşındaki oyuncu için kişisel açıdan getirdiği artıları da not etmek gerek; bunlar transferi daha da mantıklı kılıyor. Kendisi ve partneri Kristie Mewis kısa süre önce bir çocuk sahibi oldu, ve Mewis’in ailesi Massachusetts’ten, yani New York’a çok da uzak değil. Not: B

  • Felicia Schroder Real Madrid 2026-27Getty Images

    23 Haziran: Felicia Schroder (Hacken'dan Real Madrid'e)

    Hacken için: İsveç'in Damallsvenskan'ı son yıllarda bir anlamda besleyici bir lig hâline geldi; genç yetenekleri müthiş şekilde geliştiren ama sonunda hep daha büyük, daha zengin liglerdeki daha büyük, daha zengin kulüplere satış yapan türden bir lig. Bu nedenle Hacken, Felicia Schroder'ı sonsuza kadar elinde tutamayacağını her zaman biliyordu ve geçen sezon ligde kaydettiği olağanüstü 30 golün ardından oyuncunun İsveç'teki kalış süresi hemen kısaldı. Yine de kulübün genç oyuncuyla geçirdiği zamandan mümkün olan en yüksek verimi almadığını düşünmek zor. Schroder, Hacken'i beş yıl sonra gelen ilk lig şampiyonluğuna ve ilk kez düzenlenen Avrupa Kupası'ndaki Avrupa zaferine taşıdıktan sonra yaklaşık 1,5 milyon euro (£1,3 milyon/$1,7 milyon) gibi son derece yüksek bir bonservis bedeliyle ayrıldı. Onu kaybetmek bir darbe, ancak Hacken bu işi hiç de kötü yönetmedi. Not: B

    Real Madrid için: Bu, Real Madrid'in Barcelona ile arasındaki farkı kapatmak için gereken hırsı sonunda göstermeye başladığının bir işareti mi? Las Blancas yıllar boyunca itici güç eksikliği nedeniyle düzenli olarak eleştirildi; takım İspanya'da sürekli ikinci planda kalırken Olga Carmona, Esther Gonzalez ve daha bu yaz Caroline Weir ile Naomie Feller gibi birçok üst düzey yıldız da aynı dönemde ayrıldı. Ancak dünyanın en iyi genç oyuncularından biri için büyük para harcamak, olası bir değişime işaret ediyor. Schroder bir yıldız ve seviye atlayarak bunu tekrarlayabileceğine dair her işareti veriyor; geçen sezon santrfor pozisyonundan o istikrarı alamayan bir takıma gerekli golleri ekliyor. Ayrıca daha da gelişme potansiyeline sahip ve Real de, Linda Caicedo örneğinde olduğu gibi, onun Madrid'de dünya çapında bir yıldıza dönüşmesini umacak. Not: A

    Schroder için: Madrid'e yönelik eleştirilere rağmen bu, Schroder için iyi bir hamle gibi görünüyor. Takımın ilk 11'deki santrforu olmalı, üst düzey bir ligde ve düzenli Şampiyonlar Ligi futbolunda kendini gösterecek, ayrıca onun için baskı ve beklenti seviyesi de artacak, ancak bu artış olabileceği kadar büyük olmayacak. Madrid'in genç oyuncu geliştirme konusunda da fena sayılmayacak bir sicili var ve Caicedo bunun öne çıkan bir örneği. Bazı önemli ayrılıklara rağmen Schroder'in etrafındaki destek kadrosu da kötü değil; özellikle Caicedo ile kuracağı uyumu izlemek kesinlikle büyüleyici olacak. Not: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Haziran: Mary Earps (Paris Saint-Germain'dan London City Lionesses'a)

    PSG için: Bu, PSG ve Earps için tam anlamıyla karşılığını vermeyen bir hamle oldu. Kaleci, mevkiisinin hâlâ en iyilerinden biri olarak takıma katıldı. Ancak Fransa’da istikrarlı şekilde dünya klası bir performans ortaya koyamadı ve zaman zaman göze çarpan hatalar yaptı. Kulübün genel olarak aynı dönemde ciddi bir çalkantı yaşaması da işleri kolaylaştırmadı; kilit oyuncular ayrılırken, büyük maçlar kaybedilirken ve teknik direktör değişiklikleri sürerken Earps, takımın başarısızlıklarının hiçbir şekilde baş sorumlusu değildi. Sonuç olarak, Earps’ün sözleşmesi sona ererken tarafların yollarını ayıracak olması sürpriz değil; PSG açısından çok şey kaybedilmedi ama hiçbir şey de kazanılmadı. Not: C

    London City için: London City için WSL’deki ilk sezon sağlam geçti ve bunun üzerine koymak adına kaleci pozisyonu ele alınması gereken bir yer gibi görünüyordu. En az 750 dakika oynayan kaleciler arasında Elene Lete, geçen sezon ligdeki en kötü ikinci kurtarış yüzdesine sahipti ve beklenen goller istatistiklerine göre olması gerekenden 6,8 gol daha fazla yiyerek bu alanda ligin en kötü rakamını ortaya koydu. Earps, WSL’de inişli çıkışlı geçen ilk yılının ardından yeni takım arkadaşından çok şey öğrenebilecek 24 yaşındaki oyuncudan daha tecrübeli ve kabul etmek gerekir ki daha uzun kariyerinde çok daha yüksek seviyelere de çıktı. Earps, İngiltere’ye dönüşünde o seviyeleri yeniden yakalayabilir mi? London City’nin umudu bu olacak. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek, ancak en azından güçlendirilmesi gereken bir bölgede kadroyu geliştirmeyi denediler. Not: B

    Earps için: Earps yeniden istikrarlı biçimde mevkiisinin en iyilerinden biri seviyesine çıkacaksa, PSG’deki sirk ortamından uzaklaşmak muhtemelen kötü bir fikir değil. Eski İngiltere milli oyuncusu, Fransa’da yeni bir deneyime atılarak oyuncu ve insan olarak öğrendikleri hakkında çok konuşmuş olsa da PSG kaotik olabiliyor ve yıllar boyunca Lyon’un gölgesinde sürekli beklentilerin altında kaldı. Earps, London City’nin iddialı ortamının yeniden çok iyi bir form yakalamasına yardımcı olmasını umacak; ayrıca kariyerinin son demlerine yaklaşırken iyi bir sözleşmeye sahip olacağı da kesin gibi görünüyor. Not: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Haziran: Caroline Weir (Real Madrid'den Lyon'a)

    Real Madrid için: Kadın takımının projesinin hangi noktada olduğuna dair bir gösterge. Weir, 2022'de kulübe geldiğinden bu yana gösterdiği olağanüstü istikrarlı etkiyle, tartışmasız şekilde Real Madrid'i temsil eden en büyük oyuncu. Ancak İspanya'nın başkentinde geçirdiği dört yılda hiçbir kupa kazanamadan ayrılıyor; Madrid, yurt içi kupalar yarışında hâlâ Barcelona'nın çok gerisinde ve Avrupa'da elit seviyenin bir basamak altında. Weir gibi üst düzey yetenekleri elde tutabilmek için Real Madrid'in kadın takımında çok daha iyisini yapması gerekiyor. Onun ayrılığı çok büyük bir kayıp olacak. Not: F

    Lyon için: Bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalisti için bonservissiz harika bir transfer. Weir, en üst seviyede oyunu değiştirebilen bir oyuncu; geniş tecrübesi ve en büyük sahnelerde kanıtlanmış kalitesiyle, dört yıla çıkan Avrupa şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen Lyon takımına önemli katkı sağlayabilir. Lindsey Heaps'in ayrılmasıyla birlikte, İskoç milli oyuncu orta saha bölgesini de güçlendiriyor ve bu da Fransız devleri adına bu transferi açıkça çok iyi bir hamle hâline getiriyor. Not: A

    Weir için: Madrid'deki döneminde istikrarlı biçimde harika performanslar sergilemesine rağmen bunu gösterecek hiçbir kupaya sahip olamayan Weir, bu tür bir transferi hak ediyor; öyle ki bu hamlenin ona bolca kupa kazandırması bekleniyor. Daha önce de büyük kulüplerde oynadı; Madrid'e gitmeden önce İngiltere'de Arsenal ve Manchester City formaları giydi, şimdi ise sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'u temsil ederek tamamen başka bir seviyeye çıkma fırsatı yakalıyor. Lyon'un sahne aldığı platformlar düşünüldüğünde, bu transferin 30 yaşındaki oyuncunun yeteneğinin daha fazla takdir görmesini de sağlaması gerekiyor. Not: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Haziran: Beth Mead (Arsenal'dan Manchester City'ye)

    Arsenal için: Arsenal'ın bu yaz, çok sayıda sözleşmenin yenilenme dönemine girmesiyle birkaç A takım oyuncusuyla yollarını ayırması zaten bekleniyordu, ancak çıkan haberler kulübün sözleşmesinin sonuna gelen ve kadroda tutmak istediği isimlerden birinin Mead olduğunu öne sürüyordu. Geçen sezon ilk 11'in değişmez bir parçası olmasa da İngiltere milli oyuncusu yine de oldukça etkiliydi ve iki kez Avrupa şampiyonu olan takıma hem topla hem topsuz oyunda önemli katkı sağladı. Ancak Arsenal, Man City'nin teklif ettiği sözleşme süresini karşılayamadı ve bu da istenmeyen bir vedaya yol açtı. Bu yaz onun yerini iyi doldurmak kilit önem taşıyacak, çünkü bu hamle sonucunda kuzey Londra ekibi önemli bir yaratıcılık ve gol tehdidini kaybetti. Not: D

    Man City için: Man City'de kanat bölgelerinde seçenekler oldukça fazla, bu da bu anlaşmayı birçok kişi açısından bir ölçüde şaşırtıcı kılıyor. Henüz 31 yaşına girmiş bir oyuncuya üç yıllık sözleşme verilmesi de ister istemez dikkat çekiyor. Ancak Mead yıllardır en üst seviyede istikrarlı şekilde iyi performans sergiliyor ve yeni WSL şampiyonuna güvenilirlik, tecrübe ve kazanma mentalitesi katıyor. City gelecek sezon yeniden yurt içi kupalar için yarışmak istiyorsa, Şampiyonlar Ligi'ne dönüş de kapıda olduğu için daha derin bir kadroya ihtiyaç duyuyor. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar çok yönlü olan Mead da tam olarak bunu sağlıyor. Not: B

    Mead için: Önümüzdeki yıl bir Dünya Kupası varken, Mead'in Brezilya'da İngiltere için kilit bir rol oynamak istemesi halinde bu sezon düzenli süre alması hayati önem taşıyor; tabii eğer turnuvaya katılabilirlerse. City'nin hücumdaki derinliği düşünüldüğünde bu transfer bunu mutlaka garanti etmiyor, ancak Andree Jeglertz'in takımı dört kulvarda mücadele edebilirse rotasyon büyük önem taşıyacak ve bu nedenle Mead'in oynayıp zamanla kendisini ilk 11'e sokacak çok sayıda fırsat bulması gerekiyor. Ayrıca bu transferin kanat oyuncusu açısından kişisel düzeydeki olumlu yanlarını da not etmekte fayda var. 31 yaşında üst düzey bir kulüpten üç yıllık sözleşme almak bunlardan biri, geçen sezon City'de yıldızlaşan partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmesi de bir diğeri. Not: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal'dan Chelsea'ye)

    Arsenal için: Arsenal'ın McCabe'in sözleşme durumunu ele alış biçimi baştan sona kafa karıştırıcıydı. Kilit bir oyuncu olmasına ve çok yönlülüğü sayesinde sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli olarak çözüm üretmesine rağmen, Arsenal İrlanda kaptanının ayrılmasına izin vermeye hazırlanıyordu ve yaz yaklaşırken onun doğal olarak çok fazla ilgi görmesi de şaşırtıcı değildi. Ardından geri adım attılar ve ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic'in haberine göre bu teklif, "takım içinde geleceğe dönük çok spesifik bir rol" içindi ve oyuncu da bu nedenle yeni bir meydan okumayı tercih etti. Arsenal için bu, Barcelona'nın bek oyuncusu Ona Batlle'yi kadroya katmıyor olsalardı olacağından daha büyük bir darbe değil, ancak geçen sezon çeşitli mevkilerde sorunları çözen McCabe ve onun çok yönlülüğünün gitmesine izin vermekten Arsenal'ın pişmanlık duymayacağını düşünmek zor. Üstelik McCabe şimdi bunu doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacak. Not: D

    Chelsea için: Bu, Chelsea için harika bir transfer. Bu düşünceyi daha da güçlendiren şey ise kulübün, yeni WSL şampiyonu olan ve dikkat gerektiren bir bölgeyi güçlendirmek için İrlandalı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Manchester City'nin burnunun dibinden McCabe'i adeta çalmış gibi görünmesi. Chelsea geçen sezon sol bekte Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekler kullandı, ancak bunların hiçbiri bu pozisyonun doğal oyuncusu değil. McCabe'in gelişi, Baltimore'un tercih ettiği hücum rolünde daha öne çıkmasını sağlıyor ve Buurman'ın da büyük ölçüde harika olduğu stoper rolünde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şimdi bunun yerine City'ye gitmeye hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu mevkide kadın futbolunun en iyilerinden biri ve bu nedenle Chelsea'nin ilk 11'ini ciddi şekilde geliştirecek. Not: A

    McCabe için: Son 11 yılda kendisini Arsenal efsanelerinden biri olarak öne çıkarmışken, McCabe'in büyük bir rakibe katılma kararı karşısında hayal kırıklığı yaşayan çok sayıda Arsenal taraftarı var. Ancak 30 yaşındaki oyuncu üst düzey bir futbolcu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılması için bir fırsat. Bunu yaparken İngiltere'de kalması söz konusu olduğunda, zaten önünde çok fazla seçenek yoktu. Chelsea'ye çok iyi uyuyor, ilk 11'in kilit isimlerinden biri olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın büyük bölümündeki seviyesine dönebilirse çok sayıda kupa kazanma fırsatına sahip olacak. Arsenal'ın ona rolü konusunda yaptığı tekliften memnun olmadığı düşünüldüğünde, bu hamle bireysel açıdan onun için bir yükseltme. Not: B