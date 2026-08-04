Arsenal için: Arsenal'ın McCabe'in sözleşme durumunu ele alış biçimi baştan sona kafa karıştırıcıydı. Kilit bir oyuncu olmasına ve çok yönlülüğü sayesinde sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli olarak çözüm üretmesine rağmen, Arsenal İrlanda kaptanının ayrılmasına izin vermeye hazırlanıyordu ve yaz yaklaşırken onun doğal olarak çok fazla ilgi görmesi de şaşırtıcı değildi. Ardından geri adım attılar ve ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic'in haberine göre bu teklif, "takım içinde geleceğe dönük çok spesifik bir rol" içindi ve oyuncu da bu nedenle yeni bir meydan okumayı tercih etti. Arsenal için bu, Barcelona'nın bek oyuncusu Ona Batlle'yi kadroya katmıyor olsalardı olacağından daha büyük bir darbe değil, ancak geçen sezon çeşitli mevkilerde sorunları çözen McCabe ve onun çok yönlülüğünün gitmesine izin vermekten Arsenal'ın pişmanlık duymayacağını düşünmek zor. Üstelik McCabe şimdi bunu doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacak. Not: D

Chelsea için: Bu, Chelsea için harika bir transfer. Bu düşünceyi daha da güçlendiren şey ise kulübün, yeni WSL şampiyonu olan ve dikkat gerektiren bir bölgeyi güçlendirmek için İrlandalı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Manchester City'nin burnunun dibinden McCabe'i adeta çalmış gibi görünmesi. Chelsea geçen sezon sol bekte Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekler kullandı, ancak bunların hiçbiri bu pozisyonun doğal oyuncusu değil. McCabe'in gelişi, Baltimore'un tercih ettiği hücum rolünde daha öne çıkmasını sağlıyor ve Buurman'ın da büyük ölçüde harika olduğu stoper rolünde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şimdi bunun yerine City'ye gitmeye hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu mevkide kadın futbolunun en iyilerinden biri ve bu nedenle Chelsea'nin ilk 11'ini ciddi şekilde geliştirecek. Not: A

McCabe için: Son 11 yılda kendisini Arsenal efsanelerinden biri olarak öne çıkarmışken, McCabe'in büyük bir rakibe katılma kararı karşısında hayal kırıklığı yaşayan çok sayıda Arsenal taraftarı var. Ancak 30 yaşındaki oyuncu üst düzey bir futbolcu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılması için bir fırsat. Bunu yaparken İngiltere'de kalması söz konusu olduğunda, zaten önünde çok fazla seçenek yoktu. Chelsea'ye çok iyi uyuyor, ilk 11'in kilit isimlerinden biri olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın büyük bölümündeki seviyesine dönebilirse çok sayıda kupa kazanma fırsatına sahip olacak. Arsenal'ın ona rolü konusunda yaptığı tekliften memnun olmadığı düşünüldüğünde, bu hamle bireysel açıdan onun için bir yükseltme. Not: B