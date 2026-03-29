Alexia Putellas'ın da gol attığı maçta Barcelona Femeni, Real Madrid'i ezici bir skorla mağlup ederek yedinci üst üste Liga F şampiyonluğunu neredeyse garantiledi
Barcelona, El Clásico'da üstünlük kurdu
Barcelona Femeni, İspanyol futbolundaki mutlak hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Blaugrana, Alfredo Di Stefano Stadyumu’ndaki karşılaşmayı ilk düdükten itibaren kontrol altına aldı ve ilk yarıda %76 gibi şaşırtıcı bir top hakimiyeti sergiledi. Maçın açılış golü 18. dakikada geldi. Batlle, ceza sahası kenarında topu kontrol etti ve Misa Rodriguez'in üzerinden geçen güçlü bir şut attı. Madrid, rakibin amansız hücum baskısını durdurmakta zorlandı ve açılış golünden kısa bir süre sonra Galvez'in kritik bir gol çizgisi kurtarışına rağmen, konuk takım maçın kontrolünü tamamen elinde tuttu.
Putellas tarihi gol rekorunu genişletti
İkinci yarıda da konuk takım ev sahibi takımın savunmasını boğmaya devam etti. İkinci yarının altıncı dakikasında Caroline Graham Hansen, olağanüstü top sürme becerisini sergileyerek rakibini geçip topu ceza sahasına ortaladı. Putellas hata yapmadı ve takımının gecenin ikinci golünü soğukkanlılıkla ağlara gönderdi. Bu gol, başkent kulübünün CD Tacon’u resmi olarak bünyesine katmasından bu yana Barcelona’nın Madrid’e karşı attığı 100. gol olması nedeniyle tarihi bir öneme sahipti. Kaptan, Merengues için bir kabus olmaya devam ediyor ve El Clasico tarihinin en golcü oyuncusu olarak etkileyici rekorunu daha da genişletiyor.
Batlle, alçak bloğu aşmayı değerlendiriyor
Maçın 55. dakikasında Batlle'nin asist yapmasıyla sonuç kesinleşti. Kanattan yaptığı tehlikeli orta, altı metre sahasında kargaşaya yol açtı ve Maelle Lakrar'ın topu istemeden kendi kalesine yönlendirmesine neden oldu. İlk yarıda attığı kritik gol ve takımın taktiksel yaklaşımını değerlendiren bek oyuncusu, devre arası röportajında şunları söyledi: "Topun ağlara gitmesi benim için şans oldu. Oldukça geriye çekilmiş bir blok karşısında çok fazla içeriye giriyoruz. Dışarıdan gelen şutlar yardımcı oluyor. İyi bir maç çıkarıyoruz, onlar çok fazla öne çıkmıyorlar. Boşlukları bulup golü atmak için sakin olmalısınız."
Lig ve Avrupa kupası ikilisi ufukta
Bu son zaferle Pere Romeu'nun takımı, ligin zirvesinde 13 puanlık bir farkla liderliğini sürdürürken, sezonun bitmesine sadece 18 puan kaldı. Bu sezon 22 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle neredeyse kusursuz bir performans sergileyen takım için bu fark, aşılması imkansız gibi görünüyor. 3-0'lık bu net galibiyet, Spotify Camp Nou'da Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde de takıma mükemmel bir güven aşıladı. 24 Mart'taki ilk maçta 6-2'lik çarpıcı bir galibiyet elde eden Barcelona, bir yandan lig şampiyonluğunu sıkı sıkıya elinde tutarken, diğer yandan da bir üst tura yükselme konusunda büyük favori konumunda.