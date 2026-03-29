Alexia Putellas'ın da gol attığı maçta Barcelona Femeni, Real Madrid'i ezici bir skorla mağlup ederek yedinci üst üste Liga F şampiyonluğunu neredeyse garantiledi

Bu son zaferle Pere Romeu'nun takımı, ligin zirvesinde 13 puanlık bir farkla liderliğini sürdürürken, sezonun bitmesine sadece 18 puan kaldı. Bu sezon 22 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle neredeyse kusursuz bir performans sergileyen takım için bu fark, aşılması imkansız gibi görünüyor. 3-0'lık bu net galibiyet, Spotify Camp Nou'da Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde de takıma mükemmel bir güven aşıladı. 24 Mart'taki ilk maçta 6-2'lik çarpıcı bir galibiyet elde eden Barcelona, bir yandan lig şampiyonluğunu sıkı sıkıya elinde tutarken, diğer yandan da bir üst tura yükselme konusunda büyük favori konumunda.