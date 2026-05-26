Alexia Putellas’ın bir sonraki durağı WSL mi? İki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun, İngiltere’deki takımlarla adı anılırken Barcelona’dan ayrılacağı doğrulandı

Putellas, olağanüstü kariyeri boyunca tarih kitaplarına sonsuza dek geçecek inanılmaz istatistiklere imza attı. İspanya milli takım oyuncusu, Blaugrana formasıyla 507 maça çıkarak tüm zamanların en çok forma giyen ikinci oyuncusu oldu; Melanie Serrano’nun sadece dokuz maç gerisinde.

Ayrıca, 232 golle kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu konumundadır. Liderliği ve muazzam yeteneği, Barcelona'yı eşi görülmemiş 38 kupa zaferine taşımıştır. Bu şaşırtıcı başarılar arasında dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 10 lig şampiyonluğu, 10 Copa de la Reina, altı İspanya Süper Kupası ve sekiz Copa Catalunya yer almakta olup, takım için seri bir şampiyon olarak mirasını sağlamlaştırmıştır.