Alexia Putellas’ın bir sonraki durağı WSL mi? İki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun, İngiltere’deki takımlarla adı anılırken Barcelona’dan ayrılacağı doğrulandı
Katalonya'da bir dönemin sonu
Barcelona, Putellas’ın bu sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını resmen doğruladı; böylece birinci takımda geçirdiği 14 sezonluk parlak kariyerine son vermiş olacak. Kulübünresmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Çarşamba sabahı Spotify Camp Nou’da düzenlenecek özel bir veda etkinliğinde son vedasını edecek.
Katalan devi, kaptanını küresel bir rol model haline gelmesi ve kadın futbolunun muazzam büyümesinin arkasındaki itici güç olması nedeniyle övdü. Putellas, 2012 yılında 18 yaşındayken Levante'den transfer olmuştu ve o günden bu yana modern futbolun efsanevi isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.
Rekor kıran ve arka arkaya şampiyon olan
Putellas, olağanüstü kariyeri boyunca tarih kitaplarına sonsuza dek geçecek inanılmaz istatistiklere imza attı. İspanya milli takım oyuncusu, Blaugrana formasıyla 507 maça çıkarak tüm zamanların en çok forma giyen ikinci oyuncusu oldu; Melanie Serrano’nun sadece dokuz maç gerisinde.
Ayrıca, 232 golle kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu konumundadır. Liderliği ve muazzam yeteneği, Barcelona'yı eşi görülmemiş 38 kupa zaferine taşımıştır. Bu şaşırtıcı başarılar arasında dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 10 lig şampiyonluğu, 10 Copa de la Reina, altı İspanya Süper Kupası ve sekiz Copa Catalunya yer almakta olup, takım için seri bir şampiyon olarak mirasını sağlamlaştırmıştır.
Küresel sahnede zorlukların üstesinden gelmek
Takım başarılarının ötesinde, bu orta saha oyuncusu kadın futbolunda bireysel mükemmellik çıtasını sürekli olarak yükseltti. 2021 ve 2022 yıllarında iki kez bu ödülü kazanarak, prestijli Ballon d’Or’u kazanan ilk kadın Barcelona oyuncusu olarak tarihe geçti.
Bu muhteşem yıllarda, FIFA The Best ve UEFA Yılın Futbolcusu ödüllerini de kazandı. Uluslararası sahnede ise İspanya ile bir Dünya Kupası ve iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazanarak dünyayı fethetti. Kulübün açıklamasında, onun olağanüstü azmi vurgulanarak, büyük fedakarlıklar ve zihinsel dayanıklılık sayesinde ciddi sakatlıklardan nasıl başarıyla geri döndüğü belirtildi.
Putellas için bundan sonra ne var?
Onun muhteşem kariyerinin bu bölümü sona ererken, dikkatler bir sonraki durağına yöneliyor. Putellas’ın muazzam yeteneğini Kadınlar Süper Ligi’ne taşıması, heyecan verici bir olasılık. Manchester City bu sezon ligi kazandı, Arsenal ise ikinci oldu; Putellas yeni bir mücadeleye hazırlanırken, bu iki İngiliz devi şüphesiz onun durumunu yakından takip edecek – London City Lionesses de bu yarışta oldukça ciddiye alınacak bir aday.