Dünya futbolunda şok dalgaları yaratan bir hamle ile London City Lionesses, Putellas’ın transferini resmen duyurdu. Tarihin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen İspanyol milli futbolcu, dünya çapında bir ikon haline geldiği ve birçok kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı Barcelona’dan ayrılmasının ardından, serbest oyuncu statüsünde Kadınlar Süper Ligi takımına katılıyor.

Bu transfer, Michele Kang’ın sahipliği altında büyük bir dönüşüm geçiren Londra merkezli kulüp için devasa bir değişim anlamına geliyor. Bir Dünya Kupası şampiyonu ve iki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bir oyuncuyu kadrosuna katan London City, sadece bir futbolcuyu transfer etmekle kalmadı; Kynisca’nın küresel ekosistemi içinde hem ulusal hem de Avrupa’da hakimiyet kurmak için öncülük edecek bir mükemmellik sembolünü de bünyesine kattı.







