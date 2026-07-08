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Alexia Putellas geldi! Londra City Lionesses, Barcelona'dan ayrılan iki kez Ballon d'Or ödülü kazanan oyuncuyla yıldız transferini resmileştirdi
Aslanlar için tarihi bir an
Dünya futbolunda şok dalgaları yaratan bir hamle ile London City Lionesses, Putellas’ın transferini resmen duyurdu. Tarihin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen İspanyol milli futbolcu, dünya çapında bir ikon haline geldiği ve birçok kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı Barcelona’dan ayrılmasının ardından, serbest oyuncu statüsünde Kadınlar Süper Ligi takımına katılıyor.
Bu transfer, Michele Kang’ın sahipliği altında büyük bir dönüşüm geçiren Londra merkezli kulüp için devasa bir değişim anlamına geliyor. Bir Dünya Kupası şampiyonu ve iki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bir oyuncuyu kadrosuna katan London City, sadece bir futbolcuyu transfer etmekle kalmadı; Kynisca’nın küresel ekosistemi içinde hem ulusal hem de Avrupa’da hakimiyet kurmak için öncülük edecek bir mükemmellik sembolünü de bünyesine kattı.
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Putellas, İngiltere'deki zorlu mücadeleye hazır
Putellas için Londra’ya transfer, Katalonya’da başarılabilecek her şeyi başardıktan sonra yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Orta saha oyuncusunun, WSL’nin köklü devleriyle rekabet edebilmek üzere kurulan kadronun merkezinde yer alması bekleniyor. Putellas, Kang’ın iddialı liderliği altında kısa süre önce üst lige yükselen takıma, sayısız diğer başarıların yanı sıra 10 lig şampiyonluğu ve dört Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasından oluşan zengin deneyimini ve kazanma zihniyetini katacak.
London City Lionesses’in resmi web sitesine transferiyle ilgili konuşan Putellas, projeye duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “London City Lionesses ile bu yeni sayfa açmaktan büyük heyecan duyuyorum. Kulübün hırsı ve sadece kadınlardan oluşan bağımsız bir kulüp olarak büyümeye yönelik sarsılmaz kararlılığı, bende derin bir yankı uyandırıyor. Şampiyonluklar için mücadele ederken sahada etkili bir iz bırakmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Saha dışında ise genç yeteneklerin geliştirilmesine olan tutkumdan yola çıkarak, Michele ile birlikte İngiltere’de ve küresel sahnede kadın futbolunu daha da ileriye taşımak için çalışmaktan da aynı derecede heyecan duyuyorum.”
Michele Kang’ın cesur vizyonu
Putellas’ın transferi, Kang’ın İngiliz futbolundaki geleneksel hiyerarşiyi altüst etme niyetinin bugüne kadarki en net göstergesidir. Aralık 2023’te kulübü satın aldığından bu yana Kang, özellikle kadın sporcular için tasarlanmış son teknoloji ürünü yeni bir antrenman merkezi de dahil olmak üzere altyapıya büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırım kısa sürede meyvesini verdi ve kulüp, 2025–2026 sezonunda WSL’deki ilk sezonunda ligi altıncı sırada tamamladı. Şimdi ise Putellas gibi dünya çapında bir süperstarın takıma katılması, gerçek anlamda dünya standartlarında bir ortam yaratma yolunda yapbozun son parçası olarak görülüyor.
Kang, duyuru sırasında “Alexia Putellas, kadın futbolunda yetenek, adanmışlık ve vizyonun zirvesini temsil ediyor,” dedi. “Bağımsız, kadınlara öncelik veren kulübümüze katılma kararı, London City ve Kynisca’da inşa ettiğimiz yapıyı güçlü bir şekilde destekliyor. Bu sadece bir transferden öte, sporun geleceğine dair cesur bir açıklamadır. Birlikte en üst seviyede rekabet ederken, gelecek nesil kadın sporcular için yeni ticari fırsatlar ve gelişim yolları yaratacağız.”
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WSL ve ötesine etkisi
Putellas’ın İngiltere’deki varlığının, Barclays Kadınlar Süper Ligi’nin genelinde dönüştürücü bir etki yaratması bekleniyor. Sahaya kattığı taktiksel avantajların ötesinde, ticari çekiciliği ve küresel ününün rekor düzeyde taraftar katılımı ve seyirci sayısına yol açacağı öngörülüyor. London City, Putellas’ın mentorluğundan yararlanarak akademi ve gençlik geliştirme programlarına ilham vermek suretiyle kendini bir yenilik öncüsü olarak konumlandırıyor.
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